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30%
5.5 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Горно-таёжное ожерелье Красноярска: треккинг по экопарку «Гремячая грива»
Подняться на несколько смотровых и познакомиться с типичными ландшафтами местности (маршрут 17 км)
Начало: На автобусной остановке «Академия Биатлона»
18 авг в 09:00
19 авг в 09:00
60004 200₽ за всё до 5 чел.
4 часа
Водная прогулка
На парусной яхте - по Бирюсинскому заливу
Пройти по Красноярскому морю и удивиться извилистым берегам залива
Начало: На левом берегу Красноярского водохранилища
Завтра в 11:30
6 авг в 08:30
16 000₽ за всё до 6 чел.
3 часа
Водная прогулка
Сплав по Мане на сапбордах и пакрафтах
Проплыть по правому притоку Енисея Батюшки с веслом в руке
Начало: В посёлке Усть-Мана
Завтра в 15:30
6 авг в 10:30
2 800₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Красноярску в категории «Все»
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