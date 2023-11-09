4 дня
Поход по природному парку «Большой Тхач» и покорение вершины
Пройти по заповедной территории, подняться на гору и переночевать под звёздами
Начало: Краснодар
22 авг в 06:00
19 сен в 06:00
14 000₽ за человека
5 дней
Поход по легендарному маршруту и подъём на Оштен
Пройти живописными тропами с профессионалом, покорить высоты и ощутить романтику походов
Начало: Краснодар, ж. - д. вокзал, 06:00
4 сен в 06:00
2 окт в 06:00
19 000₽ за человека
5 дней
От плато Лаго-Наки к Чёрному морю: поход популярным советским маршрутом через горы
Пройти заповедными территориями с палатками, покорить четыре перевала и обогнуть гору Оштен
Начало: Ж/д вокзал «Краснодар-1», 06:00
21 авг в 06:00
18 сен в 06:00
19 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ААндрей9 ноября 2023Все прошло очень хорошо, хороший и внимательный гид! Нам всё понравилось, будем и дальше ходить с ним в путешествия!
- ИИгорь23 июля 2023Мы ходили на Большой Тхач в четырехдневный поход с 20 по 23 июля 2023. Начну с того, что опыт походов
Ответы на вопросы от путешественников по Краснодару в категории «Все»
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