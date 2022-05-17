Выходные в Адыгее

Именно для вас этот интересный и очень доступный экскурсионно-приключенческий тур! В нем все: залитые солнцем высокие

5
3 отзыва
Именно для вас этот интересный и очень доступный экскурсионно-приключенческий тур! В нем все: залитые солнцем высокие, ослепительно красивые вершины гор, водопады глубоких ущелий, неспешные прогулки по плато. А еще, уют лесного домика, живого огня и безмятежность тихих вечеров.

Мы приглашаем вас в увлекательное приключение и предлагаем оценить натуральную национальную кухню и расслабляющее действие термальных источников.
Выходные в Адыгее
Выходные в Адыгее
Выходные в Адыгее
Выходные в Адыгее
Выходные в Адыгее
Выходные в Адыгее
Выходные в Адыгее
Выходные в Адыгее
Выходные в Адыгее
Выходные в Адыгее
Выходные в Адыгее
Выходные в Адыгее
Выходные в Адыгее
Выходные в Адыгее
Выходные в Адыгее
Выходные в Адыгее
Выходные в Адыгее
Выходные в Адыгее
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает 🤩

Бодрящий трекинг
Бодрящий трекинг
Высокогорное плато, великолепные виды на горные вершины и даже снежинки летом!
Геотермальные источники
Геотермальные источники
Вечерний релакс после активного дня – горячие источники и звездное небо
Вечера у камина
Вечера у камина
Уютная база в горах, банька на дровах и теплая компания
Неспешная конная прогулка
Неспешная конная прогулка
Вид ущелья сверху, послушная лошадка под вами – замечательно!
Каньоны и водопады
Каньоны и водопады
Маршруты по живописным ущельям горных рек, невероятные пейзажи

Программа тура по дням

1 день
Добро пожаловать в горную Адыгею!

Размещаемся в уютных номерах нашей базы, отдыхаем, вкусно ужинаем.

В 20:00 ждем всех в нашем кафе около камина, будем знакомиться, обсуждать нюансы предстоящих приключений, пить чай на горных травах – в общем, наслаждаться вечером в горах!

Добро пожаловать в горную Адыгею!Добро пожаловать в горную Адыгею!
2 день
Гранитный каньон, Гузерипльский дольмен

Завтракаем и отправляемся на маршрут.

По пути заезжаем на смотровую площадку с панорамой на 360 градусов.

Вид с высоты птичьего полета – отличное начало хорошего дня!

С этого места легко представить рассказанную историю о живших здесь народах в минувшие времена.

Спускаемся в Гранитный каньон, он покоряет своими размерами и необыкновенной красотой.

Проходим к воде, где горная река зажата каменными гигантами.

Прогулка здесь – особое удовольствие!

Далее познавательная экскурсия к мегалитическому дольменному комплексу.

Мы поговорим об удивительных загадках дольменов, о времени возникновения и исчезновения древней культуры.

После маршрута возвращаемся на базу.

Вечером, после ужина, ждем вас в нашем уютном кафе, где можно пообщаться с новыми знакомыми, послушать музыку, поиграть в настольные игры или дружно попеть песни под гитару.

В общем, хорошо провести вечер в приятной компании!

Гранитный каньон, Гузерипльский дольменГранитный каньон, Гузерипльский дольменГранитный каньон, Гузерипльский дольменГранитный каньон, Гузерипльский дольмен
3 день
Прогулка по ущелью Мешоко, Черный шум, Хаджохская Теснина, конный маршрут

Автотранспортом группу доставят к началу маршрута (20 км.).

Наше путешествие начинается с Хаджохской Теснины – места, где река Белая пробивается к равнине сквозь узкий каньон.

Идем к Черному шуму (пляж на реке Белой).

Экскурсия не займет много времени (около 1 часа), но даст представление о том, что такое каньон горной реки.

Здесь на отвесных, почти совсем голых известняковых стенах, виднеются многочисленные ниши, вымытые стремительным потоком.

Очень впечатляет!

После прогулки, переезжаем к ущелью Мешоко.

Мы пройдем по каньону реки, по его каменным уступам, валунам, проходам, где каждый раз «скальный мешок» замыкается красивым водопадом, с чистой, но нехолодной водой.

Здесь есть полный набор достопримечательностей: пещеры, скалы, гроты, водопады и даже стоянка древнего человека!

По окончании маршрута – перекус на самой живописной панорамной точке ущелья Мешоко.

После обеда совершим неспешную конную прогулку.

Вид только что пройденного ущелья сверху, послушная лошадка под вами – замечательно!

Возвращение на базу.

Ужин.

Прогулка по ущелью Мешоко, Черный шум, Хаджохская Теснина, конный маршрутПрогулка по ущелью Мешоко, Черный шум, Хаджохская Теснина, конный маршрутПрогулка по ущелью Мешоко, Черный шум, Хаджохская Теснина, конный маршрутПрогулка по ущелью Мешоко, Черный шум, Хаджохская Теснина, конный маршрут
4 день
Лесная прогулка в высокогорье, геотермальные источники

До ущелья Желоб (1700 метров над уровнем моря) едем на микроавтобусе.

Поднимаемся на смотровую точку, откуда открываются роскошные панорамные виды на плато, скальные сбросы высотой до 100 метров... от всего этого захватывает дух!

Далее, нам предстоит прогулка над Курджипским ущельем.

Добравшись до самых диких и красивейших мест, среди огромных замшелых пихт, устраиваем горячий привальный перекус, разводим костер.

Он окажется необыкновенно вкусным и желанным, а наличие местного горячительного в качестве дегустации, придаст нашей трапезе нотку праздника.

Маршрут кольцевой, поэтому мы успеваем забраться в самые интересные места.

На обратном пути делаем остановку на местном рыночке, продегустируем адыгейские сыры и напитки, а также купим сувениры.

Возвращение на базу, ужин.

Вечером «подогреваем» свои эмоции в горячих термальных источниках.

Самое время сравнить закат на равнине с горными видами минувшего дня.

Мягкое и расслабляющее действие воды термального источника, поднимающийся над гладью бассейна рассеянный теплый пар, звезды ночного неба, игра света и звука – все это отличное завершение хорошего дня!

Лесная прогулка в высокогорье, геотермальные источникиЛесная прогулка в высокогорье, геотермальные источникиЛесная прогулка в высокогорье, геотермальные источникиЛесная прогулка в высокогорье, геотермальные источники
5 день
Отъезд

9:00 Завтрак.

10:00 Отъезд.

Приключения объединяют и поэтому расставаться нелегко.

До новых встреч!

Проживание

Тур предусматривает проживание на базе отдыха.

Доплата за одноместное размещение – 7 000 рублей.

При запросе на тур одного участника, который согласен на подселение (двухместное размещение) стоимость тура не пересчитывается.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание на базе отдыха
  • Трехразовое комплексное питание (1-й день- ужин, 2-й-4-й дни – трехразовое питание, 5-й день – завтрак)
  • Активные маршруты
  • Экскурсионная программа
  • Внутримаршрутный транспорт
  • Сопровождение инструктора
  • Аренда необходимого снаряжения
  • Посещение термальных источников
  • Конная прогулка (1 ч.)
  • Входные платы на все объекты по программе
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Краснодар и обратногрупповой трансфер Краснодар – база размещения / база размещения – Краснодар 3 000 руб. /чел. – в обе сторон (услуги трансфера оплачиваются дополнительно, в первый день тура)индивидуальные трансферыбаня – 3 000 руб. /2 часа для каждой индивидуальной группы/семьишашлыки
Место начала и завершения?
Россия, Краснодар
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • Медицинские препараты для индивидуальных нужд;
  • Документы: паспорт, страховой полис (медицинский);
  • Удобную спортивную обувь:
  • легкие кроссовки для прохождения маршрутов по воде (если есть возможность – обувь для каньонинга);
  • сменную обувь (кроссовки);
  • трекинговые ботинки (по желанию);
  • Спортивную одежду для жаркой и прохладной погоды:
  • куртка ветрозащитная, водонепроницаемая;
  • дождевик;
  • теплый спортивный костюм (толстовка, штаны);
  • футболки с длинным (от обгорания на солнце) и коротким рукавом;
  • брюки спортивные, шорты;
  • носки;
  • кепка, панама (! с козырьком);
  • теплая шапка, перчатки (в зависимости от сезона);
  • Купальный костюм;
  • Средства личной гигиены;
  • Полезное снаряжение:
  • небольшой рюкзак (20-30л);
  • фонарик с запасными батарейками;
  • средство солнцезащитное (! обязательно);
  • очки солнцезащитные;
  • гермопакет для телефона;
  • Для фото и видеоаппаратуры позаботьтесь о герметичной упаковке на случай дождя.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Как организован трансфер до места начала тура?

Воспользуйтесь нашим объединённым трансфером (комфортабельный минивен, автобус).

Услуги трансфера оплачиваются дополнительно, в первый день тура.

Сбор группы в 15 ч. в аэропорту г. Краснодара.

Обратный трансфер в 10 ч., отправление с базы размещения.

Хотите добраться самостоятельно? Подскажем как.

Как добраться до базы отдыха, если аэропорт Краснодара закрыт?.

Подготовили для вас подробную информацию, как к нам можно добраться другими способами.

Вариант 1. Поездом до Краснодара, групповой трансфер

Пока аэропорт Краснодара закрыт, групповой трансфер будет организован с ж/д вокзала Краснодар -1 в 15.00 ч (стоимость 1500 руб. /чел в одну сторону)
Для тех, кому не подходит по времени групповой трансфер – мы можем заказать для вас индивидуальную машину ко времени прибытия.
Стоимость – 4500 руб. за машину (до 4-х человек), время в пути – 3 ч.

Вариант 2. Самолетом до Минеральных вод, групповой трансфер

На время закрытия аэропорта Краснодара групповой трансфер также будет организован из Минеральных вод.

Место сбора — аэропорт Мин. Воды

Время — 15.00 ч (отправление трансфера)

Стоимость – 2000 руб. /чел в одну сторону.

Также остается возможность индивидуального трансфера:

— из Мин. Вод – 7000 руб. за машину (на 3-4 человека). В пути примерно 5 ч. 30 мин
— из Ставрополя – 6500 руб. за машину (на 3-4 человека), в пути примерно 5 часов.

Вариант 3. Самолётом до Сочи (Адлер), далее — на «Ласточке» до ж/д станции Белореченская, далее — бесплатный групповой трансфер

Ещё один доступный вариант — прилететь в Сочи (Адлер), далее пересесть на «Ласточку» до ж/д станции Белореченская (отправление с ж/д вокзала Адлера в 16.18 ч, в пути 4.50 ч, стоимость билета от 795 руб.).

По прибытии на ж/д станцию Белореченская будет организован бесплатный групповой трансфер.

От Белореченска до базы отдыха ехать примерно 70 км (в дороге около 1 ч)

Обратный трансфер

1. Трансфер до Краснодара (ж/д вокзал Краснодар-1)

Групповой трансфер: Выезжаем в 10.00 ч с базы отдыха. Обратные ж/д билеты нужно брать с отправлением после 15.00 ч

Если трансфер индивидуальный - мы может заказать машину на любое удобное время, но нужно учитывать, что расчетный час на базе отдыха 12.00 ч

2. Трансфер до Мин. вод или Ставрополя

Групповой трансфер возможен до аэропорта Минеральных Вод.

С базы отдыха выезжаем в 9.00 ч, обратные билеты лучше брать с вылетом после 15.30 ч

Индивидуальный трансфер до Мин. Вод и Ставрополя можем заказать на любое удобное время, но нужно учитывать, что расчетный час на нашей базе – 12.00 ч (стоимость и время в пути см. выше)

3. До Майкопа, вылет из Сочи (Адлера)

Из Майкопа каждое утро ходит «Ласточка» до Адлера. (Майкоп-Туапсе-Шепси-Лазаревское-Сочи-Адлер-Имеретинский курорт).
Отправление из Майкопа в 7.00 ч, прибытие в Адлер в 12.47 ч. (в пути 5 ч 47мин).

Далее можно улететь из аэропорта Сочи (Адлера), либо продолжить свой отпуск на море.

Стоимость «Ласточки» от 923 руб.

Есть ли скидки в туре?

Детям до 14 лет предоставляется скидка 10 %.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Н
17 мая 2022
Все было хорошо, без каких-либо проблем
Г
16 мар 2022
Организаторы молодцы, в сложившемся положении организовали тур, даже для одного. Поддержка была на уровне не хуже 5. Я даже не знаю как они столько времени нашли на меня одного учитывая, что происходит в стране. Большая страна отличный организатор и желаю им всегда быть на уровне!
И
16 фев 2022
Принимающая сторона с душой подходит к организации отдыха своих гостей. Все проблемы быстро решаются, персонал базы приветлив, радушен и очень дружен. Ощущение одной большой семьи! В маршруты нас сопровождали каждый раз новые инструкторы - о каждом из них можно петь дифирамбы. Маша, Фил, Кирилл - всем огромное спасибо! Ребята, вы супер! Отдельное спасибо поварам за вкусную кухню, которая органично дополняла наш прекрасный отдых. Всем рекомендую отдых в этих краях!

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