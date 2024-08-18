Все – экскурсии в Красноярске

Найдено 3 экскурсии в категории «Все» в Красноярске, цены от 2 800 ₽, скидки до 30%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Горно-таёжное ожерелье Красноярска: треккинг по экопарку «Гремячая грива»
Пешая
скидка
30%
5.5 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Горно-таёжное ожерелье Красноярска: треккинг по экопарку «Гремячая грива»
Подняться на несколько смотровых и познакомиться с типичными ландшафтами местности (маршрут 17 км)
Начало: На автобусной остановке «Академия Биатлона»
18 авг в 09:00
19 авг в 09:00
60004 200 за всё до 5 чел.
На парусной яхте - по Бирюсинскому заливу
На яхте
4 часа
Водная прогулка
На парусной яхте - по Бирюсинскому заливу
Пройти по Красноярскому морю и удивиться извилистым берегам залива
Начало: На левом берегу Красноярского водохранилища
Завтра в 11:30
6 авг в 08:30
16 000 за всё до 6 чел.
Сплав по Мане на сапбордах и пакрафтах
3 часа
Водная прогулка
Сплав по Мане на сапбордах и пакрафтах
Проплыть по правому притоку Енисея Батюшки с веслом в руке
Начало: В посёлке Усть-Мана
Завтра в 15:30
6 авг в 10:30
2 800 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Красноярску в категории «Все»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Красноярске
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Горно-таёжное ожерелье Красноярска: треккинг по экопарку «Гремячая грива»
  2. На парусной яхте - по Бирюсинскому заливу
  3. Сплав по Мане на сапбордах и пакрафтах
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7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Красноярские Столбы
  3. Красноярская ГЭС
  4. ГЭС
  5. Набережная
  6. Енисей
  7. Театральная площадь
Сколько стоит экскурсия по Красноярску в августе 2024
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