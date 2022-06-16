Туристам необходимо прибыть на ж/д вокзал г. Краснодара не позднее 13.30,. а в аэропорт г. Краснодара до 14.00.
14:00 Трансфер из аэропорта или ж/д вокзала г. Краснодара.
16:30 Прибываем в один из курортных поселков, расположенных на реке Белой (пос. Каменномостский, ст. Даховская).
Размещение в соответствии с вашим договором в комфортабельных коттеджах или в гостинице в номерах со всеми удобствами в каждом номере.
18:00 Ужин.
19:00 едем на геотермальный источник.
Купаемся в бассейнах с проточной водой из горячего источника.
Активированная кремневая вода отлично расслабляет тело, помогает в лечении ряда заболеваний и используется в косметических целях (после купания кожа становится гладкой и красивой).
В вашем распоряжении будет несколько больших бассейнов с температурой от +34 до +39 градусов, один детский и бассейн с холодной водой.
09.00 Завтракаем.
10.00 Сегодня ваш гид поведет вас по живописным окрестностям поселка Каменномостский.
Вы посетите уникальный природный объект, который был назван "Хаджохская теснина" (доп.плата).
Это грандиозное четырехсотметровое ущелье было создано горной рекой, которая прорезала в скале очень глубокий коридор.
Глубина ущелье достигает 40 метров!
В "Хаджохкую теснину" даже в самый ясный день не всегда попадают солнечные лучи!
Находясь в ущелье видишь и чувствуешь невероятную мощь и силу воды – зажатый в узком коридоре, водный поток с грохотом проносится с обзорными площадками.
14.00 Обедаем и отправляемся на геотермальный источник.
19.00 Ужинаем и отдыхаем.
Автоэкскурсия на плато «Лаго-наки»с остановками на обзорных площадках, посещение оборудованной пещ. «Большая Азишская».
09.00 Завтракаем.
10.00 Сегодня посетим частную палеонтологическую коллекцию "Сад камней" (доп.плата).
На этой экскурсии вы познакомитесь с аммонитами и другими жителями древнего океана «Тетис», услышите исторические рассказы о здешних местах и версии ученых о происхождении дольменов.
После осмотра коллекции и древнего мегалита – дольмена, выезжаем к горному плато Лаго-Наки.
Высота плато достигает 2000 метров над уровнем моря.
Его рельеф с отвесными скалами, просторными альпийскими лугами и многочисленными пещерами, сформировался 300 миллионов лет назад древним океаном, который был здесь раньше.
Вдыхаем невероятно чистый и прозрачный горный воздух альпики, наслаждаемся первозданной природой!
Когда будете идти по маршруту, смотрите под ноги – запросто можно найти окаменелую ракушку – отличный сувенир на память об Адыгее!
По пути на плато сделаем несколько остановок на панорамных площадках с сувенирными лавками. Будет время осмотреться и сфотографироваться на фоне гор-трехтысячников.
Обедаем (ланч-бокс выдается за завтраком).
На обратном пути заезжаем в оборудованную пещеру: «Большая Азишская» (доп.плата).
Возвращаемся на базу довольные и с сотнями отличных фотографий.
18.00 Встречаемся за ужином.
Общаемся, делимся впечатлениями, едим приготовленный на огне шашлык.
Получаем в подарок вкусный адыгейский сыр (акция действует с октября по май).
9:00 Завтрак.
10:00 Отъезд.
Тур предусматривает проживание в гостевом доме.
Стоимость тура на 1 человека при размещении в двух- или трехместных номерах со всеми удобствами:
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Осуществляется в день заезда (среда).
Перелет в Минеральные воды. Трансфер из г. Минеральные воды до пос. Каменномостский. Время отправления автобуса из г. Минеральные воды - 12 часов 40 мин.
Трансфер из г. Краснодара до пос. Каменномостский. Время отправления автобусов из г. Краснодара - 14.00. Туристам необходимо прибыть на ж/д вокзал г. Краснодара не позднее 13.30. - поезд.
Трансфер из г. Армавир - 15.00 - 15.20 часов. - поезд
Обратный трансфер осуществляется и в Минеральные воды, Краснодар и Армавир.
В субботу:
Автобус из п. Каменномостский в г. Минеральные воды отправляется в 10.00
Автобус из п. Каменномостский в г. Армавир отправляется в 10.00
Автобус из п. Каменномостский в г. Краснодар отправляется в 10.00 в аэропорт, далее на ж/. д вокзал.
Трансфер до п. Каменномостский входит в стоимость из любой точки.
Обратный трансфер из п. Каменномостский:
Стоимость обратного трансфера в субботу и воскресенье в г. Минеральные воды - 600 руб.
Стоимость обратного трансфера в субботу и воскресенье в г. Краснодар - 500 руб.
Стоимость обратного трансфера в субботу и воскресенье в г. Армавир - 300 руб.
Для пенсионеров предоставляется скидка 10%.
Для пенсионеров – 15% (с октября по май включительно, за исключением майских праздников).
Для детей до 12 лет предоставляется скидка 15%.
Для детей с 12 до 16 лет предоставляется скидка 10%.
При суммировании скидок общая скидка не может составлять более 20%.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
В программе не могут участвовать люди, которым противопоказаны физические нагрузки, а также имеются какие-либо противопоказания, связанные с нахождением в бассейнах с геотермальной горячей или холодной водой. Турист гарантирует, что физические нагрузки, а также нахождение в бассейнах с геотермальной горячей или холодной водой ему не противопоказаны, состояние его здоровья позволяет ему участвовать в программе тура. Исполнитель освобождается от любой ответственности, если турист знал или мог знать о том, что его состояние здоровья не позволяет ему участвовать в программе тура.
Термальная вода, которая добывается из скважины №12 - Т имеет постоянный химический состав, ее можно использовать в лечебно-питьевых целях. Воду относят к минеральным водам, которые имеют маломинерализованный гидрокарбонатно-хлоридный натриевый состав, с увеличенным содержанием кремниевой кислоты. Кремниевая вода сочетает в себе вкус и свежесть родниковой, чистоту и структуру талой и бактерицидные свойства серебряной воды. В активированной кремниевой воде происходит активное осаждение тяжелых металлов, вода становится чистой на вид и приятной на вкус, она долгое время не портится и приобретает многие другие лечебные качества. Кремниевая вода практически не имеет противопоказаний для употребления. Согласно нениям ученых кремний- мощный активатор воды и обладает значительными бактерицидными свойствами. Вода не портится, долго сохраняется, очищается.
Лечебные,оздоровительные свойства воды подтверждены бальнеологическими и медицинскими заключениями ФГУ «Пятигорский государственный научно-исследовательский институт курортологии Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию». Скважина №12-т. Глубина скважины- 1595м, температура воды 86 С. Газы растворенные: СО2,СН4,N2. Относится к маломинеральным водам гидрокарбонатно-хлоридного натриевого состава с повышенным содержанием кремниевой кислоты(базовый аналог воды 23 и 22 групп, типы «Айвазовсккий» и «Крымский» ГОСТ 13273-88).
Температура воды в бассейнах-37-39 градусов.
Ограничений по наружному применению нет.
Лечебные услуги не предоставляются.
С целью использования воды в лечебных целях проконсультируйтесь со специалистом.
Окончательное формирование маршрутов дня и определение времени начала и окончания мероприятий на туре происходит в день заезда. При проведении программы тура возможен перенос экскурсий по дням и времени начала экскурсий при полном выполнении всех пунктов программы.
В летний период выезжаем на геотермальные источники, в основном, в первой половине дня.
При отказе туриста от маршрута дня замена на другой маршрут не производится.
Абсолютным препятствием к исполнению программы являются неблагоприятные погодные условия: ливень; аномальное понижение температуры воздуха. Маршрут может быть изменен, турист снят с маршрута, по решению инструктора, если он посчитает, что погодные условия или иные обстоятельства угрожают жизни и здоровью данного человека или других людей.
При любых малейших подозрениях, свидетельствующих об изменении состояния здоровья туриста, инструктор вправе снять туриста с маршрута. Возврат денежных средств не производится.
На маршруте турист не вправе употреблять алкогольные напитки. При малейшем подозрении на алкогольное или иное токсическое опьянение инструктор вправе снять туриста с маршрута. Возврат денежных средств не производится.