Маршрут №30: поход через горы к морю
Пройти заповедными тропами, насладиться видами горных пиков и потрогать ледник
Начало: Краснодар, Привокзальная площадь, 2 у памятника Ле...
14 июн в 09:00
21 июн в 09:00
38 000 ₽ за человека
От предгорий Краснодарского края до лугов Красной поляны: треккинг-тур с проживанием в палатках
Надышаться хвойным воздухом, преодолеть 2 кордона и полюбоваться горами
Начало: Ж/д вокзал «Краснодар-1», 7:00
6 июн в 08:00
37 000 ₽ за человека
Поход на Большой Тхач
Совершить треккинг по национальному парку и покорить горную вершину
Начало: Краснодар, Привокзальная площадь, 2 (около памятни...
26 апр в 09:00
10 мая в 09:00
31 300 ₽ за человека
Поход с палатками и автосопровождением через горы в Геленджик
Подняться на вершины, откуда открываются панорамы, искупаться в чашах водопадов и увидеть дольмены
Начало: Абинск, 9:00-10:00 (возможен трансфер из Краснодар...
1 мая в 10:00
9 июн в 10:00
48 900 ₽ за человека
В Адыгею за походами, пещерами и древностями
Попробовать себя в роли альпиниста, спуститься в пещеры и искупаться под струями водопада
Начало: Посёлок Каменномостский, туристическая база «Солне...
29 мар в 14:00
5 апр в 14:00
68 200 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Краснодару в категории «Активные туры»
Самые популярные туры этой рубрики в Краснодаре
В марте 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 5:
Какие места ещё посмотреть в Краснодаре
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
Сколько стоит тур в Краснодаре в марте 2026
Сейчас в Краснодаре в категории "Активные туры" можно забронировать 5 авторских туров от 31 300 до 68 200.
Купите самый интересный из 5 туров в Краснодаре на 2026 год по теме «Активные туры», цены от 31300₽. Сегодня можно забронировать на 📅 март, апрель и май