В Адыгее Яворова поляна, или Яворовая, известна в качестве начальной точки и перевального пункта множества интересных и популярных экскурсий и походов в районе поселка Гузерипль. Она значительно удалена от цивилизации, поэтому здесь царит невероятная, уединенная атмосфера, которую дополняют живописные ландшафты.
Что входит
Транспортное обслуживание
Экскурсионное сопровождение
Страховка
Чай на травах
Что не входит
Прокат санок или ватрушек - 300 руб., с бугельным подъёмником - 600 руб/час.
Прокат снегоходов - от 2000 руб.
Купание в термальных источниках 1 час – 300 руб.
Начало и место завершения
🚩 театр Драмы, Главная городская пл., д. 2
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 35 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.