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Водопады и дольмены реки Жане

Анна С.
Анна С. – Гид из Краснодара
Горные пейзажи и чистый воздух привлекают множество туристов.

Но за красивой картинкой спрятано множество тайн и легенд.

Некоторые из них до сих пор не изучены… Из солнечного Краснодара мы отправимся в долину реки Жане.

Среди ущелий и водопадов разбросаны дольмены и курганы.

Я проведу вас по таинственной тропе и расскажу все тайны исторических памятников.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🚌На автобусе
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Для 1-9 человек

  • 16 000 ₽ за экскурсию

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Водопады и дольмены реки Жане
Водопады и дольмены реки Жане

Что вы увидите

  • Дольмены и водопады в п. Возраждение
  • Страусиная ферма
  • Дегустация меда и продуктов пчеловодства (по желанию)
  • Дегустация вин (по желанию)
  • Купание в Черном море (по желанию)
Это экзотерическое путешествие в таинственную долину реки Жане, полную мистики и тайн.
Вы пройдете по тропе в древнем лесу 🌲 среди каменных гробниц, лабиринтов и курганов, погрузитесь в эпоху II – III тысячелетий, а так же средневековую культуру местных народов. Водопады и дольмены реки Жане привлекают ежегодно сотни и сотни туристов: уникальностью природы, красотой пейзажей и таинственностью дольменов, свидетелей минувших эпох — первых памятников архитектуры, сохранившихся на черноморском берегу со времен средней бронзы.
У вас будет возможность принять участие в обряде очищения энергетики на солнечной поляне и окунуться в воды водопадов, несущих мужчинам силу, а женщинам любовь.

Программа экскурсии:

  • Путешествие в Геленджикский район познакомит Вас с уникальной географией Краснодарского края, Кавказа и природой юга России;
  • Вы посетите дольмены и водопады долины реки Жане;
  • Побываете на страусиной ферме — одном из ведущих профильных предприятий аграрного туризма Краснодарского края;
  • Вам предстоит дегустация меда и продуктов пчеловодства на частной пасеке;
  • Продегустируете сладкие вина, которыми так славен Геленджикский район Краснодарского края;
  • А самые влюбленные в Черное море 🌊 туристы смогут окунуться в его манящие волны;
  • В летнее время Вас ждет вкуснейший сюрприз из спелых яблок и персиков, растущих по краям дороги.
  • Природа предгорий Главного Кавказского хребта и Геленджикского района Краснодарского края восхищает. Путешествие рекомендовано как туристам-эзотерикам, так и любителям древностей, а так же группам с детьми.
Что входит
  • Трансфер по программе
  • Работа гида
Что не входит
  • Входная плата на территорию дольменного комплекса (от 450 руб. летом)
  • Питание на маршруте
Начало и место завершения
🚩 Драмтеатр. Театральная площадь, 2
Водопады и дольмены реки Жане
Водопады и дольмены реки Жане
Водопады и дольмены реки Жане

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Анна С.
Анна С.
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Анна С. проводит ещё 5 экскурсий

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