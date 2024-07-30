По крышам – экскурсии в Красноярске

Найдено 3 экскурсии в категории «По крышам» в Красноярске, цены от 2 000 ₽, скидки до 30%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Сплав по Енисею, гвоздестояние и виа феррата
На байдарках
скидка
15%
14 отзывов
8 часов
Водная прогулка
Групповая экскурсия по Дивногорску и окрестностям с посещением Красноярской ГЭС
Пройдите на байдарках от Дивногорска до Красноярска, практикуйте гвоздестояние и покорите скалу с виа феррата. Всё это за один день
Начало: На Свердловской улице
Расписание: в субботу и воскресенье в 09:30
8 авг в 09:30
9 авг в 09:30
36003 060 за человека
Огни большого города: групповая экскурсия по вечернему Красноярску
На автобусе
На микроавтобусе
2 отзыва
2 часа
Групповая
Огни большого города: групповая экскурсия по вечернему Красноярску
Погрузитесь в атмосферу вечернего Красноярска! Вас ждут ночные огни, красивые мосты и набережные, а также увлекательные истории о прошлом и настоящем города
Начало: Около Театра оперы и балета
Завтра в 21:00
10 авг в 21:00
2 000 за человека
Видовки и скалы Торгашинского хребта
Пешая
скидка
30%
6 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Видовки и скалы Торгашинского хребта
Отправиться в 12-километровый треккинг к природным жемчужинам Красноярского края
Начало: На улице 60 лет Октября
18 авг в 10:30
19 авг в 10:30
58004 060 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Арина
    30 июля 2024
    Сплав по Енисею, гвоздестояние и виа феррата
    Сплав просто потрясающий, несмотря на то что по времени занимает весь день -все проходит на одном дыхании, так как маршрут
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    хорошо спланирован- сплав чередуется с высадками на берег. Дмитрий наш ведущий капитан прекрасно знает Енисей, корректирует скорость группы дает команды когда пересекаем реку и как. На одном привале организаторы приготовили походный обед для группы -гречку с тушенкой- лучший обед на природе. А на второй высадке у пещеры выдали снаряжение и каски тем кто хотел (а хотела вся группа:)) и мы отправились в свое первое альпинистское приключение. Дмитрий так же всегда находился рядом подсказывал камушки на которые необходимо опираться. вся экскурсия это отличное приключение на природе с разными активностями. Даже на гвоздях успели постоять! Очень рекомендую! В группе было много детей (7-13 лет) и даже они в альпинистском снаряжении покоряли скалу и помогали взрослым с веслами. Количество байдарок кстати отлично спланировано- если вы семья из 3ех человек, то у вас будет байдарка на 3 места, если вас двое, то плыть будете вдвоем а в третьем месте будете помогать перевозить снаряжение), большие семьи были на 4ех местных байдарках.

  • Н
    Наталья
    28 июля 2024
    Сплав по Енисею, гвоздестояние и виа феррата
    Отличный сплав, рекомендую однозначно. Опытный инструктор, который сопровождает на всех этапах мероприятия, красивые виды на протяжении всего маршрута. Море положительных эмоций и детский восторг. Поедем ещё, это точно!!!!
    Отличный сплав, рекомендую однозначно. Опытный инструктор, который сопровождает на всех этапах мероприятия, красивые виды на протяженииОтличный сплав, рекомендую однозначно. Опытный инструктор, который сопровождает на всех этапах мероприятия, красивые виды на протяженииОтличный сплав, рекомендую однозначно. Опытный инструктор, который сопровождает на всех этапах мероприятия, красивые виды на протяженииОтличный сплав, рекомендую однозначно. Опытный инструктор, который сопровождает на всех этапах мероприятия, красивые виды на протяжении
  • К
    Ксения
    26 июля 2024
    Сплав по Енисею, гвоздестояние и виа феррата
    Насыщенная экскурсия, идеальная для того, чтобы съездить компанией и ещё больше сдружиться. Тут можно и сидя в одной байдарке почувствовать
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    дух единения (а то не угребешь), и импровизированные соревнования между лодками устроить, и на скалу залезть, и на гвоздях, кто дольше, постоять. Инструктора очень внимательные, сопровождают лодки спереди и сзади, приостанавливают впереди идущих или подбадривают тех, кто отстает. По горе карабкаются как кошки, помогают, даже предлагают, как интеренеснее сфотографироваться. При желании можно больше нагрузить себя: грести весь путь и на точках отдыха гулять, карабкаться на скалу, занырнуть в Енисей с пляжа. Или же наоборот периодически отдыхать в лодке, а на суше загорать. Спасибо большое за день!) p.s. очень советую захватить солнцезащитный крем или же одеться тонко, но закрывая спину, шею, руки – очень легко обгореть, что мы и сделали) перчатки, хобы, чай да перекусы – это само собой.

    Насыщенная экскурсия, идеальная для того, чтобы съездить компанией и ещё больше сдружиться. Тут можно и сидяНасыщенная экскурсия, идеальная для того, чтобы съездить компанией и ещё больше сдружиться. Тут можно и сидяНасыщенная экскурсия, идеальная для того, чтобы съездить компанией и ещё больше сдружиться. Тут можно и сидяНасыщенная экскурсия, идеальная для того, чтобы съездить компанией и ещё больше сдружиться. Тут можно и сидя

Ответы на вопросы от путешественников по Красноярску в категории «По крышам»

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В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Сплав по Енисею, гвоздестояние и виа феррата
  2. Огни большого города: групповая экскурсия по вечернему Красноярску
  3. Видовки и скалы Торгашинского хребта
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7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Красноярские Столбы
  3. Красноярская ГЭС
  4. ГЭС
  5. Набережная
  6. Енисей
  7. Театральная площадь
Сколько стоит экскурсия по Красноярску в августе 2024
Сейчас в Красноярске в категории "По крышам" можно забронировать 3 экскурсии от 2 000 до 4 060 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 16 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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