  1. Россия
  2. Экскурсии

Зима в Лаго-Наки + катание на санках

EOS-tour
EOS-tour – Гид из Краснодара
Зима в Лаго-Наки + катание на санках
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 13 часов
  • 👫 Группа не более 35 человек

  • 1 650 ₽ за человека

    Заказать экскурсию
Зима в Лаго-Наки + катание на санках
Зима в Лаго-Наки + катание на санках

Что вы увидите

  • Хаджохская теснина
  • Азишская пещера
Ближайшее к Краснодару место, где можно окунуться в зимнюю атмосферу - это знаменитое плато Лаго-Наки, самая популярная из достопримечательностей 🏛️ Адыгеи. Какой бы теплой ни была кубанская погода, здесь, в высокогорье, всегда снежно и морозно!
Невероятная природа и доступность развлечений сделали из Лаго-Наки популярный курорт. За последние семь лет турпоток увеличился вдвое, в прошлом году здесь отдохнули 453 тысячи человек.
От краевого центра плато Лаго-Наки находится в 140 километров по прямой или 200 км по трассе (4 часа езды). Дорога ведет через Майкоп, поселок Каменномостский по Азишскому хребту: чем выше в горы ⛰️, тем больше снега.
Крайняя точка Лагонакской трассы - это Азишский перевал, высшая точка Азишского хребта, высота более 1700 метров над уровнем моря 🌊. Автодорога упирается в кордон "Лаго-Наки" - ворота в Кавказский заповедник
Азишский перевал знаменит своими смотровыми площадками, с которых открывается потрясающий вид на высокогорные альпийские луга и пихтовые леса Лагонакского нагорья. В любое время года здесь всегда много туристов, ведь сюда ведет автомобильная дорога, находятся кафе, гостиницы, турбазы. Даже после сильного снегопада дорогу стараются расчистить в самые короткие сроки.
Лаго-Наки — всесезонный курорт, но именно зимой здесь можно попасть в настоящую сказку. Полутораметровые сугробы и горки, вековые ели и термальные источники, катки и замерзшие водопады подойдут любителям санок, SPA и экскурсий. Как только выпадет первый снег в горах Лаго-Наки, Вы можете устроить себе и близким веселые зимние покатушки.
Что входит
  • Транспортное обслуживание
  • Экскурсионное сопровождение
  • Страховка
Что не входит
  • посещение Азишской пещеры 500 руб. - взрослый, 250 руб. - детский /
  • На праздничные даты 600 руб. /взр. 300 руб. /детск.
  • Хаджохская теснина 500 руб. - взрослый, 200 руб. - детский
  • Прокат двухместных санок - 700 руб. /час
Начало и место завершения
🚩 театр Драмы, Главная городская пл., д. 2
Зима в Лаго-Наки + катание на санках
Зима в Лаго-Наки + катание на санках
Зима в Лаго-Наки + катание на санках

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 35 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
EOS-tour
EOS-tour
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

EOS-tour проводит ещё 6 экскурсий

Гуамское ущелье + термальный источник
1 650
13 часов
Гуамское ущелье + термальный источник
5 отзывов
Мультитур в Лаго-Наки (2-х дневный тур)
6 000
48 часов
Мультитур в Лаго-Наки (2-х дневный тур)
5 отзывов
Азишская пещера + водопады Руфабго
1 650
13 часов
Азишская пещера + водопады Руфабго
4 отзыва
Вдохновение Джанхотом
1 900
12 часов
Вдохновение Джанхотом
4 отзыва
Керчь - город герой, город 26 веков
2 800
18 часов
Керчь - город герой, город 26 веков
2 отзыва
Шпалорез - экспресс (Единственная горная узкоколейная железная дорога на территории РФ)
1 700
12 часов
Шпалорез - экспресс (Единственная горная узкоколейная железная дорога на территории РФ)
2 отзыва

Еще несколько необычных экскурсий в Краснодаре

Интересный Краснодар
скидка15%
1840
1 564
1.5 часа
Интересный Краснодар
51 отзыв
Увлекательная прогулка по аутентичному южному городу с царским прошлым
Интересный Краснодар
1 500
1.5 часа
Интересный Краснодар
41 отзыв
Земля Кубанская: вглубь екатеринодарских эпох
900
2 часа
Земля Кубанская: вглубь екатеринодарских эпох
18 отзывов
Погрузиться в прошлое Краснодара на прогулке по историческим местам
Три эпохи Екатеринодара
900
2 часа
Три эпохи Екатеринодара
8 отзывов
Краснодар казачий и купеческий
820
1 час
Краснодар казачий и купеческий
7 отзывов
Рассмотреть знаковые постройки, изучить историю города и ощутить дух Кубани
Парк «Краснодар»: территория будущего
900
1.5 часа
Парк «Краснодар»: территория будущего
6 отзывов
Прогуляться по красивейшей парковой зоне города и разобраться в особенностях грандиозного проекта