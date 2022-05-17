Размещаемся в уютных номерах нашей базы, отдыхаем, вкусно ужинаем.
В 20:00 ждем всех в нашем кафе около камина, будем знакомиться, обсуждать нюансы предстоящих приключений, пить чай на горных травах – в общем, наслаждаться вечером в горах!
Завтракаем и отправляемся на маршрут.
По пути заезжаем на смотровую площадку с панорамой на 360 градусов.
Вид с высоты птичьего полета – отличное начало хорошего дня!
С этого места легко представить рассказанную историю о живших здесь народах в минувшие времена.
Спускаемся в Гранитный каньон, он покоряет своими размерами и необыкновенной красотой.
Проходим к воде, где горная река зажата каменными гигантами.
Прогулка здесь – особое удовольствие!
Далее познавательная экскурсия к мегалитическому дольменному комплексу.
Мы поговорим об удивительных загадках дольменов, о времени возникновения и исчезновения древней культуры.
После маршрута возвращаемся на базу.
Вечером, после ужина, ждем вас в нашем уютном кафе, где можно пообщаться с новыми знакомыми, послушать музыку, поиграть в настольные игры или дружно попеть песни под гитару.
В общем, хорошо провести вечер в приятной компании!
Автотранспортом группу доставят к началу маршрута (20 км.).
Наше путешествие начинается с Хаджохской Теснины – места, где река Белая пробивается к равнине сквозь узкий каньон.
Идем к Черному шуму (пляж на реке Белой).
Экскурсия не займет много времени (около 1 часа), но даст представление о том, что такое каньон горной реки.
Здесь на отвесных, почти совсем голых известняковых стенах, виднеются многочисленные ниши, вымытые стремительным потоком.
Очень впечатляет!
После прогулки, переезжаем к ущелью Мешоко.
Мы пройдем по каньону реки, по его каменным уступам, валунам, проходам, где каждый раз «скальный мешок» замыкается красивым водопадом, с чистой, но нехолодной водой.
Здесь есть полный набор достопримечательностей: пещеры, скалы, гроты, водопады и даже стоянка древнего человека!
По окончании маршрута – перекус на самой живописной панорамной точке ущелья Мешоко.
После обеда совершим неспешную конную прогулку.
Вид только что пройденного ущелья сверху, послушная лошадка под вами – замечательно!
Возвращение на базу.
Ужин.
До ущелья Желоб (1700 метров над уровнем моря) едем на микроавтобусе.
Поднимаемся на смотровую точку, откуда открываются роскошные панорамные виды на плато, скальные сбросы высотой до 100 метров... от всего этого захватывает дух!
Далее, нам предстоит прогулка над Курджипским ущельем.
Добравшись до самых диких и красивейших мест, среди огромных замшелых пихт, устраиваем горячий привальный перекус, разводим костер.
Он окажется необыкновенно вкусным и желанным, а наличие местного горячительного в качестве дегустации, придаст нашей трапезе нотку праздника.
Маршрут кольцевой, поэтому мы успеваем забраться в самые интересные места.
На обратном пути делаем остановку на местном рыночке, продегустируем адыгейские сыры и напитки, а также купим сувениры.
Возвращение на базу, ужин.
Вечером «подогреваем» свои эмоции в горячих термальных источниках.
Самое время сравнить закат на равнине с горными видами минувшего дня.
Мягкое и расслабляющее действие воды термального источника, поднимающийся над гладью бассейна рассеянный теплый пар, звезды ночного неба, игра света и звука – все это отличное завершение хорошего дня!
9:00 Завтрак.
10:00 Отъезд.
Приключения объединяют и поэтому расставаться нелегко.
До новых встреч!
Тур предусматривает проживание на базе отдыха.
Доплата за одноместное размещение – 7 000 рублей.
При запросе на тур одного участника, который согласен на подселение (двухместное размещение) стоимость тура не пересчитывается.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
Воспользуйтесь нашим объединённым трансфером (комфортабельный минивен, автобус).
Услуги трансфера оплачиваются дополнительно, в первый день тура.
Сбор группы в 15 ч. в аэропорту г. Краснодара.
Обратный трансфер в 10 ч., отправление с базы размещения.
Хотите добраться самостоятельно? Подскажем как.
Подготовили для вас подробную информацию, как к нам можно добраться другими способами.
Вариант 1. Поездом до Краснодара, групповой трансфер
Пока аэропорт Краснодара закрыт, групповой трансфер будет организован с ж/д вокзала Краснодар -1 в 15.00 ч (стоимость 1500 руб. /чел в одну сторону)
Для тех, кому не подходит по времени групповой трансфер – мы можем заказать для вас индивидуальную машину ко времени прибытия.
Стоимость – 4500 руб. за машину (до 4-х человек), время в пути – 3 ч.
Вариант 2. Самолетом до Минеральных вод, групповой трансфер
На время закрытия аэропорта Краснодара групповой трансфер также будет организован из Минеральных вод.
Место сбора — аэропорт Мин. Воды
Время — 15.00 ч (отправление трансфера)
Стоимость – 2000 руб. /чел в одну сторону.
Также остается возможность индивидуального трансфера:
— из Мин. Вод – 7000 руб. за машину (на 3-4 человека). В пути примерно 5 ч. 30 мин
— из Ставрополя – 6500 руб. за машину (на 3-4 человека), в пути примерно 5 часов.
Вариант 3. Самолётом до Сочи (Адлер), далее — на «Ласточке» до ж/д станции Белореченская, далее — бесплатный групповой трансфер
Ещё один доступный вариант — прилететь в Сочи (Адлер), далее пересесть на «Ласточку» до ж/д станции Белореченская (отправление с ж/д вокзала Адлера в 16.18 ч, в пути 4.50 ч, стоимость билета от 795 руб.).
По прибытии на ж/д станцию Белореченская будет организован бесплатный групповой трансфер.
От Белореченска до базы отдыха ехать примерно 70 км (в дороге около 1 ч)
1. Трансфер до Краснодара (ж/д вокзал Краснодар-1)
Групповой трансфер: Выезжаем в 10.00 ч с базы отдыха. Обратные ж/д билеты нужно брать с отправлением после 15.00 ч
Если трансфер индивидуальный - мы может заказать машину на любое удобное время, но нужно учитывать, что расчетный час на базе отдыха 12.00 ч
2. Трансфер до Мин. вод или Ставрополя
Групповой трансфер возможен до аэропорта Минеральных Вод.
С базы отдыха выезжаем в 9.00 ч, обратные билеты лучше брать с вылетом после 15.30 ч
Индивидуальный трансфер до Мин. Вод и Ставрополя можем заказать на любое удобное время, но нужно учитывать, что расчетный час на нашей базе – 12.00 ч (стоимость и время в пути см. выше)
3. До Майкопа, вылет из Сочи (Адлера)
Из Майкопа каждое утро ходит «Ласточка» до Адлера. (Майкоп-Туапсе-Шепси-Лазаревское-Сочи-Адлер-Имеретинский курорт).
Отправление из Майкопа в 7.00 ч, прибытие в Адлер в 12.47 ч. (в пути 5 ч 47мин).
Далее можно улететь из аэропорта Сочи (Адлера), либо продолжить свой отпуск на море.
Стоимость «Ласточки» от 923 руб.
Детям до 14 лет предоставляется скидка 10 %.