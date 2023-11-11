Наша экскурсия — только для вас и ваших близких.
Целый день вы проведете в уютной компании, среди горных ландшафтов и первозданной природы Гуамского ущелья.
Здесь — настоящий райский уголок Краснодарского края! Самшитовые заросли, отвесные скалы… Гуамку не зря считают местом силы. И мы поможем вам это прочувствовать.
Целый день вы проведете в уютной компании, среди горных ландшафтов и первозданной природы Гуамского ущелья.
Здесь — настоящий райский уголок Краснодарского края! Самшитовые заросли, отвесные скалы… Гуамку не зря считают местом силы. И мы поможем вам это прочувствовать.
Ближайшие даты:
11
ноя
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12
ноя
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18
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Горы и горные реки
- Водопад желаний
- Каньон реки Сухая балка
- Монахов водопад с освященной водой
- Необычные предметы, артефакты древности и древние окаменелости
- Яйцо динозавра и многое другое
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Путешествие в горы
Мы приготовили для вас VIP-экскурсию без очередей за билетами и с дегустацией настоящего домашнего сыра из Адыгеи! Приглашаем окунуться в мир древней истории и уникальных событий, возвратиться на миллионы лет назад в места, где появился на свет древний океан Тетис. Что вас ожидает Мы отправимся в уютный уголок, по красоте не уступающий швейцарской деревне. Гуамка — место силы, населённый пункт у подножия величественных гор. Здесь вы:• прокатитесь на открытом поезде в сопровождении аудиогида с видом на бушующую реку Курджипс, • посетите Водопад желаний, каньон реки Сухая балка, Монахов водопад с освященной водой, • услышите, какие события происходили в этих местах с древности и до наших дней, • сделаете много фотографий для ваших социальных сетей! После прогулки вас будет ждать горячие источники с настоящей термальной водой глубиной около 2000 метров. Посещаем их по желанию туристов. Организационные детали • Мы работаем круглый год.
- Экскурсии проводятся дипломированными специалистами.
- Тур индивидуальный, только для вас и ваших близких, до 3-х гостей.
- Передвигаемся на автомобиле Opel Corsa.
- Возможна групповая экскурсия от 8 до 15 человек по предварительной заявке.
• Мы заберем вас из Краснодара и привезём обратно. Для поездки необходимо иметь:
страховой медицинский полис, • деньги (наличные) для оплаты входных билетов и дополнительных расходов, • удобную спортивную одежду и обувь, головной убор, • воду, продукты в дорогу, • купальный костюм (для посещения термальных источников). Для вашего удобства возьмите рюкзак!
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Сопровождение гида
- Трансфер от дома и обратно
- Что не входит
- Личные расходы (обед, сувениры и т. д.)
- Термальные источники — от 350 руб. /час
- Билет на паровоз: взрослый — 600 рублей, детский до 13 лет (включительно) — 400 руб., дети до 7 лет — бесплатно
- Место начала и завершения?
- Краснодар, Театр Драмы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Важная информация
- Для поездки необходимо иметь:
- Страховой медицинский полис
- Деньги (наличные) для оплаты входных билетов и дополнительных расходов
- Удобная спортивная одежда и обувь, головной убор
- Воду, продукты в дорогу
- Купальный костюм (для посещения термальных источников).
- Для вашего удобства возьмите рюкзак!
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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