Новый авторский и эксклюзивный тур к самому живописному побережью Геленджика. Проведите день в царстве реликтовой Пицундской сосны, насладитесь видом «Голубой бездны», подышите ионизированным морским воздухом, пройдите несложной тропой к вершине необычайной горы ⛰️ Святой Нины, чтобы вдохновиться красотой панорамы Черноморского берега. Без суеты, в хорошей компании с профессиональным гидом в мини-группе, изюминка маршрута: чаепитие с бубликами в подарок.