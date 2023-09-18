Узнать о традициях японского садового искусства и достичь полной гармонии с природой и собой
5
3 отзыва
Описание
Фото
Отзывы
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Поросшие мхом камни, журчащие ручьи, водопад, бамбуковая роща и храмы медитаций — не верится, что это не Страна восходящего солнца, а парк в Краснодаре. Встречаемся на рассвете — и отправляемся исследовать Японский сад.
Я стану вашим проводником в культуру Японии, покажу тайные тропы и места, затрагивающие самые потайные струны души.
Ближайшие даты:
29 сен
5 окт
6 окт
9 окт
10 окт
11 окт
12 окт
Ещё даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
О Японии — с любовью
Самый большой за пределами Японии сад открыт весной 2023 года — и с первого дня туда стремятся попасть жители Краснодара и гости из других городов. Здесь хочется рассматривать каждый уголок, слушать журчание ручья и ощущать атмосферу умиротворённости. Мы встретимся на рассвете, поднимемся на самую высокую точку сада и восхитимся гармонией и красотой, которые объединяют все его части.
Культура созерцания
Цвет, свет, форма, запахи, звуки, игра на контрастах — в японском садовом искусстве всё имеет значение! Я расскажу о самых примечательных местных растениях — всего здесь 6700 деревьев, 5900 кустарников, 280 тысяч цветов! Раскрою принципы ландшафтного дизайна, чтобы культура далёкой страны стала для вас чуть ближе.
Места дзена
Природные чудеса парка дополняют разнообразные японские постройки: храм на опорах Какэдзукури-но-Мидо, старинный народный дом Коминка, театр Но, чайный домик, садовые коридоры Цубо-нива кайро, пагода Тахото. Я познакомлю вас с традициями Средневековья и помогу погрузиться в жизненный поток Востока.
Организационные детали
Встречаемся рано утром в 06:00 (время московское) для получения специального бесплатного QR-кода
Обязательно возьмите с собой телефон с возможностью сканирования QR-кода и выходом в интернет
Одежда должна быть по погоде. Обувь — удобной для пешей прогулки, т. к. есть неровные, скользкие поверхности.
Экскурсия продлится 2 часа, после этого у вас будет самостоятельное время на осмотр парка (QR-код на вход действует до 23:30 того же дня)
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
в парке «Краснодар»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория — ваш гид в Краснодаре
Провела экскурсии для 566 туристов
Доброго времени всем! Меня зовут Виктория, я родилась и живу в Краснодарском крае. Для меня подготовка экскурсии начинается с желания поблагодарить того, кто причастен к созданию или открытию для людей того или иного объекта. Только зная смыслы, историю, фактический материал можно полюбить регион во всей его уникальной многогранности. Радость туристов по поводу узнавания нашего города и края меня сильно мотивирует! Здорово живёте, гости дорогие!
Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
–
3
–
2
–
1
–
О
Ольга
18 сен 2023
Очень понравился экскурсовод! Сам японский сад, конечно, красивый, но, не зная культуру Японии, делать там нечего. Да даже если и знать культуру, можно многое не заметить (там очень много маленьких, не центральных, тропинок, которые самому найти тяжело, да и надо знать, что искать на них)
Виктория не просто рассказала про особенности архитектуры традиционной Японии, она погрузила нас в её философию. Очень много узнали о растениях (сами бы в жизни не обратили внимание на то, что нам показывали). Виктория подсказала, где можно сделать красивые фото, ещё и предложила свою помощь в качестве фотографа).
Что удивительно, за несколько часов шествий внимание ни разу не уходило от того, о чем рассказывали. И не было напряжения: Виктория умеет так говорить, чтобы было понятно без доп усилий.
Спасибо огромное! Ждём следующей встречи🙏
Т
Татьяна
28 авг 2023
Удивительная экскурсия! Спасибо Виктории уже за то, что предложила для восещения сада именно первые утренние часы - это волшебное время, когда природа просыпается. Шум воды, шелест листвы, ещё не палящее солнце, ненавязчивая японская музыка в тишине, экзотические растения и рассказ Виктории об истории создания сада, японских традициях, растениях и философских смыслах скульптур, построек и даже простых камней - это восторг. Ради этого можно и в пять утра подняться) Кстати, Виктория подробно рассказала, как получить необходимый для прохода в сад куар-код, подсказывала лучшие точки для фото и сама делала фото. Для одиночного путешественника это важно. Виктория, спасибо за чудесное погружение в мир японской культуры и мои прекрасные впечатления! Однозначно рекомендую и года, и экскурсию!
Ж
Жанна
10 авг 2023
В Японском саду не так просто побывать (надо понять систему с QR-кодами) и ещё сложнее ориентироваться самостоятельно. Безмерно рада, что пришла туда с экскурсией - и именно с Викторией. Потому что у нас получилась не просто прогулка по красивым местам, а настоящее погружение в восточную философию. За 2 часа оптимальным маршрутом обошли весь парк. Где надо, посидели и помолчали под шум водопада. В знаковых местах - обсудили культуру и искусство. А когда специально для меня Виктория зачитала и включила гимн Японии, восторгу не было предела! Идите, не пожалеете! Будет насыщенно, медитативно и совсем не утомительно.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Краснодара