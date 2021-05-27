Влюбиться в Краснодар за 1 день

Главные достопримечательности города на дружеской обзорной экскурсии

Краснодар — живописное, душевное и очень самобытное место. Вы узнаете интересные факты о его традициях, культуре и архитектуре.

Погуляете по историческому центру, полюбуетесь купеческими особняками и услышите, как жили и живут здесь люди. Оцените центральную улицу Красная и отыщете необычные городские памятники.
Влюбиться в Краснодар за 1 день
Влюбиться в Краснодар за 1 день
Влюбиться в Краснодар за 1 день
Влюбиться в Краснодар за 1 день
Влюбиться в Краснодар за 1 день
Влюбиться в Краснодар за 1 день
Влюбиться в Краснодар за 1 день
Влюбиться в Краснодар за 1 день
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Описание

Что вас ожидает

Парадный Краснодар
Вы пройдете по главной улице Краснодара, увидите Екатерининский собор и полюбуетесь фонтаном Театральный. Рассмотрите здание драматического театра, старинную Чистяковскую рощу и Шуховскую башню. А также раскроете историю Александро-Невского собора, восстановленного в начале 21 века. По желанию мы также посетим современный парк, возведенный неподалеку от футбольной арены.

Краснодар изнутри
Краснодар — один из самых колоритных городов юга России. Он покорит вас старинными купеческими домами, дружелюбным характером и уютными улицами. Я расскажу, как он возник и развивался, как пережил войну и был заново отстроен. Раскрою секрет популярности моста Поцелуев и покажу самые интересные местные памятники: «Шурику и Лидочке», «Собачкина столица» и «Запорожцы пишут письмо турецкому султану».

Организационные детали

  • Еда и напитки не включены в стоимость
  • По желанию можно добавить в программу посещение музеев. Входные билеты оплачиваются отдельно.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Мы готовы скорректировать маршрут по вашим пожеланиям

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

0
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Татьяна
27 мая 2021
Экскурсия была интересная и содержательная. Больше похожа на прогулку с другом. Гид Алексей рассказал и показал город небанально без нагружающей статистики. Прислушивался к моим пожеланиям, подсказал куда ещё можно сходить после экскурсии. Всё понравилось. Рекомендую.

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