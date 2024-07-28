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факты в легкой, позитивной подаче. Мы ходили на Столбы, но узнали и про историю возникновения города и про золотодобычу, про ГЭС и В. П. Астафьева, про меценатов и известные здания, истории названий скал, про сам Национальный парк и его обитателей…. Это было всеобъемлюще и крайне познавательно! Кроме того, Руслан интеллигентный, увлеченный, располагающий к себе человек, влюблённый в свой край. Однозначно рекомендуем!