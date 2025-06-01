июн
Программа тура по дням
Прибытие. Экскурсия к Хаджохской теснине
Размещение в гостинице в поселке Каменномостский, знакомство с инструктором.
Экскурсия к Хаджохской теснине — сверху ущелье и реку практически не видно, поскольку ширина его в некоторых местах достигает всего 2-3 метров, зато глубина колеблется от 20 до 40 метров.
Затем пройдем вверх по течению к скальным Хаджохским лабиринтам.
Вернемся на базу к ужину.
Экскурсия в ущелье Руфабго
Этот день мы проведем в ущелье реки Руфабго.
Вы увидите шесть красивейших водопадов: «Шум», «Каскадный», «Сердце Руфабго», «Девичья коса», «Чаша Любви» и «Девичьи слезы».
Ущелье богато небольшими гротами, а его стены имеют необыкновенный складчатый вид.
В летнюю жару здесь всегда прохладно и приятно, а зимой всё покрыто льдом и гигантскими сосульками, даже водопады замерзают в причудливых ледяных фигурах.
На обед остановимся в Инструкторском гроте, скрытом от посторонних глаз.
Обратный путь мы проделаем по верхней тропе хребта Азиш-Тау.
С нее открываются великолепные панорамы на долину реки Белой и противоположный хребет Уна-Коз.
По пути мы посетим пещеру Сквозная (Провал).
Возвращение на базу, ужин, свободное время.
Экскурсия в ущелье Мишоко, посещение экстрим-парка. Термальные источники
После завтрака мы отправимся на прогулку в ущелье Мишоко, в котором протекает красивый горный ручей со множеством водопадов.
Тропа ведет вверх по течению, вдоль крутого высокого скальника, мимо красивых гротов.
На одной из красивых полянок остановимся на отдых и обед.
Вторая половина дня пройдет экстремально.
В программе полеты через ущелье по троллею на высоте 150 метров, преодоление отвесной скальной стены по виа-феррате, прогулка по красивым панорамным точкам хребта Уна-Коз.
После ужина по желанию едем купаться на термальные источники, они бьют прямо из-под земли и круглый год сохраняют высокую температуру.
Рядом с ними построены бассейны с прохладной водой, есть крытые и уличные беседки, скамейки, красивые парковые зоны.
Некоторые из термальных источников обладают лечебными свойствами и, безусловно, каждый из них заряжает здоровьем, бодростью и отличным настроением!
Плато Лаго-Наки, пещеры Большая Азишская и Нежная
Этот день мы проведем в путешествиях!
Первым делом едем на плато Лаго-Наки.
По пути спустимся в пещеры Большая Азишская и Нежная.
Далее едем в поселок Хамышки.
По дороге посетим дольмены.
После обеда нам предстоит сплав на рафтах по реке Белая.
Участок реки легкий и безопасный, к сплаву допускаются новички.
С вами будет находиться инструктор водного туризма, который научит управлять рафтом и поможет правильно преодолеть все водные препятствия.
Поездка в Гузерипль, Партизанская поляна, Гранитный каньон, Свято-Михайловский мужской монастырь
Сегодняшний день мы начнем с поездки в Гузерипль — самое верхнее селение на реке Белой.
Здесь начинается Кавказский природный заповедник.
На его территории находится самый большой и хорошо сохранившийся дольмен.
Рядом расположен музей, который мы непременно посетим.
Сотрудники заповедника проведут интересную экскурсию и расскажут о его обитателях и редких растениях.
После обеда мы поедем в живописное местечко под названием «Партизанская поляна».
Отсюда открывается невероятный вид на Фишт-Оштеновский массив и хребет Каменное море.
Далее едем к Гранитному каньону реки Белой, где удивительное сочетание красного гранита с зеленовато-голубым цветом реки и буйной зеленью подступающего леса завораживает и успокаивает.
После небольшой прогулки едем в Свято-Михайловский мужской монастырь XIX века.
Желающие могут зайти внутрь и помолиться.
Затем мы отведаем свежеиспеченных блинов, погуляем по территории, где каждый камень напоминает о прошлых столетиях и спустимся в старые подземные коридоры монастыря, заглянем в подземные кельи.
После мы отправимся в пешую экскурсию на гору Физиабго, а на пути к вершине подойдем к святому источнику, из которого можно испить воды и окунуться в купель целителя Пантелеймона.
Путешествие в Гуамское ущелье
Нам предстоит путешествие в Гуамское ущелье!
Красивейшее место с необыкновенной природой.
Длина ущелья 3,5 км, а глубина достигает 400 метров, местами ущелье сужается до 2 метров.
Через ущелье проложена узкоколейная железная дорога, по которой ходит экскурсионный паровозик.
С одной стороны железной дороги стоит неприступная скала, а с другой причудливо извивается река Курджипс.
Множество речных порогов, перекатов, небольших водопадов придают ущелью свое очарование.
На склонах Гуамского ущелья можно увидеть реликтовый самшит.
Вечером праздничный прощальный ужин.
Отъезд
Отъезд.
По вашему желанию возможно организовать трансфер.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Гостиница
|Стандарт
|Комфорт
|Доплата за одноместное размещение
|Гостиница «Дего»
|38 400
|41 400
|11 000
Скидка для детей до 12 лет — 1 000 руб.
Варианты проживания
Гостиница «Дего»
Комфортабельная гостиница «Дего» находится в поселке Каменномостский. На территории есть летний бассейн, автостоянка и бесплатный интернет в местах общего пребывания.
Для Вашего качественного и беззаботного отдыха есть в номерах вся необходимая мебель и техника. В ванной комнате установлен душ и туалет, дополнительно предоставляются средства индивидуальной гигиены.
В гостинице есть общая кухня, там все желающие могут приготовить себе еду. Имеется посуда, бытовая техника и все удобства. При желании гости могут воспользоваться принадлежностями для шашлыка.
Отель имеет хорошее месторасположение и пользуется популярностью у отдыхающих в этом регионе. Сотрудники круглосуточной стойки регистрации оперативно помогут решить любой вопрос.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Работа инструкторов
- Нахождение на территории заповедника
- 3-разовое питание
- Проживание по программе
- Баня (1 час)
- Трансфер по программе
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Минеральные Воды / г. Краснодар и обратно
- Входные билеты на экскурсионные объекты: Хаджохская теснина - 600 руб. /чел
- Хаджохская теснина - 600 руб. /чел
- Услуги экстрим-парка Мишоко (троллей, виа-феррата, мост, троллей) - 2 000 руб. /чел
- Доплата за одноместное размещение - 11 000 руб
- Рафтинг - 2 000 руб. /чел
- Трансферы аэропорт или ж/д вокзал - гостиница - аэропорт или ж/д вокзал (средняя стоимость машины в одну строну: Краснодар - 4 500 руб. /машина, Ставрополь - 7 000 руб. /машина, Минеральные Воды - 8 000 руб. /машина)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Куртка;
- паспорт;
- штаны спортивные;
- кепка;
- сидушка;
- накидка от дождя;
- сменная обувь;
- маленький рюкзак для воды и личных вещей;
- сменная одежда/обувь на случай, если что-то намокнет или выйдет из строя.
Главное — удобно, практично.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Есть ли скидки в туре?
Для детей до 12 лет — скидка 1 000 руб.
Какой транспорт будет в туре?
Зависит от группы. Это может быть легковой автомобиль, а может быть микроавтобус.