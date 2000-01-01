Ущелье Мишоко (Мешоко) находится вблизи поселка Хаджох, еще известного как Каменномостский.
Воды реки Мишоко устремлены потоками через хребет Уна-Коз, благодаря чему образовывается каньон с высотой скал около 70 метров. Загадочные пещеры, удивительные гроты, могучие скальные навесы и бодрящие легкой прохладой водопады поражают даже самого отъявленного путешественника. Река и ущелье Мишоко – излюбленная природная местность многих туристов.
Очутившись здесь, погружаешься в состояние приятного изумления от увиденного: гроты, водопады и другие красоты ущелья создают впечатление сказки наяву. Чудеса горной Адыгеи начинаются с крошечного озера, названного Красным, которое на самом деле не красное, а светло-изумрудное. Это отличное место для красивых 🤩 фото.
Следующая фото-остановка на смотровой площадке Экстрим-Парка. Это панорамные виды на реку Белую и ущелье Мишоко. Экстрим-парк «МИШОКО» - это комплекс экстремальных аттракционов 🎡, расположенных в одноимённом ущелье. Среди них: три троллея, две виа ферраты, роупджампинг, дюльфер, скалодром (детский и взрослый), пещера с виа ферратой, слэклайн, каньонинг, походная баня и специально подготовленная территория для игры в пейнтбол. Желающие получить адреналин, идут на аттракционы, а остальные получат его только наблюдая за смельчаками. Затем спуск вниз на горную тропу, где начинается активный пешеходный маршрут.
- Краткая нитка маршрута: водопады и гроты ущелья Мишоко, пещера Желаний.
- Протяженность пешеходного маршрута: 4 км.
- Максимальный набор высоты: 200м.
- Продолжительность пешеходного маршрута по времени: 3-4 часа.
- Сложность маршрута: особой физической подготовки и опыта не требует. Подходит для родителей с подростками.
- ☼ - Тропа идет вдоль реки Мишоко, местами с подъемами, иногда приходится передвигаться прямо по руслу реки, где по камешкам, где - обходя стороной по берегу. Через 50 метров спуска увидим первый водопад с гротом. Как красиво на гроте играют блики от воды, это надо видеть, фотография не передает динамичную игру света. Останавливаемся на пикник на берегу реки Мишоко. Отдохнув и насладившись красотой природы, продолжаем свой поход и увидим еще 3 водопада и 2 грота, побываем в пещере Желаний.
- ☼ -Один грот очень большой, где в непогоду можно укрыться от дождя, а в пещере Желаний можно загадать желание. Внутри пещеры все предусмотрено для безопасного передвижения туристов. На полу имеется специальная металлоконструкция, а благодаря ограждениям, каждый желающий сможет подойти к самому краю. Здесь открываются прекрасные виды красивой первозданной природы. Для экскурсии 🧭 по пещере рекомендуем заранее запастись фонариком.