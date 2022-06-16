Прибытие в пос. Каменномостский, купание в геотермальном источнике

Туристам необходимо прибыть на ж/д вокзал г. Краснодара не позднее 13.30,. а в аэропорт г. Краснодара до 14.00.

14:00 Трансфер из аэропорта или ж/д вокзала г. Краснодара.

16:30 Прибываем в один из курортных поселков, расположенных на реке Белой (пос. Каменномостский, ст. Даховская).

Размещение в соответствии с вашим договором в комфортабельных коттеджах или в гостинице в номерах со всеми удобствами в каждом номере.

18:00 Ужин.

19:00 едем на геотермальный источник.

Купаемся в бассейнах с проточной водой из горячего источника.

Активированная кремневая вода отлично расслабляет тело, помогает в лечении ряда заболеваний и используется в косметических целях (после купания кожа становится гладкой и красивой).

В вашем распоряжении будет несколько больших бассейнов с температурой от +34 до +39 градусов, один детский и бассейн с холодной водой.