скидка
15%
8 часов
Водная прогулка
Групповая экскурсия по Дивногорску и окрестностям с посещением Красноярской ГЭС
Пройдите на байдарках от Дивногорска до Красноярска, практикуйте гвоздестояние и покорите скалу с виа феррата. Всё это за один день
Начало: На Свердловской улице
Расписание: в субботу и воскресенье в 09:30
8 авг в 09:30
9 авг в 09:30
36003 060₽ за человека
2 часа
Групповая
Огни большого города: групповая экскурсия по вечернему Красноярску
Погрузитесь в атмосферу вечернего Красноярска! Вас ждут ночные огни, красивые мосты и набережные, а также увлекательные истории о прошлом и настоящем города
Начало: Около Театра оперы и балета
Завтра в 21:00
10 авг в 21:00
2 000₽ за человека
скидка
30%
6 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Видовки и скалы Торгашинского хребта
Отправиться в 12-километровый треккинг к природным жемчужинам Красноярского края
Начало: На улице 60 лет Октября
18 авг в 10:30
19 авг в 10:30
58004 060₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААрина30 июля 2024Сплав просто потрясающий, несмотря на то что по времени занимает весь день -все проходит на одном дыхании, так как маршрут
- ННаталья28 июля 2024Отличный сплав, рекомендую однозначно. Опытный инструктор, который сопровождает на всех этапах мероприятия, красивые виды на протяжении всего маршрута. Море положительных эмоций и детский восторг. Поедем ещё, это точно!!!!
- ККсения26 июля 2024Насыщенная экскурсия, идеальная для того, чтобы съездить компанией и ещё больше сдружиться. Тут можно и сидя в одной байдарке почувствовать
Ответы на вопросы от путешественников по Красноярску в категории «По крышам»
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