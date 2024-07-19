1.5 часа
Водная прогулка
Водная прогулка по Енисею на комфортабельном теплоходе
Путешествие на теплоходе по Енисею до Свято-Успенского мужского монастыря подарит вам массу положительных эмоций и откроет живописные виды Красноярска
Начало: Речной вокзал, Красноярск
Расписание: В среду, четверг, пятницу, субботу в 20:30. Воскресенье — в 20:00.
7 авг в 20:30
8 авг в 20:30
2 500₽ за человека
5 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Саянское созвездие Сибири: Дивногорск, Овсянка и Красноярская ГЭС
Начало: Площадь Мира
Расписание: Ежедневно в 10:00
13 авг в 10:00
14 авг в 10:00
7 500₽ за всё до 3 чел.
3 часа
Водная прогулка
Теплоходная прогулка по Енисею до села Овсянка
Начало: Речной вокзал, Красноярск
Расписание: Проводится 21 июля, 4, 11, 18 и 25 августа.
11 авг в 14:30
18 авг в 14:30
4 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММария19 июля 2024Все супер!!!! Музыканты большие молодцы!
- ООльга18 июля 2024Понравилось всё, кроме маленькой певицы, что терзала слух всех Ваших гостей, пусть меняет репертуар (коли слоч песен не знает и этот репертуар не для её голосовых воможностей. Саксоыонист выше всякческих похвал, буфет хорошо и пледы хорошо. Команде спасибо большое!
Ответы на вопросы от путешественников по Красноярску в категории «Популярные экскурсии»
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