«Уголок Рая»: VIP-экскурсия в Гуамское ущелье

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Наша экскурсия — только для вас и ваших близких.

Целый день вы проведете в уютной компании, среди горных ландшафтов и первозданной природы Гуамского ущелья.

Здесь — настоящий райский уголок Краснодарского края! Самшитовые заросли, отвесные скалы… Гуамку не зря считают местом силы. И мы поможем вам это прочувствовать.
«Уголок Рая»: VIP-экскурсия в Гуамское ущелье
«Уголок Рая»: VIP-экскурсия в Гуамское ущелье
«Уголок Рая»: VIP-экскурсия в Гуамское ущелье
«Уголок Рая»: VIP-экскурсия в Гуамское ущелье
«Уголок Рая»: VIP-экскурсия в Гуамское ущелье
«Уголок Рая»: VIP-экскурсия в Гуамское ущелье
Ближайшие даты:
11
ноя
12
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18
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19
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Что вас ожидает:

  • Горы и горные реки
  • Водопад желаний
  • Каньон реки Сухая балка
  • Монахов водопад с освященной водой
  • Необычные предметы, артефакты древности и древние окаменелости
  • Яйцо динозавра и многое другое
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Путешествие в горы

Мы приготовили для вас VIP-экскурсию без очередей за билетами и с дегустацией настоящего домашнего сыра из Адыгеи! Приглашаем окунуться в мир древней истории и уникальных событий, возвратиться на миллионы лет назад в места, где появился на свет древний океан Тетис. Что вас ожидает Мы отправимся в уютный уголок, по красоте не уступающий швейцарской деревне. Гуамка — место силы, населённый пункт у подножия величественных гор. Здесь вы:• прокатитесь на открытом поезде в сопровождении аудиогида с видом на бушующую реку Курджипс, • посетите Водопад желаний, каньон реки Сухая балка, Монахов водопад с освященной водой, • услышите, какие события происходили в этих местах с древности и до наших дней, • сделаете много фотографий для ваших социальных сетей! После прогулки вас будет ждать горячие источники с настоящей термальной водой глубиной около 2000 метров. Посещаем их по желанию туристов. Организационные детали • Мы работаем круглый год.
  • Экскурсии проводятся дипломированными специалистами.
  • Тур индивидуальный, только для вас и ваших близких, до 3-х гостей.
  • Передвигаемся на автомобиле Opel Corsa.
  • Возможна групповая экскурсия от 8 до 15 человек по предварительной заявке.

• Мы заберем вас из Краснодара и привезём обратно. Для поездки необходимо иметь:

страховой медицинский полис, • деньги (наличные) для оплаты входных билетов и дополнительных расходов, • удобную спортивную одежду и обувь, головной убор, • воду, продукты в дорогу, • купальный костюм (для посещения термальных источников). Для вашего удобства возьмите рюкзак!

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Сопровождение гида
  • Трансфер от дома и обратно
Что не входит
  • Личные расходы (обед, сувениры и т. д.)
  • Термальные источники — от 350 руб. /час
  • Билет на паровоз: взрослый — 600 рублей, детский до 13 лет (включительно) — 400 руб., дети до 7 лет — бесплатно
Место начала и завершения?
Краснодар, Театр Драмы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Для поездки необходимо иметь:
  • Страховой медицинский полис
  • Деньги (наличные) для оплаты входных билетов и дополнительных расходов
  • Удобная спортивная одежда и обувь, головной убор
  • Воду, продукты в дорогу
  • Купальный костюм (для посещения термальных источников).
  • Для вашего удобства возьмите рюкзак!
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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