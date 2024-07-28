Что ещё посмотреть – экскурсии в Красноярске

Найдено 3 экскурсии в категории «Что ещё посмотреть» в Красноярске, цены от 4 200 ₽, скидки до 30%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Красноярские Столбы - на один день в таёжную сказку
Пешая
128 отзывов
6.5 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Красноярские Столбы - на один день в таёжную сказку
Побывать в одном из красивейших заповедников России и узнать о феномене столбизма
Начало: У Театра оперы и балета
Завтра в 09:00
6 авг в 09:00
8 000 за всё до 10 чел.
Горно-таёжное ожерелье Красноярска: треккинг по экопарку «Гремячая грива»
Пешая
скидка
30%
5.5 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Горно-таёжное ожерелье Красноярска: треккинг по экопарку «Гремячая грива»
Подняться на несколько смотровых и познакомиться с типичными ландшафтами местности (маршрут 17 км)
Начало: На автобусной остановке «Академия Биатлона»
18 авг в 09:00
19 авг в 09:00
60004 200 за всё до 5 чел.
На парусной яхте - по Бирюсинскому заливу
На яхте
4 часа
Водная прогулка
На парусной яхте - по Бирюсинскому заливу
Пройти по Красноярскому морю и удивиться извилистым берегам залива
Начало: На левом берегу Красноярского водохранилища
Завтра в 11:30
6 авг в 08:30
16 000 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Николай
    28 июля 2024
    Красноярские Столбы - на один день в таёжную сказку
    Сегодня у нас был совершенно замечательный день и все благодаря нашему гиду Руслану! Спасибо огромное за интересные истории, легенды и исторические
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    факты в легкой, позитивной подаче. Мы ходили на Столбы, но узнали и про историю возникновения города и про золотодобычу, про ГЭС и В. П. Астафьева, про меценатов и известные здания, истории названий скал, про сам Национальный парк и его обитателей…. Это было всеобъемлюще и крайне познавательно! Кроме того, Руслан интеллигентный, увлеченный, располагающий к себе человек, влюблённый в свой край. Однозначно рекомендуем!

  • В
    Вера
    22 июля 2024
    Красноярские Столбы - на один день в таёжную сказку
    Ходили с Русланом на Центральные столбы, 2 взрослых и 2 детей. Это энтузиаст, увлеченный своим делом! Подбадривал и мотивировал пока
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    топали 7км до столбов. Провел по всем значимым местам, познакомил с удивительным Андреем Антоновичем, местным дедом-пауком. На обратном пути скоротали время за игрой в города)

  • Р
    Роман
    19 июля 2024
    Красноярские Столбы - на один день в таёжную сказку
    Спасибо Алексею, что нашел для нас уже поздно вечером накануне экскурсии Анжелу. Анжела провела нас по чудесному маршруту, подбадривала и
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    мотивировала детей (5 и 12 лет) на всем маршруте и рассказала много интересных фактов и историй про Красноярские столбы, сообщество столбинистов и самых знаменитых из них. Пройти конечно можно и самостоятельно, но всем рекомендую это делать с Анжелой!!!

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Ответы на вопросы от путешественников по Красноярску в категории «Что ещё посмотреть»

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В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Красноярские Столбы - на один день в таёжную сказку
  2. Горно-таёжное ожерелье Красноярска: треккинг по экопарку «Гремячая грива»
  3. На парусной яхте - по Бирюсинскому заливу
Какие места ещё посмотреть в Красноярске
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Красноярские Столбы
  3. Красноярская ГЭС
  4. ГЭС
  5. Набережная
  6. Енисей
  7. Театральная площадь
Сколько стоит экскурсия по Красноярску в августе 2024
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