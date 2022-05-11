Преимущества этого путешествия:
Утро.
Встреча туристов на ж/д вокзал г. Краснодар.
Переезд в Мезмай.
Размещение на турбазе.
Обед.
Прогулка по живописным окрестностям.
Самшитовая роща, водопад Исиченко.
Ужин.
Вечер знакомств.
Костер.
Шашлыки.
Завтрак.
Прогулка в Гуамское ущелье, в теплую погоду возможна экскурсия в Сухую балку.
Обед чай, бутерброды.
Возвращение на турбазу.
Ужин.
Завтрак.
Прогулка на водопады Университетский и Чинарев.
Обед чай, бутерброды.
Возвращение на турбазу.
Ужин.
Завтрак.
Прогулка на Орлиные полки.
Возвращение на турбазу.
Обед.
Свободное время.
Прощальный ужин.
Завтрак.
12:00 Освобождение номеров.
Выезд в Краснодар.
По пути посещение термальных источников.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Все желающие без ограничений. Дети любого возраста с родителями или от 16 лет – самостоятельно.
Правильный выбор одежды: заправьте брюки в носки с резинками, наденьте сапоги или ботинки, застегните манжеты и воротник рубашки.
Хорошую защиту обеспечивают комбинезоны или ветровки из плотной гладкой ткани, желательно с капюшоном, которые не дают клещам возможности заползти под одежду и добраться до кожи.
Используйте репелленты от клещей.
Ежедневно вечером осматривайте себя на присутствие на теле клеща (основные места: голова, шея, подмышечные впадины, паховая область).
Основные пункты подготовки до поездки:
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».