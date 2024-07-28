6.5 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Красноярские Столбы - на один день в таёжную сказку
Побывать в одном из красивейших заповедников России и узнать о феномене столбизма
Начало: У Театра оперы и балета
Завтра в 09:00
6 авг в 09:00
8 000₽ за всё до 10 чел.
скидка
30%
5.5 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Горно-таёжное ожерелье Красноярска: треккинг по экопарку «Гремячая грива»
Подняться на несколько смотровых и познакомиться с типичными ландшафтами местности (маршрут 17 км)
Начало: На автобусной остановке «Академия Биатлона»
18 авг в 09:00
19 авг в 09:00
60004 200₽ за всё до 5 чел.
4 часа
Водная прогулка
На парусной яхте - по Бирюсинскому заливу
Пройти по Красноярскому морю и удивиться извилистым берегам залива
Начало: На левом берегу Красноярского водохранилища
Завтра в 11:30
6 авг в 08:30
16 000₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННиколай28 июля 2024Сегодня у нас был совершенно замечательный день и все благодаря нашему гиду Руслану! Спасибо огромное за интересные истории, легенды и исторические
- ВВера22 июля 2024Ходили с Русланом на Центральные столбы, 2 взрослых и 2 детей. Это энтузиаст, увлеченный своим делом! Подбадривал и мотивировал пока
- РРоман19 июля 2024Спасибо Алексею, что нашел для нас уже поздно вечером накануне экскурсии Анжелу. Анжела провела нас по чудесному маршруту, подбадривала и
Ответы на вопросы от путешественников по Красноярску в категории «Что ещё посмотреть»
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