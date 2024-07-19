О Ольга

Понравилось всё, кроме маленькой певицы, что терзала слух всех Ваших гостей, пусть меняет репертуар (коли слоч песен не знает и этот репертуар не для её голосовых воможностей. Саксоыонист выше всякческих похвал, буфет хорошо и пледы хорошо. Команде спасибо большое!