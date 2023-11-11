Путешествие в горы

Мы приготовили для вас VIP-экскурсию без очередей за билетами и с дегустацией настоящего домашнего сыра из Адыгеи! Приглашаем окунуться в мир древней истории и уникальных событий, возвратиться на миллионы лет назад в места, где появился на свет древний океан Тетис. Что вас ожидает Мы отправимся в уютный уголок, по красоте не уступающий швейцарской деревне. Гуамка — место силы, населённый пункт у подножия величественных гор. Здесь вы:• прокатитесь на открытом поезде в сопровождении аудиогида с видом на бушующую реку Курджипс, • посетите Водопад желаний, каньон реки Сухая балка, Монахов водопад с освященной водой, • услышите, какие события происходили в этих местах с древности и до наших дней, • сделаете много фотографий для ваших социальных сетей! После прогулки вас будет ждать горячие источники с настоящей термальной водой глубиной около 2000 метров. Посещаем их по желанию туристов. Организационные детали • Мы работаем круглый год.

Экскурсии проводятся дипломированными специалистами.

Тур индивидуальный, только для вас и ваших близких, до 3-х гостей.

Передвигаемся на автомобиле Opel Corsa.

Возможна групповая экскурсия от 8 до 15 человек по предварительной заявке.

• Мы заберем вас из Краснодара и привезём обратно. Для поездки необходимо иметь:

страховой медицинский полис, • деньги (наличные) для оплаты входных билетов и дополнительных расходов, • удобную спортивную одежду и обувь, головной убор, • воду, продукты в дорогу, • купальный костюм (для посещения термальных источников). Для вашего удобства возьмите рюкзак!