Новый авторский и эксклюзивный тур к самому живописному побережью Геленджика. Проведите день в царстве реликтовой Пицундской сосны, насладитесь видом «Голубой бездны», подышите ионизированным морским воздухом, пройдите несложной тропой к вершине необычайной горы ⛰️ Святой Нины, чтобы вдохновиться красотой панорамы Черноморского берега. Без суеты, в хорошей компании с профессиональным гидом в мини-группе, изюминка маршрута: чаепитие с бубликами в подарок.
Что входит
Проезд на автобусе
Экскурсионное обслуживание
Страховка
Чаепитие на маршруте.
Что не входит
Обязательных доплат на маршруте нет
Начало и место завершения
🚩 театр Драмы, Главная городская пл., д. 2
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 45 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.