Парадный Краснодар
Вы пройдете по главной улице Краснодара, увидите Екатерининский собор и полюбуетесь фонтаном Театральный. Рассмотрите здание драматического театра, старинную Чистяковскую рощу и Шуховскую башню. А также раскроете историю Александро-Невского собора, восстановленного в начале 21 века. По желанию мы также посетим современный парк, возведенный неподалеку от футбольной арены.
Краснодар изнутри
Краснодар — один из самых колоритных городов юга России. Он покорит вас старинными купеческими домами, дружелюбным характером и уютными улицами. Я расскажу, как он возник и развивался, как пережил войну и был заново отстроен. Раскрою секрет популярности моста Поцелуев и покажу самые интересные местные памятники: «Шурику и Лидочке», «Собачкина столица» и «Запорожцы пишут письмо турецкому султану».