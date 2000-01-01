Ущелье Мишоко (Мешоко) находится вблизи поселка Хаджох, еще известного как Каменномостский.

Воды реки Мишоко устремлены потоками через хребет Уна-Коз, благодаря чему образовывается каньон с высотой скал около 70 метров. Загадочные пещеры, удивительные гроты, могучие скальные навесы и бодрящие легкой прохладой водопады поражают даже самого отъявленного путешественника. Река и ущелье Мишоко – излюбленная природная местность многих туристов.

Очутившись здесь, погружаешься в состояние приятного изумления от увиденного: гроты, водопады и другие красоты ущелья создают впечатление сказки наяву. Чудеса горной Адыгеи начинаются с крошечного озера, названного Красным, которое на самом деле не красное, а светло-изумрудное. Это отличное место для красивых 🤩 фото.

Следующая фото-остановка на смотровой площадке Экстрим-Парка. Это панорамные виды на реку Белую и ущелье Мишоко. Экстрим-парк «МИШОКО» - это комплекс экстремальных аттракционов 🎡, расположенных в одноимённом ущелье. Среди них: три троллея, две виа ферраты, роупджампинг, дюльфер, скалодром (детский и взрослый), пещера с виа ферратой, слэклайн, каньонинг, походная баня и специально подготовленная территория для игры в пейнтбол. Желающие получить адреналин, идут на аттракционы, а остальные получат его только наблюдая за смельчаками. Затем спуск вниз на горную тропу, где начинается активный пешеходный маршрут.