Затерянный мир Сибири. От Норильска до Красноярска. Плато Путорана

Откройте для себя мир дикой природы вдали от цивилизации в двухнедельном туре по уникальным местам севера России

5
3 отзыва
Откройте для себя мир дикой природы вдали от цивилизации в двухнедельном туре по уникальным местам севера России. Просторы Сибири чуть ли не безграничны. В этом вы убедитесь, начав круиз в городе Норильск, а завершив его в Красноярске.
Затерянный мир Сибири. От Норильска до Красноярска. Плато Путорана
Затерянный мир Сибири. От Норильска до Красноярска. Плато Путорана
Затерянный мир Сибири. От Норильска до Красноярска. Плато Путорана
Затерянный мир Сибири. От Норильска до Красноярска. Плато Путорана
Затерянный мир Сибири. От Норильска до Красноярска. Плато Путорана
Затерянный мир Сибири. От Норильска до Красноярска. Плато Путорана
Затерянный мир Сибири. От Норильска до Красноярска. Плато Путорана
Затерянный мир Сибири. От Норильска до Красноярска. Плато Путорана
Затерянный мир Сибири. От Норильска до Красноярска. Плато Путорана
Затерянный мир Сибири. От Норильска до Красноярска. Плато Путорана
Затерянный мир Сибири. От Норильска до Красноярска. Плато Путорана
Затерянный мир Сибири. От Норильска до Красноярска. Плато Путорана
Затерянный мир Сибири. От Норильска до Красноярска. Плато Путорана
Затерянный мир Сибири. От Норильска до Красноярска. Плато Путорана
Затерянный мир Сибири. От Норильска до Красноярска. Плато Путорана
Затерянный мир Сибири. От Норильска до Красноярска. Плато Путорана
Затерянный мир Сибири. От Норильска до Красноярска. Плато Путорана
Затерянный мир Сибири. От Норильска до Красноярска. Плато Путорана
Затерянный мир Сибири. От Норильска до Красноярска. Плато Путорана
Затерянный мир Сибири. От Норильска до Красноярска. Плато Путорана
Затерянный мир Сибири. От Норильска до Красноярска. Плато Путорана
Ближайшие даты:
24
авг

Что вас ожидает 🤩

Затерянное Плато Путорана
Затерянное Плато Путорана
Побываем на Плато Путорана и увидим концентрацию водопадов, горных рек и вершин, не имеющих конца и края
Водное приключение
Водное приключение
Посетим озеро Лама, которому 100 миллионов лет
Посвящение в полярники
Посвящение в полярники
Отправимся в самый северный город на планете и перейдем за Полярный круг

Программа тура по дням

1 день
Обзорная экскурсия по городу Норильск

Утром прибытие в г. Норильск.

Встреча в аэропорту «Алыкель». 

Групповой трансфер в Норильск.

Прибытие в отель «Талнах», размещение.

Обед.

Обзорная экскурсия по г. Норильск.

Город расположен недалеко от реки Норильская (Норилка), у Норильских гор.

Сегодня Норильск – это промышленный город с богатой историей, градообразующее предприятие «Норильский Никель».

Ужин.

Обзорная экскурсия по городу НорильскОбзорная экскурсия по городу НорильскОбзорная экскурсия по городу НорильскОбзорная экскурсия по городу Норильск
2 день
Отъезд на катере на Плато Путорана, на озеро Лама

Ранний завтрак. 

Трансфер на причал в 07:30, посадка на скоростной катер на р. Норилка.

Отъезд на катере в 08:00 на Плато Путорана, на озеро Лама (в пути 5 часов).

 Река Норильская или Норилка, протекает в Таймырском Долгано-Ненецком районе.

Мост через Норилку отмечен в сборнике ЮНЕСКО «Мостостроение мира» как «самый северный в мире из больших мостов за 69 параллелью».

Далее наш путь лежит по реке Талая, поднимаемся вверх до о. Мелкое, которое находится приблизительно в 25 километрах восточнее Норильска.

Озеро расположено в широкой котловине между западными отрогами плато Путорана.

Озеро соединяется с озером Лама проливом или, как называют местные жители, р. Лама (Ламочен) длиной 18.

Вот и знаменитое озеро Лама – северная Швейцария, таймырский Байкал, полярная Рица.

Это, пожалуй, самое красивое и знаменитое озеро Таймыра. 

Экскурсия на водопад "Южный Нералах"

Обед. 

Экскурсия на водопады реки Витаминка.

 На территории Плато Путорана тысячи каскадных водопадов, разной высоты и красоты.

Порой кажется, что ты попал в страну водопадов.

В каждом каньоне со всех уступов льётся вода.

Из-за её шума не слышно разговоров. 

Отъезд на катере в Норильск.

Размещение в отеле "Талнах". 

 Ужин.  

Отъезд на катере на Плато Путорана, на озеро ЛамаОтъезд на катере на Плато Путорана, на озеро ЛамаОтъезд на катере на Плато Путорана, на озеро ЛамаОтъезд на катере на Плато Путорана, на озеро Лама
3 день
Пешая экскурсия к водопаду &quot;Красные камни&quot;

Ранний завтрак.

Освобождение номеров.

Экскурсия к водопаду "Красные камни". 

В предгорьях плато Путорана, недалеко от Норильска, расположилось ущелье Красные Камни.

Свое название Красные Камни получили благодаря цвету породы, из которой сложены склоны ущелья.

Обед в ресторане "Талнах".

Отъезд в Дудинку. 

Размещение в гостинице в Дудинке. 

Обзорная экскурсия по г. Дудинка — самый холодный (редко, но бывает до —57° по Цельсию) и самый северный (69°21' с. ш.) город на планете.

Ужин.

Пешая экскурсия к водопаду &quot;Красные камни&quot;Пешая экскурсия к водопаду &quot;Красные камни&quot;Пешая экскурсия к водопаду &quot;Красные камни&quot;Пешая экскурсия к водопаду &quot;Красные камни&quot;
4 день
Экскурсия в &quot;Таймырский Краеведческий музей&quot;. Посадка на теплоход. Остановка в г. Игарка

Завтрак.

Освобождение номеров. 

Экскурсия в "Таймырский Краеведческий музей".

Трансфер на пассажирский причал. 

Посадка на рейсовый пассажирский теплоход, размещение в 2-х местных каютах первого класса (в каюте 2 мягких дивана, шкаф, умывальник).

Отправление теплохода в 12:00 из речного порта г. Дудинка.

Обед.

Экскурсия по теплоходу. Информация по пути следования теплохода.

Ужин. 

Ночью остановка в Игарке – город расположен на берегу Игарской протоки Енисея, в 1330 км к северу от Красноярска по прямой (расстояние по Енисею около 1800 км).

Находится за полярным кругом, в зоне распространения вечной мерзлоты.

Город получил название по протоке, на которой находился, а та, в свою очередь, — по имени местного рыбака Егора Ширяева, имя которого местные жители превратили из «Егорки» в «Игарку».

Сейчас это порт, доступный для морских судов из Енисейского залива. 

Экскурсия в &quot;Таймырский Краеведческий музей&quot;. Посадка на теплоход. Остановка в г. ИгаркаЭкскурсия в &quot;Таймырский Краеведческий музей&quot;. Посадка на теплоход. Остановка в г. ИгаркаЭкскурсия в &quot;Таймырский Краеведческий музей&quot;. Посадка на теплоход. Остановка в г. ИгаркаЭкскурсия в &quot;Таймырский Краеведческий музей&quot;. Посадка на теплоход. Остановка в г. Игарка
5 день
Переход Полярного круга. Остановка в пос. Туруханск

Утром переход Полярного круга (р. Курейка).

Завтрак.

Свободное время.

Обед.

Мероприятия в читальном салоне.

Ужин.

Остановка в Туруханске, расположен при впадении Нижней Тунгуски в Енисей, в 1474 км к северу от Красноярска. Основанный в 1607 как зимовье, с 1619 он заселялся переселенцами сгоревшего города Мангазея.

В Туруханске находятся рыбозавод, нефтегазоразведочная экспедиция, речной порт, аэропорт, музей революционеров Я. М. Свердлова и С. С. Спандаряна.

 Здесь Вы увидите правый приток Енисея – Нижняя Тунгуска. 

6 день
Прохождение с. Верхнеимбатск. Остановка в поселках Бахта и Бор

Завтрак.

Свободное время.

Обед.

Прохождение села Верхнеимбатск.

Ужин.

Остановка на воде около п. Бахта, названного в честь правого притока Енисея р. Бахта. 

Ночью остановка в п. Бор, здесь мы проходим еще один третий по величине приток – Подкаменная Тунгуска. 

Это порожистая река, отличающаяся своеобразной дикой красотой.

Подкаменной названа потому, что пробивается к Енисею через многие сотни километров сквозь каменные скалы.

Через 40 километров начинается Осиновский порог – легендарный узкий каньон, который преодолевается с большим трудом. 

Проход через порог узок (700 м) и извилист.

Два парохода разойтись не могут, и движение здесь одностороннее.

7 день
Прохождение Осиновской системы. Посещение рынка с. Ярцево

Прохождение Осиновской системы.

В 30 метрах от борта теплохода мы наблюдаем остров «Монастырский», хранящий в себе множество легенд и загадок прошлого, далее скалистые острова Кораблик и Барочка неожиданно как будто из дымки возникают перед нами, за ними порогом могучий Енисей входит в Осиновские щеки – самый живописный район в нижнем течении реки.

Высокие гранитные берега образуют коридор высотой 50 м. 

Завтрак.

Остановка с. Ворогово – основано более 350 лет назад в ходе освоения Сибири в 17 столетии казаками.

Обед.

Остановка в с. Ярцево.

Расположено в среднем течении реки Енисей между двумя крупными левыми притоками — реками Кас и Сым, здесь так же к приходу теплохода организован местный рынок. 

Ужин.

8 день
Енисейск – «музей под открытым небом»

Завтрак.

Прибытие в Енисейск.

Размещение в гостинице «Енисейская» в 2-х, 3-х местных номерах. 

Гостиница расположена в центре города, имеет неповторимую архитектуру 18 века и старинный внутренний интерьер.

Обед.

Экскурсия в Краеведческий музей.

Обзорная экскурсия по г. Енисейску – расположен на Енисейской равнине, на левом берегу Енисея, ниже впадения в него Ангары, к 330км к северу от Красноярска.

Город Енисейск называют «музеем под открытым небом», городская застройка включает в себя 94 памятника архитектуры.

Комплекс Спасо-Преображенского монастыря и четыре церкви являют собой неповторимые образцы сибирского барокко, построенные в середине и второй половине XVIII в., они близки русским храмам предшествующего столетия по планировочно-пространственной структуре и живописности декора.

Каменная гражданская застройка Енисейска – это преимущественно двухэтажные дома вдоль главной улицы, на набережной и центральной площадях.

Ужин в гостинице. 

Енисейск – «музей под открытым небом»Енисейск – «музей под открытым небом»Енисейск – «музей под открытым небом»Енисейск – «музей под открытым небом»
9 день
Продолжение обзорной экскурсии по городу Енисейску

Завтрак.

Продолжение обзорной экскурсии по городу Енисейску. 

Посещение Енисейского Спасо-Преображенского мужского монастыря, Воскресенской церкви, Церкви Троицы Живоначальной, Татарской мечети, а также Казачьей гимназии, где долгое время работал Валентин Феликсович Войно–Ясенецкий – один из лучших хирургов своего времени, анатом, ученый и одновременно священнослужитель Русской Православной Церкви. 

Обед в гостинице.

Экскурсия на Монастырское озеро, расположенное в 30 км к западу от Енисейска.

Здесь, на святом кусочке енисейской земли, совершаются молебны, таинства крещения.

Прекрасное место для отдыха и купания. 

Ужин в гостинице.

10 день
Музей рубанка. Стрелка. Трансфер в г. Красноярск

Завтрак.

Экскурсия в частный Музей рубанка. 

Единственная коллекция рубанков, которая занесена в книгу рекордов Гиннеса. 

Отъезд на туристическом автобусе на Стрелку – место впадения Ангары в Енисей.

Обед – пикник на природе. 

Отъезд в Красноярск на туристическом автобусе.

В Красноярске размещение в гостинице "Красноярск" в 2-х местных номерах.

Ужин в гостинице.

Музей рубанка. Стрелка. Трансфер в г. КрасноярскМузей рубанка. Стрелка. Трансфер в г. КрасноярскМузей рубанка. Стрелка. Трансфер в г. КрасноярскМузей рубанка. Стрелка. Трансфер в г. Красноярск
11 день
Знакомство с городом Красноярск и его окрестностями

Завтрак.

Обзорная экскурсия по г. Красноярску.

Экскурсия в пароход-музей Святитель Николай – корабль-музей, находящийся на вечной стоянке в городе Красноярске. 

Обед.

Экскурсия на Красноярскую ГЭС, смотровая площадка над Енисеем "Царь-рыба", набережная г. Дивногорска.

Экскурсия в село Овсянка, с посещением мемориального комплекса В.П. Астафьева.

Возвращение в гостиницу.

Ужин.

Знакомство с городом Красноярск и его окрестностямиЗнакомство с городом Красноярск и его окрестностямиЗнакомство с городом Красноярск и его окрестностями
12 день
Экскурсия в национальный парк «Столбы»

Завтрак.

Экскурсия в национальный парк «Красноярские Столбы» – естественными рубежами охраняемой территории являются правые притоки р. Енисей: на северо-востоке — река Базаиха, на юге и юго-западе — реки Мана и Большая Слизнёвка.

С северо-востока территория граничит с г. Красноярском.

Основан  в 1925 году по инициативе жителей города для сохранения природных комплексов вокруг живописных сиенитовых останцев — «столбов».

В настоящее время его площадь — 47 219 га.

Основной достопримечательностью парка являются скалы.

Общее для всех скал название «Столбы», хотя свои названия имеют все скалы и даже некоторые камни.

Различают непосредственно «Столбы» — открытые для туристов скалы, и «Дикие столбы» — скалы, расположенные в глубине парка, доступ к которым ограничен. 

Возвращение в гостиницу "Красноярск". 

Обед в  гостинице "Красноярск". 

Свободное время. 

Ужин.

Экскурсия в национальный парк «Столбы»Экскурсия в национальный парк «Столбы»Экскурсия в национальный парк «Столбы»Экскурсия в национальный парк «Столбы»
13 день
Завершение программы

Завтрак. 

Освобождение номеров.

Отъезд.

Проживание

Тур предусматривает размещение в гостиницах по пути следования, а также на рейсовом теплоходе.

Доплата за одноместное размещение:

  • в отеле Талнах (2 ночи) – 5 000 руб./чел.;
  • в г. Красноярск (3 ночи) – 3 700 руб./чел.;
  • в г. Дудинка (1 ночь) – 1 200 руб./чел. 

Доплата за номер с удобствами в г. Енисейск (1 ночь) 3 500 руб./чел.

Доплата за размещение в каютах с удобствами:

  • Люкс (все удобства, душевая, также тел, холл, двухкомнатный) – 17 500 руб./чел.;
  • Полулюкс (есть только на т\х "Матросов")(однокомнатный с одной большой кроватью и всеми удобствами) – 15 300 руб./чел.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансферы по программе
  • 3-х разовое питание
  • 1-2-х местное размещение на теплоходе в каюте I класса
  • 2-3-х местное размещение в гостиницах
  • Экскурсионная программа
  • Входные билеты в музеи
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Норильска и из г. Красноярск
  • Трансфер из гостиницы «Красноярск» в аэропорт, на ж/д вокзал
  • Страховка от несчастного случая
  • Не гражданам РФ доплата за въезд на территорию Заполярья – 4 000 руб. /чел
Место начала и завершения?
г. Норильск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  1. Медицинские препараты для индивидуальных нужд.
  2. Документы: паспорт, страховой полис (медицинский).
  3. Удобную спортивную обувь: легкие кроссовки и, если есть возможность, обувь для каньонинга, сменную обувь (легкие кроссовки или кеды).
  4. Спортивную одежду для жаркой и прохладной погоды:
    • куртка ветрозащитная, водонепроницаемая;
    • дождевик;
    • теплый спортивный костюм (толстовка, штаны);
    • футболки с длинным (от обгорания на солнце) и коротким рукавом;
    • брюки спортивные;
    • шорты;
    • носки.
  5. Головной убор: кепка, панама (! с козырьком).
  6. Купальный костюм.
  7. Средства личной гигиены.
  8. Полезное снаряжение:
    • небольшой рюкзак (20-30 л);
    • фонарик с запасными батарейками;
    • средство солнцезащитное (обязательно!);
    • очки солнцезащитные.
  9. Для фото и видеоаппаратуры позаботьтесь о герметичной упаковке на случай дождя.
Достопримечательности на маршруте

Город Норильск
Получил своё название от названия той местности, где он расположен: недалеко от города протекает река Норильская (Норилка) (бассейн реки Пясины), сам город расположен у Норильских гор. О реке Норильской и Норильских горах упоминают в своих отчетах путешественники Харитон Лаптев, А. Ф. Миддендорф, Ф. Б. Шмидт.
Существует много версий происхождения названия реки Норилка. По одной версии, название реки произошло от слова «норило» – длинный тонкий шест, которым протягивалась тетива ставных сетей подо льдом от лунки к лунке, по другой – название реки и, соответственно, города происходит от эвенкийского слова «нарус» или юкагирского «ньорил», что означает «болота».

Государственный природный заповедник Путоранский (1 887 251 га, создан в 1988 г.)
Объявлен объектом Всемирного наследия. Располагается на границе Таймырского и Эвенкийского автономных округов Красноярского края. Заповедник занимает центральную – наиболее возвышенную – часть обширного и практически нетронутого цивилизацией плато Путорана. Периферийные, более низкие районы этого плато, прилегающие к заповеднику с запада, севера и востока, имеют статус его буферной зоны; это «полукольцо» признано одновременно и буферной зоной объекта Всемирного наследия.

Плато Путорана
Это неповторимый по живописности природный комплекс, с высочайшей, даже по мировым меркам, концентрацией водопадов и горных озер, включая крайне экзотичные – узкие, протяженные и глубокий «озера-фьорды», а также целый комплекс высоких плосковершинных массивов, разделенных глубокими и широкими ступенчатыми каньонами.

Озеро Лама
Северная Швейцария, таймырский Байкал, полярная Рица. Это, пожалуй, самое красивое и знаменитое озеро Таймыра. Даже имя его похоже на остальные северные гидронимы. Озеро расположено в глубокой горной впадине. Его котловина имеет тектоническое происхождение. По оценке ученых, озеру около 100 миллионов лет. Имя озера происходит от тунгусо-маньчжурского слова «лааму» – море, океан; эвенкийского «ламу» - море, большая вода. Кстати, этим же именем – Лама – эвенки, жившие много южнее, называли Байкал.

Город Дудинка
Самый холодный (редко, но бывает до –57° по Цельсию) и самый северный (69°21' с. ш.) город на планете. Расположен на правом берегу р. Енисея в месте слияния с р. Дудинка, названной как считается по имени первого русского промысловика Дудина, поселившегося здесь в первой половине XVII века, чуть выше устья речки. И уже от названия р. Дудинки получил свое название и город.
По другой версии название города произошло от русской транскрипции эвенкийских слов «дугин» (протока, остров между протоками, устье протоки) и «дугу» (мыс реки). Винительный падеж слова «дугин» звучит как «дугинма». И, наконец, по третьей версии – от русской транскрипции слова энцев-соматов (в XVI - XVII веках кочевали в районе современной Дудинки и прилегающих местностях по правому и левому берегам Енисея) «кадута» («пуржистое место») – так они называли то место на высоком правом берегу Енисея, где сейчас стоит Дудинка.

Город Игарка
Расположен на берегу Игарской протоки Енисея, в 1330 км к северу от Красноярска по прямой (расстояние по Енисею около 1800 км). Находится за полярным кругом, в зоне распространения вечной мерзлоты. Город получил название по протоке, на которой находился, а та, в свою очередь, – по имени местного рыбака Егора Ширяева, имя которого местные жители превратили из «Егорки» в «Игарку». Сейчас это порт, доступный для морских судов из Енисейского залива.

Поселок Туруханск
Расположен при впадении Нижней Тунгуски в Енисей, в 1474 км к северу от Красноярска. Население 4,8 тыс. жителей. Основанный в 1607 как зимовье, с 1619 он заселялся переселенцами сгоревшего города Мангазея.
Бывший Туруханск стал поселком Старотуруханском, а современный поселок с названием Туруханск (административный центр района) ранее носил имя Новотуруханск. В 19-20 веках – место ссылки (в том числе И. В. Сталина в 1914-1916).
Достопримечательностью поселка является Троицкая церковь (конец 18 – начало 19 в.). В Туруханске находятся рыбозавод, нефтегазоразведочная экспедиция, речной порт, аэропорт, музей революционеров Я. М. Свердлова и С. С. Спандаряна.

Река Нижняя Тунгуска
В 17 веке русские землепроходцы назвали реку Нижней Тунгуской. Тунгуска – поскольку на ее берегах жили тунгусы (современные эвенки), а определение Нижняя отличало ее от двух других Тунгусок.

Река Подкаменная Тунгуска.
Это порожистая река, отличающаяся своеобразной дикой красотой. Ее протяженность 1865 км. Подкаменной названа потому, что пробивается к Енисею через многие сотни километров сквозь каменные скалы. Через 40 км начинается Осиновский порог – легендарный узкий каньон, который преодолевается с большим трудом. Проход через порог узок (700 м) и извилист. Два парохода разойтись не могут, и движение здесь одностороннее.

Село Ворогово
Основано более 350 лет назад в ходе освоения Сибири в 17 столетии казаками. Население представлено разными национальностями: русские, немцы, украинцы, белоруссы, кето. Сейчас насчитывает около 2000 тысяч человек, местные жители к приходу теплохода организуют на причале рыночек с самыми разнообразными товарами и сувенирами местных умельцев.

Село Ярцево
Расположено в среднем течении реки Енисей между двумя крупными левыми притоками – реками Кас и Сым. Здесь так же к приходу теплохода организован местный рынок.

Город Енисейск
Расположен на Енисейской равнине, на левом берегу Енисея, ниже впадения в него Ангары, к 330 км к северу от Красноярска. Город Енисейск называют «музеем под открытым небом», городская застройка включает в себя 94 памятника архитектуры.
Комплекс Спасо-Преображенского монастыря и четыре церкви являют собой неповторимые образцы сибирского барокко, построенные в середине и второй половине XVIII в., они близки русским храмам предшествующего столетия по планировочно-пространственной структуре и живописности декора.
Каменная гражданская застройка Енисейска – это преимущественно двухэтажные дома вдоль главной улицы, на набережной и центральной площадях.

Стрелка – место впадения Ангары в Енисей
Много красивых легенд сложено о красавице Ангаре, единственной дочери старика Байкала, и могучем красавце Енисее. Байкал был против их свадьбы, вслед убегающей дочери он бросил дворец, который должен был стать ее свадебным подарком. Дворец развалился на множество осколков, они и стали Стрелковским порогом, а самый большой камень – Караульный остров. Ничто не могло остановить своенравную дочь на пути к Енисею: ни свирепые пороги, ни россыпи камней, ни утесы, вставшие на пути беглянки.

Заповедник «Столбы»
Естественными рубежами охраняемой территории являются правые притоки р. Енисей: на северо-востоке – река Базаиха, на юге и юго-западе – реки Мана и Большая Слизнёвка. С северо-востока территория граничит с г. Красноярском.
Основан заповедник в 1925 году по инициативе жителей города для сохранения природных комплексов вокруг живописных сиенитовых останцев – «столбов». В настоящее время его площадь – 47 219 га.
Основной достопримечательностью заповедника являются скалы. Общее для всех скал название «Столбы», хотя свои названия имеют все скалы и даже некоторые камни. Различают непосредственно «Столбы» – открытые для туристов скалы, и «Дикие столбы» – скалы, расположенные в глубине заповедника, доступ к которым ограничен.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Оформляете ли вы страховку от несчастного случая?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер - сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 13 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
С
27 июля 2020
Тур замечательный. Хорошее размещение в Норильске, Енисейске и Красноярске. Хорошее питание, довольно продуманные экскурсии и общий план мероприятий.
И еще - среди рекомендаций не было палок для ходьбы, а они-то очень пригодились в отличии от "купального костюма".
Тур однозначно буду рекомендовать друзьям.
Г
16 авг 2021
От всей души рекомендую этот маршрут. Организация тура замечательная. Все гиды по маршруту были внимательными, оперативно решали все вопросы. Но особую благодарность хочу выразить Наташе, которая сопровождала нас бОльшую часть пути и своей энергией и юмором создавала комфортную атмосферу в группе, в которой были разные по возрасту и физической подготовке участники. Советую только добавить в список вещей москитную сетку, которой у нас не было, но которая, к счастью, мне не понадобилась.
Е
26 июля 2021
Благодарю организаторов тура -- всех, кто работал с туристами и в офисе, и на маршруте -- за профессиональное и качественное обслуживание,
доброжелательность и готовность помочь в любой ситуации. Желаю здоровья и успехов в вашей работе! Надеюсь, что у меня будет возможность еще не раз совершить путешествие с помощью замечательного сообщества туроператоров "Большая страна".

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