  1. Россия
  2. Экскурсии

Зимние забавы на Яворовой Поляне + термальные источники

EOS-tour
EOS-tour – Гид из Краснодара
Зимние забавы на Яворовой Поляне + термальные источники
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 13 часов
  • 👫 Группа не более 35 человек

  • 1 800 ₽ за человека

    Заказать экскурсию
Зимние забавы на Яворовой Поляне + термальные источники
Зимние забавы на Яворовой Поляне + термальные источники

Что вы увидите

  • Гузерипль
  • Яворовая поляна
В Адыгее Яворова поляна, или Яворовая, известна в качестве начальной точки и перевального пункта множества интересных и популярных экскурсий и походов в районе поселка Гузерипль. Она значительно удалена от цивилизации, поэтому здесь царит невероятная, уединенная атмосфера, которую дополняют живописные ландшафты.
Что входит
  • Транспортное обслуживание
  • Экскурсионное сопровождение
  • Страховка
  • Чай на травах
Что не входит
  • Прокат санок или ватрушек - 300 руб., с бугельным подъёмником - 600 руб/час.
  • Прокат снегоходов - от 2000 руб.
  • Купание в термальных источниках 1 час – 300 руб.
Начало и место завершения
🚩 театр Драмы, Главная городская пл., д. 2
Зимние забавы на Яворовой Поляне + термальные источники
Зимние забавы на Яворовой Поляне + термальные источники
Зимние забавы на Яворовой Поляне + термальные источники
Зимние забавы на Яворовой Поляне + термальные источники

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 35 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
EOS-tour
EOS-tour
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

EOS-tour проводит ещё 6 экскурсий

Гуамское ущелье и термальные источники
1 800
13 часов
Гуамское ущелье и термальные источники
5 отзывов
Азишская пещера + водопады Руфабго
1 800
13 часов
Азишская пещера + водопады Руфабго
4 отзыва
Вдохновение Джанхотом
1 900
12 часов
Вдохновение Джанхотом
4 отзыва
Керчь - город герой, город 26 веков
2 800
18 часов
Керчь - город герой, город 26 веков
2 отзыва
Активный тур в из Мезмая в Гуамку
1 900
13 часов
Активный тур в из Мезмая в Гуамку
2 отзыва
Игристые выходные в Абрау-Дюрсо + КСК "Россия"
1 650
13 часов
Игристые выходные в Абрау-Дюрсо + КСК "Россия"
2 отзыва

Еще несколько необычных экскурсий в Краснодаре

Интересный Краснодар
скидка15%
1840
1 564
1.5 часа
Интересный Краснодар
52 отзыва
Увлекательная прогулка по аутентичному южному городу с царским прошлым
Интересный Краснодар
1 500
1.5 часа
Интересный Краснодар
41 отзыв
Земля Кубанская: вглубь екатеринодарских эпох
900
2 часа
Земля Кубанская: вглубь екатеринодарских эпох
19 отзывов
Погрузиться в прошлое Краснодара на прогулке по историческим местам
Три эпохи Екатеринодара
900
2 часа
Три эпохи Екатеринодара
9 отзывов
Парк «Краснодар»: территория будущего
900
1.5 часа
Парк «Краснодар»: территория будущего
8 отзывов
Прогуляться по красивейшей парковой зоне города и разобраться в особенностях грандиозного проекта
Краснодар казачий и купеческий
820
1 час
Краснодар казачий и купеческий
7 отзывов
Рассмотреть знаковые постройки, изучить историю города и ощутить дух Кубани