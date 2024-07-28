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нужны Столбы. Высоко не полезу, буду обходить. В экскурсии было написано -поход самый легкий по уровню сложности и короткий (3-5 часов), поэтому подходит людям практически с любой физической подготовкой(короче для таких как я) При знакомстве с Андреем, я ему сказала, что я не спортсмен, высоты боюсь и вообще, черт знает, зачем я вообще приехала в горы, не иначе не в себе была. Андрей меня выслушал и не стал возражать. И мы пошли. Как же я рада, что Андрей уговорил меня посидеть в гамаке. И если первые две скалы я обошла, то от возможности посидеть в гамаке я не отказалась(хотя не сразу решилась). А потом и полежать, это не передаваемая по силе эмоция. Ты лежишь с одной стороны обрыв, с другой деревья, над тобой небо. Это КАЙФ, это состояние эйфории, эмоции сильнее я еще не испытывала. Вообще Столбы это сильнейшая положительная эмоция и без надежного инструктора Андрея она бы просто не состоялась. Очень внимательный, поддерживал, помогал,столько интересного рассказал. А какие фото сделал. И да, я забыла про страх, про высоту и лезла дальше, выше. Многое про себя поняла в тот день. С экскурсии прошло больше месяца, эмоции от нее до сих пор сильные. Спасибо огромное.