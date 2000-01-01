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Водопады, гроты и экстрим-парк ущелья Мишоко

EOS-tour
EOS-tour – Гид из Краснодара
Водопады, гроты и экстрим-парк ущелья Мишоко
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 12 часов
  • 👫 Группа не более 35 человек

  • 1 900 ₽ за человека

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Водопады, гроты и экстрим-парк ущелья Мишоко
Водопады, гроты и экстрим-парк ущелья Мишоко

Что вы увидите

  • водопады и гроты ущелья Мишоко
  • пещера Желаний
Ущелье Мишоко (Мешоко) находится вблизи поселка Хаджох, еще известного как Каменномостский.
Воды реки Мишоко устремлены потоками через хребет Уна-Коз, благодаря чему образовывается каньон с высотой скал около 70 метров. Загадочные пещеры, удивительные гроты, могучие скальные навесы и бодрящие легкой прохладой водопады поражают даже самого отъявленного путешественника. Река и ущелье Мишоко – излюбленная природная местность многих туристов.
Очутившись здесь, погружаешься в состояние приятного изумления от увиденного: гроты, водопады и другие красоты ущелья создают впечатление сказки наяву. Чудеса горной Адыгеи начинаются с крошечного озера, названного Красным, которое на самом деле не красное, а светло-изумрудное. Это отличное место для красивых 🤩 фото.
Следующая фото-остановка на смотровой площадке Экстрим-Парка. Это панорамные виды на реку Белую и ущелье Мишоко. Экстрим-парк «МИШОКО» - это комплекс экстремальных аттракционов 🎡, расположенных в одноимённом ущелье. Среди них: три троллея, две виа ферраты, роупджампинг, дюльфер, скалодром (детский и взрослый), пещера с виа ферратой, слэклайн, каньонинг, походная баня и специально подготовленная территория для игры в пейнтбол. Желающие получить адреналин, идут на аттракционы, а остальные получат его только наблюдая за смельчаками. Затем спуск вниз на горную тропу, где начинается активный пешеходный маршрут.
  • Краткая нитка маршрута: водопады и гроты ущелья Мишоко, пещера Желаний.
  • Протяженность пешеходного маршрута: 4 км.
  • Максимальный набор высоты: 200м.
  • Продолжительность пешеходного маршрута по времени: 3-4 часа.
  • Сложность маршрута: особой физической подготовки и опыта не требует. Подходит для родителей с подростками.
  • ☼ - Тропа идет вдоль реки Мишоко, местами с подъемами, иногда приходится передвигаться прямо по руслу реки, где по камешкам, где - обходя стороной по берегу. Через 50 метров спуска увидим первый водопад с гротом. Как красиво на гроте играют блики от воды, это надо видеть, фотография не передает динамичную игру света. Останавливаемся на пикник на берегу реки Мишоко. Отдохнув и насладившись красотой природы, продолжаем свой поход и увидим еще 3 водопада и 2 грота, побываем в пещере Желаний.
  • ☼ -Один грот очень большой, где в непогоду можно укрыться от дождя, а в пещере Желаний можно загадать желание. Внутри пещеры все предусмотрено для безопасного передвижения туристов. На полу имеется специальная металлоконструкция, а благодаря ограждениям, каждый желающий сможет подойти к самому краю. Здесь открываются прекрасные виды красивой первозданной природы. Для экскурсии 🧭 по пещере рекомендуем заранее запастись фонариком.
Что входит
  • Транспортное обслуживание
  • Экскурсионное сопровождение
  • Медстраховка
  • Чаепитие на маршруте
Что не входит
  • Маршрут №1 (Троллей1+Виа-феррата+Троллей2) – 1500 руб.
  • Маршрут №2 "Тропа Героев" (Троллей1+Мост+Виа-феррата+Троллей2) – 2000 руб.
  • Дюльфер + Виа Феррата – 1000 руб.
  • Квадроциклы на 1 час, 1-2чел. - 3500 руб/квадрик
  • Прокат лошадей на 1 час - 800 руб.
Начало и место завершения
🚩 театр Драмы, Главная городская пл., д. 2
Водопады, гроты и экстрим-парк ущелья Мишоко
Водопады, гроты и экстрим-парк ущелья Мишоко
Водопады, гроты и экстрим-парк ущелья Мишоко
Водопады, гроты и экстрим-парк ущелья Мишоко
Водопады, гроты и экстрим-парк ущелья Мишоко
Водопады, гроты и экстрим-парк ущелья Мишоко

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 35 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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