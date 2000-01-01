В Адыгее Яворова поляна, или Яворовая, известна в качестве начальной точки и перевального пункта множества интересных и популярных экскурсий и походов в районе поселка Гузерипль. Она значительно удалена от цивилизации, поэтому здесь царит невероятная, уединенная атмосфера, которую дополняют живописные ландшафты.