Воспользуйтесь нашим объединённым трансфером (комфортабельный минивен, автобус).

Услуги трансфера оплачиваются дополнительно, в первый день тура.

Сбор группы в 15 ч. в аэропорту г. Краснодара.

Обратный трансфер в 10 ч., отправление с базы размещения.

Хотите добраться самостоятельно? Подскажем как.

Как добраться до базы отдыха, если аэропорт Краснодара закрыт?.

Подготовили для вас подробную информацию, как к нам можно добраться другими способами.

Вариант 1. Поездом до Краснодара, групповой трансфер

Пока аэропорт Краснодара закрыт, групповой трансфер будет организован с ж/д вокзала Краснодар -1 в 15.00 ч (стоимость 1500 руб. /чел в одну сторону)

Для тех, кому не подходит по времени групповой трансфер – мы можем заказать для вас индивидуальную машину ко времени прибытия.

Стоимость – 4500 руб. за машину (до 4-х человек), время в пути – 3 ч.

Вариант 2. Самолетом до Минеральных вод, групповой трансфер

На время закрытия аэропорта Краснодара групповой трансфер также будет организован из Минеральных вод.

Место сбора — аэропорт Мин. Воды

Время — 15.00 ч (отправление трансфера)

Стоимость – 2000 руб. /чел в одну сторону.

Также остается возможность индивидуального трансфера:

— из Мин. Вод – 7000 руб. за машину (на 3-4 человека). В пути примерно 5 ч. 30 мин

— из Ставрополя – 6500 руб. за машину (на 3-4 человека), в пути примерно 5 часов.

Вариант 3. Самолётом до Сочи (Адлер), далее — на «Ласточке» до ж/д станции Белореченская, далее — бесплатный групповой трансфер

Ещё один доступный вариант — прилететь в Сочи (Адлер), далее пересесть на «Ласточку» до ж/д станции Белореченская (отправление с ж/д вокзала Адлера в 16.18 ч, в пути 4.50 ч, стоимость билета от 795 руб.).

По прибытии на ж/д станцию Белореченская будет организован бесплатный групповой трансфер.

От Белореченска до базы отдыха ехать примерно 70 км (в дороге около 1 ч)

Обратный трансфер

1. Трансфер до Краснодара (ж/д вокзал Краснодар-1)

Групповой трансфер: Выезжаем в 10.00 ч с базы отдыха. Обратные ж/д билеты нужно брать с отправлением после 15.00 ч

Если трансфер индивидуальный - мы может заказать машину на любое удобное время, но нужно учитывать, что расчетный час на базе отдыха 12.00 ч

2. Трансфер до Мин. вод или Ставрополя

Групповой трансфер возможен до аэропорта Минеральных Вод.

С базы отдыха выезжаем в 9.00 ч, обратные билеты лучше брать с вылетом после 15.30 ч

Индивидуальный трансфер до Мин. Вод и Ставрополя можем заказать на любое удобное время, но нужно учитывать, что расчетный час на нашей базе – 12.00 ч (стоимость и время в пути см. выше)

3. До Майкопа, вылет из Сочи (Адлера)

Из Майкопа каждое утро ходит «Ласточка» до Адлера. (Майкоп-Туапсе-Шепси-Лазаревское-Сочи-Адлер-Имеретинский курорт).

Отправление из Майкопа в 7.00 ч, прибытие в Адлер в 12.47 ч. (в пути 5 ч 47мин).

Далее можно улететь из аэропорта Сочи (Адлера), либо продолжить свой отпуск на море.

Стоимость «Ласточки» от 923 руб.