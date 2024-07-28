За городом и природа – экскурсии в Красноярске

Найдено 3 экскурсии в категории «За городом и природа» в Красноярске, цены от 2 800 ₽, скидки до 45%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Красноярские Столбы: перезагрузка души и тела
Пешая
скидка
45%
160 отзывов
4 часа
Индивидуальная
В тренде
Красноярские Столбы: живописный маршрут и духовное обновление
Откройте для себя величие Красноярских Столбов в индивидуальной экскурсии с персональным гидом
Начало: Фанпарк «Бобровый лог»
Завтра в 11:00
6 авг в 11:00
от 70003 850 за человека
На парусной яхте - по Бирюсинскому заливу
На яхте
4 часа
Водная прогулка
На парусной яхте - по Бирюсинскому заливу
Пройти по Красноярскому морю и удивиться извилистым берегам залива
Начало: На левом берегу Красноярского водохранилища
Завтра в 11:30
6 авг в 08:30
16 000 за всё до 6 чел.
Сплав по Мане на сапбордах и пакрафтах
3 часа
Водная прогулка
Сплав по Мане на сапбордах и пакрафтах
Проплыть по правому притоку Енисея Батюшки с веслом в руке
Начало: В посёлке Усть-Мана
Завтра в 15:30
6 авг в 10:30
2 800 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    28 июля 2024
    Красноярские Столбы: перезагрузка души и тела
    Была на экскурсии 27.07.24г экскурсоводом Андреем. Что могу сказать: только положительные эмоции, группа у нас была из 4 человек (3
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    взрослых и 1 ребёнок), все в восторге! Андрей рассказываем много интересных фактов и историй, подкрепляя всё фотографиями и видео, заботится о каждом участнике прогулки как о родном человеке, причём чувствуется, что это от сердца, а не для галочки. Маршрут оптимизировался по ходу с учётом наших физических возможностей и пожеланий. Однозначно рекомендую!

    Была на экскурсии 27.07.24г экскурсоводом Андреем. Что могу сказать: только положительные эмоции, группа у нас былаБыла на экскурсии 27.07.24г экскурсоводом Андреем. Что могу сказать: только положительные эмоции, группа у нас былаБыла на экскурсии 27.07.24г экскурсоводом Андреем. Что могу сказать: только положительные эмоции, группа у нас былаБыла на экскурсии 27.07.24г экскурсоводом Андреем. Что могу сказать: только положительные эмоции, группа у нас былаБыла на экскурсии 27.07.24г экскурсоводом Андреем. Что могу сказать: только положительные эмоции, группа у нас былаБыла на экскурсии 27.07.24г экскурсоводом Андреем. Что могу сказать: только положительные эмоции, группа у нас была
  • Е
    Елена
    23 июля 2024
    Красноярские Столбы: перезагрузка души и тела
    Это было ГРАНДИОЗНО. Я первый раз была на такой экскурсии. Очень боюсь высоты и выбирала по принципу: еду в Красноярск, значит
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    нужны Столбы. Высоко не полезу, буду обходить. В экскурсии было написано -поход самый легкий по уровню сложности и короткий (3-5 часов), поэтому подходит людям практически с любой физической подготовкой(короче для таких как я) При знакомстве с Андреем, я ему сказала, что я не спортсмен, высоты боюсь и вообще, черт знает, зачем я вообще приехала в горы, не иначе не в себе была. Андрей меня выслушал и не стал возражать. И мы пошли. Как же я рада, что Андрей уговорил меня посидеть в гамаке. И если первые две скалы я обошла, то от возможности посидеть в гамаке я не отказалась(хотя не сразу решилась). А потом и полежать, это не передаваемая по силе эмоция. Ты лежишь с одной стороны обрыв, с другой деревья, над тобой небо. Это КАЙФ, это состояние эйфории, эмоции сильнее я еще не испытывала. Вообще Столбы это сильнейшая положительная эмоция и без надежного инструктора Андрея она бы просто не состоялась. Очень внимательный, поддерживал, помогал,столько интересного рассказал. А какие фото сделал. И да, я забыла про страх, про высоту и лезла дальше, выше. Многое про себя поняла в тот день. С экскурсии прошло больше месяца, эмоции от нее до сих пор сильные. Спасибо огромное.

  • Ю
    Юлия
    22 июля 2024
    Красноярские Столбы: перезагрузка души и тела
    Отличная прогулка, виды просто 🔥. Спасибо большое за впечатления!
    Отличная прогулка, виды просто 🔥. Спасибо большое за впечатления!

Ответы на вопросы от путешественников по Красноярску в категории «За городом и природа»

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  2. На парусной яхте - по Бирюсинскому заливу
  3. Сплав по Мане на сапбордах и пакрафтах
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  1. Самое главное
  2. Красноярские Столбы
  3. Красноярская ГЭС
  4. ГЭС
  5. Набережная
  6. Енисей
  7. Театральная площадь
Сколько стоит экскурсия по Красноярску в августе 2024
Сейчас в Красноярске в категории "За городом и природа" можно забронировать 3 экскурсии от 2 800 до 16 000 со скидкой до 45%. Туристы уже оставили гидам 160 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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