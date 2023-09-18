Поросшие мхом камни, журчащие ручьи, водопад, бамбуковая роща и храмы медитаций — не верится, что это не Страна восходящего солнца, а парк в Краснодаре. Встречаемся на рассвете — и отправляемся исследовать Японский сад. Я стану вашим проводником в культуру Японии, покажу тайные тропы и места, затрагивающие самые потайные струны души.

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Описание

Что вас ожидает

О Японии — с любовью

Самый большой за пределами Японии сад открыт весной 2023 года — и с первого дня туда стремятся попасть жители Краснодара и гости из других городов. Здесь хочется рассматривать каждый уголок, слушать журчание ручья и ощущать атмосферу умиротворённости. Мы встретимся на рассвете, поднимемся на самую высокую точку сада и восхитимся гармонией и красотой, которые объединяют все его части.

Культура созерцания

Цвет, свет, форма, запахи, звуки, игра на контрастах — в японском садовом искусстве всё имеет значение! Я расскажу о самых примечательных местных растениях — всего здесь 6700 деревьев, 5900 кустарников, 280 тысяч цветов! Раскрою принципы ландшафтного дизайна, чтобы культура далёкой страны стала для вас чуть ближе.

Места дзена

Природные чудеса парка дополняют разнообразные японские постройки: храм на опорах Какэдзукури-но-Мидо, старинный народный дом Коминка, театр Но, чайный домик, садовые коридоры Цубо-нива кайро, пагода Тахото. Я познакомлю вас с традициями Средневековья и помогу погрузиться в жизненный поток Востока.

Организационные детали