скидка
45%
4 часа
Индивидуальная
В трендеКрасноярские Столбы: живописный маршрут и духовное обновление
Откройте для себя величие Красноярских Столбов в индивидуальной экскурсии с персональным гидом
Начало: Фанпарк «Бобровый лог»
Завтра в 11:00
6 авг в 11:00
от 70003 850₽ за человека
скидка
30%
5.5 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Горно-таёжное ожерелье Красноярска: треккинг по экопарку «Гремячая грива»
Подняться на несколько смотровых и познакомиться с типичными ландшафтами местности (маршрут 17 км)
Начало: На автобусной остановке «Академия Биатлона»
18 авг в 09:00
19 авг в 09:00
60004 200₽ за всё до 5 чел.
3 часа
Водная прогулка
Сплав по Мане на сапбордах и пакрафтах
Проплыть по правому притоку Енисея Батюшки с веслом в руке
Начало: В посёлке Усть-Мана
Завтра в 15:30
6 авг в 10:30
2 800₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина28 июля 2024Была на экскурсии 27.07.24г экскурсоводом Андреем. Что могу сказать: только положительные эмоции, группа у нас была из 4 человек (3
- ЕЕлена23 июля 2024Это было ГРАНДИОЗНО. Я первый раз была на такой экскурсии. Очень боюсь высоты и выбирала по принципу: еду в Красноярск, значит
- ЮЮлия22 июля 2024Отличная прогулка, виды просто 🔥. Спасибо большое за впечатления!
Ответы на вопросы от путешественников по Красноярску в категории «Экскурсии для пенсионеров»
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