Дегустация меда и продуктов пчеловодства (по желанию)
Дегустация вин (по желанию)
Купание в Черном море (по желанию)
Это экзотерическое путешествие в таинственную долину реки Жане, полную мистики и тайн.
Вы пройдете по тропе в древнем лесу 🌲 среди каменных гробниц, лабиринтов и курганов, погрузитесь в эпоху II – III тысячелетий, а так же средневековую культуру местных народов. Водопады и дольмены реки Жане привлекают ежегодно сотни и сотни туристов: уникальностью природы, красотой пейзажей и таинственностью дольменов, свидетелей минувших эпох — первых памятников архитектуры, сохранившихся на черноморском берегу со времен средней бронзы.
У вас будет возможность принять участие в обряде очищения энергетики на солнечной поляне и окунуться в воды водопадов, несущих мужчинам силу, а женщинам любовь.
Программа экскурсии:
Путешествие в Геленджикский район познакомит Вас с уникальной географией Краснодарского края, Кавказа и природой юга России;
Вы посетите дольмены и водопады долины реки Жане;
Побываете на страусиной ферме — одном из ведущих профильных предприятий аграрного туризма Краснодарского края;
Вам предстоит дегустация меда и продуктов пчеловодства на частной пасеке;
Продегустируете сладкие вина, которыми так славен Геленджикский район Краснодарского края;
А самые влюбленные в Черное море 🌊 туристы смогут окунуться в его манящие волны;
В летнее время Вас ждет вкуснейший сюрприз из спелых яблок и персиков, растущих по краям дороги.
Природа предгорий Главного Кавказского хребта и Геленджикского района Краснодарского края восхищает. Путешествие рекомендовано как туристам-эзотерикам, так и любителям древностей, а так же группам с детьми.
Что входит
Трансфер по программе
Работа гида
Что не входит
Входная плата на территорию дольменного комплекса (от 450 руб. летом)
Питание на маршруте
Начало и место завершения
🚩 Драмтеатр. Театральная площадь, 2
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.