Это экзотерическое путешествие в таинственную долину реки Жане, полную мистики и тайн.

Вы пройдете по тропе в древнем лесу 🌲 среди каменных гробниц, лабиринтов и курганов, погрузитесь в эпоху II – III тысячелетий, а так же средневековую культуру местных народов. Водопады и дольмены реки Жане привлекают ежегодно сотни и сотни туристов: уникальностью природы, красотой пейзажей и таинственностью дольменов, свидетелей минувших эпох — первых памятников архитектуры, сохранившихся на черноморском берегу со времен средней бронзы.

У вас будет возможность принять участие в обряде очищения энергетики на солнечной поляне и окунуться в воды водопадов, несущих мужчинам силу, а женщинам любовь.

Программа экскурсии: