3 день

Экскурсия в ущелье Мишоко, посещение экстрим-парка. Термальные источники

После завтрака мы отправимся на прогулку в ущелье Мишоко, в котором протекает красивый горный ручей со множеством водопадов.

Тропа ведет вверх по течению, вдоль крутого высокого скальника, мимо красивых гротов.

На одной из красивых полянок остановимся на отдых и обед.

Вторая половина дня пройдет экстремально.

В программе полеты через ущелье по троллею на высоте 150 метров, преодоление отвесной скальной стены по виа-феррате, прогулка по красивым панорамным точкам хребта Уна-Коз.

После ужина по желанию едем купаться на термальные источники, они бьют прямо из-под земли и круглый год сохраняют высокую температуру.

Рядом с ними построены бассейны с прохладной водой, есть крытые и уличные беседки, скамейки, красивые парковые зоны.

Некоторые из термальных источников обладают лечебными свойствами и, безусловно, каждый из них заряжает здоровьем, бодростью и отличным настроением!