Краснодар — живописное, душевное и очень самобытное место. Вы узнаете интересные факты о его традициях, культуре и архитектуре. Погуляете по историческому центру, полюбуетесь купеческими особняками и услышите, как жили и живут здесь люди. Оцените центральную улицу Красная и отыщете необычные городские памятники.

Описание

Что вас ожидает

Парадный Краснодар

Вы пройдете по главной улице Краснодара, увидите Екатерининский собор и полюбуетесь фонтаном Театральный. Рассмотрите здание драматического театра, старинную Чистяковскую рощу и Шуховскую башню. А также раскроете историю Александро-Невского собора, восстановленного в начале 21 века. По желанию мы также посетим современный парк, возведенный неподалеку от футбольной арены.

Краснодар изнутри

Краснодар — один из самых колоритных городов юга России. Он покорит вас старинными купеческими домами, дружелюбным характером и уютными улицами. Я расскажу, как он возник и развивался, как пережил войну и был заново отстроен. Раскрою секрет популярности моста Поцелуев и покажу самые интересные местные памятники: «Шурику и Лидочке», «Собачкина столица» и «Запорожцы пишут письмо турецкому султану».

Организационные детали