Все – туры в Краснодаре

Найдено 3 тура в категории «Все» в Краснодаре, цены от 14 000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Поход по природному парку «Большой Тхач» и покорение вершины
Пешая
2 отзыва
4 дня
Поход по природному парку «Большой Тхач» и покорение вершины
Пройти по заповедной территории, подняться на гору и переночевать под звёздами
Начало: Краснодар
22 авг в 06:00
19 сен в 06:00
14 000 за человека
Поход по легендарному маршруту и подъём на Оштен
Пешая
5 дней
Поход по легендарному маршруту и подъём на Оштен
Пройти живописными тропами с профессионалом, покорить высоты и ощутить романтику походов
Начало: Краснодар, ж. - д. вокзал, 06:00
4 сен в 06:00
2 окт в 06:00
19 000 за человека
От плато Лаго-Наки к Чёрному морю: поход популярным советским маршрутом через горы
Пешая
5 дней
От плато Лаго-Наки к Чёрному морю: поход популярным советским маршрутом через горы
Пройти заповедными территориями с палатками, покорить четыре перевала и обогнуть гору Оштен
Начало: Ж/д вокзал «Краснодар-1», 06:00
21 авг в 06:00
18 сен в 06:00
19 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Андрей
    9 ноября 2023
    Поход по природному парку «Большой Тхач» и покорение вершины
    Все прошло очень хорошо, хороший и внимательный гид! Нам всё понравилось, будем и дальше ходить с ним в путешествия!
  • И
    Игорь
    23 июля 2023
    Поход по природному парку «Большой Тхач» и покорение вершины
    Мы ходили на Большой Тхач в четырехдневный поход с 20 по 23 июля 2023. Начну с того, что опыт походов
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    у меня небольшой и некоторое волнение присутствовало. Спустя несколько часов после начала нашего похода оно улетучилось, благодаря нескольким факторам, таким как ощущения от не зря проведённых тренировок, правильной сборки рюкзака, хорошей погоды, но самым важным моментом был наш Гид инструктор Игорь. Очень грамотный человек, очень опытный, эрудированный и образованный. Истории из различных походов, интересные и поучительные мы слушали с удовольствием. Помимо этого Игорь очень интеллигентный и отзывчивый. Помогал отстающим, учил их правильно передвигаться на разных типах грунтов и прочим премудростям пешего туризма. А его песни под гитару у костра- это вообще кинематографическое очарование моментом! Очень вкусно готовил, внеплановый кофе - пожалуйста! Клеща девочке убрал - полечил! Там совет дал, здесь. Фотографировал нас профессиональным аппаратом(зеркалкой Сони) Все остались нашим Гидом-инструктором Игорем в высшей степени довольны! Мы увидели прекрасную природу, забрались на вершину горы Тхач, совершили пару радиальных походов. с погодой в целом очень повезло! Это было здорово! Здорово по-настоящему!

    Мы ходили на Большой Тхач в четырехдневный поход с 20 по 23 июля 2023. Начну сМы ходили на Большой Тхач в четырехдневный поход с 20 по 23 июля 2023. Начну сМы ходили на Большой Тхач в четырехдневный поход с 20 по 23 июля 2023. Начну сМы ходили на Большой Тхач в четырехдневный поход с 20 по 23 июля 2023. Начну сМы ходили на Большой Тхач в четырехдневный поход с 20 по 23 июля 2023. Начну сМы ходили на Большой Тхач в четырехдневный поход с 20 по 23 июля 2023. Начну сМы ходили на Большой Тхач в четырехдневный поход с 20 по 23 июля 2023. Начну сМы ходили на Большой Тхач в четырехдневный поход с 20 по 23 июля 2023. Начну сМы ходили на Большой Тхач в четырехдневный поход с 20 по 23 июля 2023. Начну с

Ответы на вопросы от путешественников по Краснодару в категории «Все»

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В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Поход по природному парку «Большой Тхач» и покорение вершины
  2. Поход по легендарному маршруту и подъём на Оштен
  3. От плато Лаго-Наки к Чёрному морю: поход популярным советским маршрутом через горы
Какие места ещё посмотреть в Краснодаре
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
  1. Водопады Руфабго
  2. Лаго-Наки
  3. Хаджохская теснина
Сколько стоит тур в Краснодаре в августе 2024
Сейчас в Краснодаре в категории "Все" можно забронировать 3 тура от 14 000 до 19 000. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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