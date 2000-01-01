Ущелье Мишоко (Мешоко) находится вблизи поселка Хаджох, еще известного как Каменномостский.

Воды реки Мишоко устремлены потоками через хребет Уна-Коз, благодаря чему образовывается каньон с высотой скал около 70 метров. Загадочные пещеры, удивительные гроты, могучие скальные навесы и бодрящие легкой прохладой водопады поражают даже самого отъявленного путешественника. Река и ущелье Мишоко – излюбленная природная местность многих туристов.

Очутившись здесь, погружаешься в состояние приятного изумления от увиденного: гроты, водопады и другие красоты ущелья создают впечатление сказки наяву. Чудеса горной Адыгеи начинаются с крошечного озера, названного Красным, которое на самом деле не красное, а светло-изумрудное. Это отличное место для красивых фото.

Следующая фото-остановка на смотровой площадке Экстрим-Парка. Это панорамные виды на реку Белую и ущелье Мишоко. Затем спуск вниз на горную тропу, где начинается активный пешеходный маршрут.

☼ - Тропа идет вдоль реки Мишоко, местами с подъемами, иногда приходится передвигаться прямо по руслу реки, где по камешкам, где - обходя стороной по берегу. Через 50 метров спуска увидим первый водопад с гротом. Как красиво на гроте играют блики от воды, это надо видеть, фотография не передает динамичную игру света. Останавливаемся на пикник на берегу реки Мишоко. Отдохнув и насладившись красотой природы, продолжаем свой поход и увидим еще 3 водопада и 2 грота, побываем в пещере Желаний

☼ -Один грот очень большой, где в непогоду можно укрыться от дождя, а в пещере Желаний можно загадать желание. Внутри пещеры все предусмотрено для безопасного передвижения туристов. На полу имеется специальная металлоконструкция, а благодаря ограждениям, каждый желающий сможет подойти к самому краю. Здесь открываются прекрасные виды красивой первозданной природы. Для экскурсии по пещере рекомендуем заранее запастись фонариком.