Водопады и гроты ущелья Мишоко + термальный источник

Горные пещеры и река, бегущая по скалистому ущелью - этот маршрут удивит вас невероятно живописными...

Горные пещеры и река, бегущая по скалистому ущелью — этот маршрут удивит вас невероятно живописными ландшафтами.

Мы отправимся в пещеру Желаний, а по пути вы сможете испытать свои силы в экстрим-парке с аттракционами на любой вкус или попариться в походной бане.
Водопады и гроты ущелья Мишоко + термальный источник
Водопады и гроты ущелья Мишоко + термальный источник
Водопады и гроты ущелья Мишоко + термальный источник
Водопады и гроты ущелья Мишоко + термальный источник
Водопады и гроты ущелья Мишоко + термальный источник
Водопады и гроты ущелья Мишоко + термальный источник
Водопады и гроты ущелья Мишоко + термальный источник
Водопады и гроты ущелья Мишоко + термальный источник

Что вы увидите 🤩

  • водопады и гроты ущелья Мишоко
  • пещера Желаний
Ущелье Мишоко (Мешоко) находится вблизи поселка Хаджох, еще известного как Каменномостский.
Воды реки Мишоко устремлены потоками через хребет Уна-Коз, благодаря чему образовывается каньон с высотой скал около 70 метров. Загадочные пещеры, удивительные гроты, могучие скальные навесы и бодрящие легкой прохладой водопады поражают даже самого отъявленного путешественника. Река и ущелье Мишоко – излюбленная природная местность многих туристов.
Очутившись здесь, погружаешься в состояние приятного изумления от увиденного: гроты, водопады и другие красоты ущелья создают впечатление сказки наяву. Чудеса горной Адыгеи начинаются с крошечного озера, названного Красным, которое на самом деле не красное, а светло-изумрудное. Это отличное место для красивых фото.
Следующая фото-остановка на смотровой площадке Экстрим-Парка. Это панорамные виды на реку Белую и ущелье Мишоко. Затем спуск вниз на горную тропу, где начинается активный пешеходный маршрут.
☼ - Тропа идет вдоль реки Мишоко, местами с подъемами, иногда приходится передвигаться прямо по руслу реки, где по камешкам, где - обходя стороной по берегу. Через 50 метров спуска увидим первый водопад с гротом. Как красиво на гроте играют блики от воды, это надо видеть, фотография не передает динамичную игру света. Останавливаемся на пикник на берегу реки Мишоко. Отдохнув и насладившись красотой природы, продолжаем свой поход и увидим еще 3 водопада и 2 грота, побываем в пещере Желаний
☼ -Один грот очень большой, где в непогоду можно укрыться от дождя, а в пещере Желаний можно загадать желание. Внутри пещеры все предусмотрено для безопасного передвижения туристов. На полу имеется специальная металлоконструкция, а благодаря ограждениям, каждый желающий сможет подойти к самому краю. Здесь открываются прекрасные виды красивой первозданной природы. Для экскурсии по пещере рекомендуем заранее запастись фонариком.

Цены на экскурсию

Для группы 1-35 человек
Стандартное предложение
2 000 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание
  • Экскурсионное сопровождение
  • Медстраховка
  • Чаепитие на маршруте
Что не входит
  • Купание в термальных источниках – 350 руб. /час /чел.
Место начала и завершения
театр Драмы, Главная городская пл., д. 2
Важная информация
  • Ваша заявка подтверждена. ОПЛАТА В АВТОБУСЕ НЕ ПРИНИМАЕТСЯ.
  • Оплатить вы можете:
  • на карту Сбербанка 22 02 20 07 80 31 84 22 получатель Валентина Андреевна Д. (в сообщении указывать фамилию), мы внесём средства в кассу и вышлем Вам квитанцию об оплате.
  • в офисе компании г. Краснодар, ул. Октябрьская, д. 135, оф. 201
  • на расчетный счет: ООО "ЭОС", Р/с 40702810700000000862 в Филиал «Южный ПАО «Банк Уралсиб» г. Краснодар ИНН 2308004481 КПП 230801001 БИК 040349700
Когда и сколько длится?
Когда: по выходным и праздничным дням
Экскурсия длится около 14 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
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по выходным и праздничным дням

EOS-tour
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