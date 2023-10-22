Каждый день наполнен потрясающими радиальными маршрутами – пешими, верхом на лошадях или на рафте по горной реке.
В туре будет хайкинг до водопадов Руфабго и скалы Череп, пешее восхождение на гору Монах, конный маршрут по хребту Уна-Коз, посещение экстрим-парка, а также сплав по реке Белой, обед на костре у водопада Чаша Любви, знаменитое плато Лаго-Наки и многое другое. Приезжайте к нам на перезагрузку!
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Пеший маршрут в ущелье Мишоко
13:00-14:00 Размещение в гостевом доме, выбранном вами для проживания во время тура.
14:30 Обед, приготовленный поварами гостевого дома, включающий в себя разнообразные блюда домашней кухни (см. раздел "Как организовано питание в туре").
15:30 Пеший маршрут в ущелье Мишоко, там нас ждут водопады, гроты и пещеры, они не оставят равнодушными даже самых заядлых туристов.
В теплое время года пройти можно прямо по горному ручью, по колено в освежающей чистой воде.
После ущелья, при желании, у самых активных туристов будет возможность посетить экстрим-парк, пролететь на троллее над ущельем со скоростью до 50 км/час и покорить скальный маршрут с виа ферратой.
От базы до верха ущелья едем на микроавтобусе (4 км, в дороге 20 мин).
Протяженность пешего маршрута – 5 км (2–2,5 часа).
19:30 Ужин.
Хайкинг по ущелью ручья Руфабго
09:00 Завтрак.
10:00 Уже сегодня состоится ваш первый хайкинг по Адыгее на весь день – ущелье ручья Руфабго.
Склоны ущелья густо покрывает буковый лес, деревья и скалы обвиты гирляндами колхидского плюща.
Сам маршрут проходит через старый Турецкий базар, несколько гротов, пещер и часто используется как акклиматизационный маршрут для туристов перед выходом на полноценный треккинг с палатками.
Для начала нам нужно доехать до Хаджохской теснины – 10 мин в пути и уже оттуда выступаем.
Наша цель – водопады Руфабго, их несколько и все они достойны вашего внимания.
Прямо у одного из них, который называется Чаша Любви, будет привал и обед, приготовленный в котелке.
Маршрут закольцован, поэтому обратно вы пойдете уже другой дорогой, вниз по течению ручья Руфабго с выходом к Белой реке и возвращением на базу.
Протяженность пешего маршрута – 15 км (7-8 часов).
19:00 Ужин.
Хайкинг до грота Череп
09:00 Завтрак.
10:00 Выезжаем по живописной дороге в направлении поселка Победа (25 км, в дороге 30 мин).
Сегодня нам предстоит добраться до грота Череп и посидеть в его «глазницах».
Это весьма длинный хайкинг, но он не сложен, перепад высот всего 280 метров и большая часть маршрута идет по лесной тропе.
Главное в этом маршруте – его финальная часть, виды на массив Лаго-Наки, гору Тхач и несколько хребтов.
Тут же у грота есть кострище, где мы сделаем привал, приготовим обед и отдохнем перед обратной дорогой.
19:00 Ужин в гостевом доме.
Восхождение на гору Монах
09:00 Завтрак.
10:00 На сегодня у нас заготовлено небольшое, но очень запоминающееся восхождение на гору Монах.
Небольшое, потому что сама гора чуть выше 1050 метров, а запоминающееся, потому что сначала нам предстоит проехать через знаменитый Гранитный каньон (с остановкой на обзорных площадках), а затем непростой путь от поселка Хамышки через жертвенный камень и фантастический грот Крыло Ангела, постепенно набирая высоту.
Внутри грот состоит из мягкого песчаника, пористого, словно швейцарский сыр.
Углубления в стенах, появившиеся от выветривания, при должном воображении можно соотнести с мифическими персонажами.
Ближе к вершине Монаха расположены Дольмен и смотровая.
А как вам пикник с видом на долину с реку Белую?
Восстанавливаем силы, отдыхаем и выступаем в обратный путь на базу.
Протяженность пешего маршрута – 12 км (6-7 часов).
На микроавтобусе общее расстояние 60 км, 1 час.
19:00 Ужин.
Плато Лаго-Наки и посещение Азишской пещеры
09:00 Завтрак.
10:00 На предпоследний день мы оставили самое вкусненькое – хайкинг с постоянным видом на плато Лаго-Наки по маршруту выходного дня в Кавказском Биосферном Заповеднике.
Выезжаем на автобусе в сторону плато, набираем высоту, по пути нас ждет несколько остановок на обзорных площадках с шикарными видами на горы и окрестности, посещение пещер Нежной и Большой Азишской.
Само же плато Лако-Наки по праву считается главной жемчужиной природы Адыгеи.
Пикник устроим там же, на скальнике, с видом на лучшую панораму нашего региона.
19:00 Ужин.
Конный маршрут и сплав по реке Белой
09:00 Завтрак.
10:00 На железном коне выдвигаемся на ранчо Ковбой и седлаем уже настоящих, Кабардинской породы лошадей.
Наш маршрут пролегает через старые Черкесские сады, ущелье Мишоко и живописный хребет Уна-Коз к медвежьему гроту.
ВАЖНО! Ограничение по весу туриста – не более 95 кг. При превышении весового ограничения, либо отказе туриста от конной прогулки по другим причинам замена экскурсии не предоставляется.
15:30 Сплав по реке Белой.
Полуторачасовой маршрут по бурной реке поможет в выработке адреналина и покажет, насколько сплоченной стала группа за 6 дней тура! Лишь слаженная работа команды и своевременное выполнение команд инструктора позволит мастерски пройти этот непростой путь.
18:30 Ужин.
Возвращение домой
09:00 Завтрак от поваров гостевого дома.
10:00 Отъезд.
Трансфер в аэропорт или на вокзал.
Проживание
Тур предусматривает проживание.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от даты заезда и категории размещения, руб:
|Гостевой дом
|Категория
24.03.24 - 16.11.24
(кроме 28.04.24-
11.05.24)
|Дего
|Двухместный номер стандарт
|37000
|Двухкомнатный 4-х местный номер стандарт (возможно размещение 2-3 туристов без доплаты)
|37000
|Двухкомнатный 4-х местный семейный номер стандарт (возможно размещение 2-3 туристов без доплаты)
|37000
|Двухместный номер комфорт
|39900
|Трехкомнатный 4-х местный номер люкс
|39900
|Дополнительное место в номер (диван или кресло-кровать)
|34500
|Доплата за одноместное размещение в 2-х местном номере
|14000
|Стоимость тура для детей до 14 лет
|скидка 10%
|Рябиновые бусы
|Двухместный номер комфорт
|44900
|Трехместный улучшенный номер комфорт
|44900
|Четырехместный однокомнатный номер семейный комфорт
|44900
|Четырехместные однокомнатные апартаменты с камином
|44900
|Четырехместный двухкомнатный номер Люкс с видом на реку
|44900
|Четырехместный двухкомнатный номер семейный люкс
|44900
|Двухместный номер стандарт-мини
|44900
|Дополнительное место в номер (кресло-кровать)
|36000
|Доплата за одноместное размещение в двухместном номере
|12000
|Стоимость тура для детей до 14 лет
|скидка 10%
|Парк Хаджох
|Двухместный номер стандарт
|45500
|Двухместный номер улучшенный
|47700
|Двухместный номер комфорт
|49800
|Трехместный номер студия
|55800
|Четырехместный семейный номер
|44300
|Дополнительное место в номер стандарт/улучшенный (раскладушка) и студия
|39000
|Доплата за одноместное размещение в двухместном номере стандарт
|17000
|Доплата за одноместное размещение в двухместном номере улучшенный
|19000
|Доплата за одноместное размещение в двухместном номере комфорт
|21000
|Стоимость тура для детей до 14 лет
|скидка 10%
|Горная Лаванда
|Двухместный номер стандарт
|42300
|Дополнительное место в номер (кресло-кровать)
|36000
|Доплата за одноместное размещение в двухместном номере
|9000
|Стоимость тура для детей до 14 лет
|скидка 10%
|Отдых у реки
|Двухместный номер стандарт
|42300
|Двухместный номер стандарт (мини)
|42300
|Трехместный номер стандарт
|42300
|Четырехместный номер стандарт
|42300
|Дополнительное место в номер (кресло-кровать/раскладушка)
|36000
|Доплата за одноместное размещение в двухместном номере
|11000
|Стоимость тура для детей до 14 лет
|скидка 10%
|На Аминовской
|Трехместный номер стандарт (возможно размещение 2-х туристов без доплаты)
|37300
|Доплата за одноместное размещение в трехместном номере
|7000
|Стоимость тура для детей до 14 лет
|скидка 10%
|Софья
|Стандартный двухместный номер с двумя раздельными кроватями
|40400
|Классический трехместный номер (3 односпальные кровати)
|40400
|Двухместный номер с 1 кроватью и видом на горы
|40400
|Семейный номер с видом на горы
|40400
|Доплата за одноместное размещение
|8000
|Стоимость тура для детей до 14 лет
|скидка 10%
Подселение возможно только в ГД “Рябиновые бусы”.
Туристы, проживающие в «Отдыхе у реки» завтракают в своём гостевом доме, а обедают и ужинают в Рябиновых бусах.
Варианты проживания
Гостевой дом «Рябиновые бусы»
Дома-срубы из северной сосны влюбляют в себя с первого взгляда. Детская площадка, небольшой прудик с мостиком, бесплатная парковка, беседки, сауна, мангальная зона – все это утопает в зелени и щебетании птиц. Река Белая течет буквально в 30 метрах, а фотографии с подвесного моста через реку будут одними из лучших в вашей коллекции.
Номера с отоплением занимают несколько деревянных домиков. В числе удобств телевизор с плоским экраном, балкон с видом на сад и собственная ванная комната с бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.
В распоряжении гостей общий лаундж, обеденный зал, кухня, открытая зона с принадлежностями для барбекю и общая сауна. Для детей установлен батут.
Гостевой дом «Горная Лаванда»
Современное 2-х этажное здание, с комфортабельными двухместными номерами, стилизованными в стиле прованс. На территории есть уютные веранды и баня, бесплатная парковка, а рядом река Белая и живописный подвесной мост.
Номера оснащены телевизором, чайником и холодильником. Ванная комната укомплектована феном. В кран в номере подается родниковая вода. Раздельных кроватей нет.
Гостевой дом «на Аминовской»
Гостевой дом "на Аминовской" расположен у берега речки Аминовка. Стандартные 3-х местные номера с удобствами. В номерах чайник, холодильник, телевизор. Отличный бюджетный вариант размещения. Также, в 3-х местных номерах гостевого дома возможно размещение двух туристов без доплат.
Гостевой дом «Отдых у реки»
Гостевой дом "Отдых у реки" находится прямо на берегу реку Белая. Два деревянных корпуса, благоустроенная территория, баня, детская площадка.
Приглашаем Вас приехать к нам в гости и в полной мере испытать единение с природой. Лёжа в гамаке или подвесных качелях слушать шум реки или журчание стекающих струй у фонтана «Каменная стена». В кресле-качалке вечером у мангала наблюдать за языками пламени костра. Попариться от души в хорошей компании с березовым веником в русской бане на дровах.
Туристы, проживающие в «Отдыхе у реки» завтракают в своём гостевом доме, а обедают и ужинают в Рябиновых бусах.
Гостевой дом «Парк Хаджох»
Гостевой дом "Парк Хаджох" – один из лучших вариантов размещения во время тура. Подогреваемый бассейн доступен круглый год для всех гостей. Благоустроенная терристория, беседки, мангальные зоны, парковка. Номера 4-х категорий (Эконом, Стандарт, Улучшенный, Комфорт) позволят выбрать наиболее оптимальный вариант размещения для вас. Все номера оборудованы ванной комнатой, телевизором, сплит-системой, чайником, холодильником. Wi-Fi доступен на всей территории гостевого дома. Вас также удивит и порадует вкусная, домашняя кухня – повара уже не раз зарекомендовали себя, как настоящие мастера своего дела!
Важно! Питание туристов, проживающих в ГД Парк Хаджох также происходит в кафе на территории гостевого дома.
Гостевой дом «Софья»
Гостевой дом «София» находится в поселке Каменномостский. Зелёная территория, общая терраса, уютная летняя кухня с барной стойкой, общая кухня и зона мангала. Номерной фонд представлен 2 и 3-местными номерами.
В номерах присутствуют односпальные или двуспальные кровати, телевизор, чайник, собственная ванная комната, тумбочки и шкаф или стеллаж для хранения вещей. Уютный интерьер, выход на террасу с красивым видом из каждого номера. Для детей оборудована безопасная детская площадка. К услугам туристов: бесплатный Wi-Fi, пользование зоной барбекю и кухней, веранда с барной стойкой и бесплатная парковка.
Из каждого номера есть выход на террасу с красивым видом.
Номерной фонд для размещения туристов представлен:
- Двухместные номера с 2 раздельными кроватями – общая площадь номера 20 кв. м. В номере есть все необходимые предметы мебели – две односпальные кровати, стеллаж шкаф, стол, стулья, тумбочки, а также телевизор. Удобства в номере. Есть выход на террасу
- Двухместные номера с 1 двуспальной кроватью - общая площадь номера 20 кв. м. В номере есть все необходимые предметы мебели – двуспальная кровать, шкаф, стол, стулья, тумбочки, чайник, а также телевизор. Удобства в номере. Есть выход на террасу с красивым видом.
- Классический трехместный номер (3 односпальные кровати) – общая площадь номера 25 кв. м. В номере есть все необходимые предметы мебели – три односпальные кровати, телевизор, стеллаж для хранения вещей, обеденный стол, стулья, чайник. Удобства в номере. Есть выход на террасу с красивым видом.
- Семейный номер с видом на горы - уютный номер c тремя кроватями (2 односпальные, 1 двуспальная King-size) – общая площадь 40 кв. м. В номере есть все необходимые предметы мебели: телевизор, холодильник, чайник, стеллаж для хранения вещей, обеденная зона с маленькой кухней, выход на балкон с красивым видом.
Гостевой дом «Дего»
Гостевой дом "Дего". Два круглогодично работающих бассейна, баня, купель, беседки и очаг, закрытая территория, парковка для туристов. Трехразовое питание организовано в уютной столовой на территории. Номерной фонд представлен 2-х местными и семейными номерами категорий стандарт и комфорт. В каждом номере - wi-fi, телевизор, кондиционер, ванная комната, набор полотенец, фен. Расположен в тихом месте на окраине поселка. Идеально подходит для бюджетных путешествий.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Групповой трансфер г. Краснодар / Минеральные Воды - пос. Каменномостский - г. Краснодар / Минеральные Воды
- Проживание в гостевом доме в 2-/3-/4-местных номерах выбранной категории со всеми удобствами
- Питание 3-разовое, домашняя кухня
- Аренда лошади и амуниции для 5-часового конного маршрута
- Сплав на рафте
- Входные билеты на экскурсионные объекты
- Работа гида по программе
- Все трансферы по маршрутам программы
Что не входит в цену
- Авиа и ж/д билеты до Краснодара и обратно
- Индивидуальный трансфер Краснодар - Каменномостский - Краснодар (в случае отличного времени прибытия от основной группы)
- Расходы личного характера
- Медицинская страховка, оформляется по запросу
- Услуги прачечной
- Сауна, баня
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- документы (паспорт для взрослых, свидетельство о рождении для детей до 14 лет);
- страховой медицинский полис;
- медицинские препараты для собственных нужд;
- головной убор по сезону (кепка, панама, шляпа);
- солнцезащитные очки, крем от загара;
- фото или видеоаппаратура;
- небольшой рюкзак;
- туристический коврик для сидения (можно купить на месте);
- удобная обувь по сезону с нескользящей подошвой (треккинговые ботинки), на смену кроссовки;
- одежда по сезону;
- непромокаемые куртка и брюки из плотной ткани;
- накидка-дождевик из непромокаемого синтетического материала (можно купить на месте);
- плавки / купальник;
- средства личной гигиены;
- смены одежды и нижнего белья;
- треккинговые палки – при необходимости;
- наличные деньги на собственные нужды.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.
Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Как осуществляется трансфер?
Сейчас у нас 2 точки сбора – ж/д вокзал Краснодара (Краснодар-1) и аэропорт (г. Минеральные Воды).
Встреча в аэропорту Краснодара временно недоступна из-за закрытия аэропорта.
Если вы пребываете на ж/д вокзал Краснодара (Краснодар-1) – сбор туристов и трансфер с 09:30 до 10:30 в день начала тура (зависит от времени прибытия последних туристов в группе).
Встреча на парковке около ж/д вокзала.
Трансфер отъезжает от ж/д вокзала в место проведения тура не позднее 10:30 утра.
Если вы прибываете в аэропорт Минеральных Вод – сбор туристов и трансфер с 11:00 до 13:00 в день начала тура (зависит от времени прибытия последних туристов в группе). Встреча на парковке перед аэропортом.
Трансфер отъезжает от аэропорта в место проведения тура не позднее 13:00.
Обратный трансфер на ж/д вокзал Краснодара – в 10:00 выезд и отправление в Краснодар.
ВАЖНО! Чтобы все туристы успели на свой самолет/поезд настоятельно просим приобретать билеты с отправлением/вылетом после 15:00.
Обратный трансфер в аэропорт Минеральных Вод – в 10:00 выезд и отправление в аэропорт Минеральных вод.
ВАЖНО! Чтобы все туристы успели на свой рейс, настоятельно просим приобретать билеты с вылетом после 16:30.
За несколько дней до начала тура (обычно в четверг, за 4 дня до начала тура) Вы получите на почту всю информацию по трансферу – контакты водителя, номер и марку автомобиля, точное время, когда микроавтобус будет на месте.
Время трансфера:
- от Минеральных Вод 4,5 часа;
- от Краснодара 2,5 часа.
Какие скидки есть в туре?
Есть ли ограничения по весу туристов для участия в конных прогулках?
Да, ограничения по весу туриста для участия до 95 кг.
Может ли измениться программа?
При проведении программы тура возможен перенос экскурсий по дням и времени начала экскурсий при полном выполнении всех пунктов программы. Окончательное формирование маршрутов дня и определение времени начала и окончания мероприятий на туре происходит в день заезда.
Как организовано питание?
Питание 3-разовое, домашняя кухня.
Если программа дня предполагает возвращение на базу только к ужину, то выдается ланч-бокс с собой или обед готовится в котелке на костре во время привала на маршруте, а ужин в этот день включает и первое и второе блюдо.
ВАЖНО! Туристы, проживающие в гостевых домах “Рябиновые бусы”, “Горная Лаванда”, “Отдых у реки” и “На Аминовской” питаются в гостевом доме Рябиновые бусы.
Расстояние до “Рябиновых бус” от “Горной Лаванды” – 50 метров, от “Отдыха у реки” – 200 метров, от “На Аминовской” – 400 метров.
На завтрак туристы приходят самостоятельно, также возвращаются в свое средство размещения после ужина.
Туристы, проживающие в гостевом доме “Парк Хаджох” питаются на территории этого гостевого дома.
Если мы никогда не были на конной прогулке, можно ли ехать?
95% человек, которые нас посещают, не имеют опыта в верховой езде и при этом отлично справляются и остаются довольны конной прогулкой. Дети до 5 лет едут в седле с одним из родителей, ребенок более старшего возраста сидит в седле и управляет конем самостоятельно. Если есть какие-либо причины, то конь ребенка идет в связке с конем инструктора, но такое бывает очень редко (если совсем маленькие детки). Это экскурсия, скачек не будет, ход коня умеренным темпом. Едете верхом и наслаждаетесь окрестностями).
Подходит ли рафтинг новичкам и людям без опыта?
Рафтинг по реке Белая стоит особого внимания, у нас проводят чемпионаты России, поэтому инструктора, которые будут Вас сопровождать, выполняют свою работу на 100%. Для сплава выдаются: гидрокостюм, гидротапочки, жилет, весло. Маршруты специально продуманы для новичков (соответственно подготовки не требуют), пороги обязательно имеются, рафт они не перевернут (так как эта лодка создана специально, для устойчивости на воде).
Есть ли на территории посёлка банкоматы/магазины/рестораны/кафе?
- Банкоматы есть.
- Сетевой магазин «Пятёрочка».
- Кафе и рестораны находятся не в посёлке, но близко.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Отдельное спасибо нашему замечательному гиду, Анне! Лучше гида, я ещё не встречала.
Плюсы:
1) Каждый день был насыщеннее другого; времени, чтобы сесть и заскучать, не было, и это точно большой плюс. Программа была разнообразна настолько, что мысли "ну, это мы вчера уже видели" не возникало. В целом, остались очень довольны с кучей красивых фотографий и незабываемых впечатлений.
2) Гостевые дома "Рябиновые бусы" и "Горная Лаванда" находятся на берегу очень живописной реки, где мы с удовольствием проводили свои вечера вместе с новыми знакомыми.
3) Приятный гид, который отвечал на все вопросы, рассказывал об истории края и достопримечательностях нашего тура, делился забавными историями.
4) Там нет комаров!!! Мы были в туре в конце августа, морально готовились к тому, что без энцефалитных костюмов и специальных спреев длительных прогулок по лесу мы не переживем. Гид предупредил нас, что по пути к гроту Череп мы должны быть готовы к назойливым москитам. На деле же… за несколько часов подъема мы увидели три полуживых комарика. Для нас, как для жителей Урала, где ты заходишь в лес, а комары уносят тебя целиком, чтобы оставить "на потом", это было приятным сюрпризом.
Мы прибыли в Адыгею без особой физической подготовки, не были до этого в других активных турах. Но после этих 7 дней точно можем сказать, что перезагрузились на все 100%, полюбили активный отдых и жизнь:)
Но были и свои минусы:
1) В программе заявлен "сырный мастер-класс". На деле же обычная дегустация сыра с последующей его покупкой. Я не имею ничего против дегустации сыра вместо мастер-класса (еще при том, что им мы там наелись на месяц вперед), но почему нельзя было указать этого в программе?
2) Всех участников тура сильно смутил рафтинг. В программе заявлено время в 1.5 часа. На деле же мы провели на воде от силы минут 10-15 при том, что мы еще и доплатили за маршрут с повышенной сложностью. Телефоны в защитных чехлах взять запретили, оправдывая это тем, что мы можем их потерять. На деле же на всех рафтах, кроме нашего люди без каких-либо проблем пользовались телефонами для съемки. Закончилось это тем, что за 15 минут не самого увлекательного рафтинга с нас попросили 2000 рублей за съемку (конечно же, никто покупать эти фотографии не захотел).
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Нам жаль, что произошла такая ситуация с организацией экскурсий на рафтах и дегустацией сыра. Мы обязательно передадим ваш отзыв коллегам в регионе для улучшения качества организаций экскурсий в туре. Проведем работу.
Надеемся, что несмотря на эти недочеты вы обратитесь к нам в будущем для организации вашего следующего путешествия по России!