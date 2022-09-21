Бреховские острова - Диксон

Вы будете путешествовать пешком и на вездеходах

4.4
3 отзыва
Вы будете путешествовать пешком и на вездеходах, на теплоходе и на самолете, побываете в самом северном городе на планете.

А еще: на полуострове Таймыр, в арктическом поселке Диксон, рядом с Северной Землей и мысом Челюскина – самыми северными точками Евразии.
Бреховские острова - Диксон
Бреховские острова - Диксон
Бреховские острова - Диксон
Бреховские острова - Диксон
Бреховские острова - Диксон
Бреховские острова - Диксон
Бреховские острова - Диксон
Бреховские острова - Диксон
Бреховские острова - Диксон
Бреховские острова - Диксон
Ближайшие даты:
6
июл

Что вас ожидает 🤩

Захватывающие приключения в тундре
Захватывающие приключения в тундре
Отправимся на вездеходе по настоящей тундре и бухтам Карского моря и пару дней поживем в рыбацких домиках на морском побережье
Самый северный город планеты
Самый северный город планеты
Побываем в г. Дудинка на Таймыре и даже увидим древнейший скелет мамонтенка
Редкие птицы Бреховских островов
Редкие птицы Бреховских островов
Нас ждет экскурсия по водным каналам, где мы возможно увидим белоклювую гагару или орлана-белохвоста

Программа тура по дням

1 день

Норильск - Дудинка

Прибытие в Норильск, встреча в а/п "Алыкель".

Трансфер в гостиницу в Дудинку.

Обед.

Подготовка к поездке на Бреховские острова.

Ужин.

Норильск - ДудинкаНорильск - ДудинкаНорильск - ДудинкаНорильск - Дудинка
2 день

Отправление на Бреховские острова

Завтрак.

Трансфер на пассажирский причал.

Посадка на теплоход.

Размещение в 4-х местных каютах.

Отправление вниз по Енисею.

Путевая информация по ходу следования теплохода.

Обед на теплоходе.

Вечером прибытие на Бреховские острова.

В состав заказника, Бреховские острова, входят острова внутренней дельты реки Енисей и притоков, болота и озера.

Общая площадь заказника — 288,5 тыс. га.

На территории заказника запрещена любая деятельность, наносящая вред животным и среде их обитания.

На Бреховских островах обитают более 100 видов птиц.

Из редких и охраняемых видов в дельте Енисея встречаются белоклювая гагара, орлан-белохвост, сапсан, малый лебедь, краснозобая казарка, пискулька.

Устье Енисея — один из важных центров обилия и разнообразия сиговых видов рыб и сибирского осетра.

Ужин.

Экскурсия по водным каналам островов.

Отправление на Бреховские островаОтправление на Бреховские островаОтправление на Бреховские острова
3 день

День на теплоходе. Прибытие в Дудинку

Завтрак.

В 07:00 отъезд в Дудинку на теплоходе.

Обед.

Ужин.

В 23:00 прибытие в Дудинку.

Трансфер в гостиницу в Дудинке.

4 день

Дудинка. Норильск

Завтрак.

Обзорная экскурсия по г. Дудинка — самый холодный (редко, но бывает до —57° по Цельсию) и самый северный (69°21' с. ш.) город на планете.

Экскурсия в «Таймырский краеведческий музей».

Экспозиция музея занимает площадь1172, 5 кв. м. и расположена на трёх этажах.

Трансфер г. Норильск.

Размещение в гостинице "Талнах".

Обед.

Обзорная экскурсия по г. Норильск.

Ужин.

Дудинка. НорильскДудинка. НорильскДудинка. Норильск
5 день

Экскурсия к водопаду «Красные камни»

Ранний завтрак.

Экскурсия к водопаду "Красные камни".

В предгорьях плато Путорана, недалеко от Норильска, расположилось ущелье Красные Камни.

Обед в ресторане «Талнах».

16:00 Экскурсия в Талнахский филиал Музея истории освоения и развития Норильского промышленного района.

17:00 Прогулка по смотровой площадке.

Смотровая площадка открыта в верхней части города, откуда открывается фантастический вид на нижнюю часть и всю окрестную тундру.

Здесь же располагается музей под открытым небом «НА-Гора».

Лестница, ведущая к пятому микрорайону, стала популярным туристическим маршрутом. Теперь по ней не только поднимаются и спускаются, но и гуляют, фотографируются.

19:00 Ужин.

Свободное время.

Экскурсия к водопаду «Красные камни»Экскурсия к водопаду «Красные камни»Экскурсия к водопаду «Красные камни»Экскурсия к водопаду «Красные камни»
6 день

Перелет в Диксон. Обзорная экскурсия по Диксону

Завтрак.

Трансфер в аэропорт «Алыкель».

Вылет в Диксон.

Прибытие, трансфер в гостиницу.

Обед.

Обзорная экскурсия по Диксону.

Ужин.

Перелет в Диксон. Обзорная экскурсия по ДиксонуПерелет в Диксон. Обзорная экскурсия по Диксону
7 день

Диксон. Бухта Карского моря

Завтрак.

Отъезд на теплоходе на остров Диксон.

Экскурсия на острове Диксон.

Посещение памятника Североморцам, погибшим в бою с фашистским линкором «Адмирал Шеер».

Обед на острове.

Возвращение в 17:00.

Ужин.

Отъезд на вездеходе в бухту Карского моря, берег Петра Чичагова - морское побережье юго-западной части Таймырского полуострова между Енисейским заливом и устьем реки Пясина.

Протяжённость с запада на восток около 200 км.

Омывается водами Карского моря, в том числе Пясинским заливом.

С юга ограничивается отрогами горного массива Бырранга.

Размещение в рыбацких домиках (3-х-5 мест.).

Знакомство с прилегающей территорией.

Экскурсия по берегу Карского моря.

Ужин.

8 день

Экскурсия по берегу Чичагова

Завтрак.

Экскурсия по берегу Чичагова, по тундре, по бухтам Карского моря.

Обед.

Отъезд в Диксон.

Размещение в гостинице.

Ужин.

9 день

Возвращение в Норильск

Завтрак.

Трансфер в а/п Диксон.

Вылет в Норильск.

Размещение в отеле «Талнах».

Обед.

Ужин.

Возвращение в НорильскВозвращение в НорильскВозвращение в НорильскВозвращение в Норильск
10 день

Отъезд

Завтрак.

Освобождение номеров.

Отъезд.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах, на пассажирском теплоходе и в рыбацких домиках.

Доплата за одноместное размещение:

  • в отеле «Талнах» (3 ночи) – 7 500 руб. /чел;
  • в г. Дудинка (2 ночи) – 2 400 руб. /чел.

Варианты проживания

Отель «Талнах»

3 ночи

Находится на севере Сибири, в норильском районе Талнах. Гостям предлагается 48 комфортабельных номеров различных категорий. В ресторане отеля подаются блюда русской, европейской и японской кухни. Каждое утро предлагается континентальный завтрак «шведский стол».

Номера оборудованы по современным стандартам и имеют: телефон, сейф, кабельное телевидение, бесплатный Wi-Fi, все современные средства безопасности, электронную систему замков, современную противопожарную систему.

В номерах Стандарт: двуспальная кровать, рабочий уголок, стулья, шкаф для одежды, принадлежности для приготовления чая/кофе, гостиный уголок. В собственной ванной комнате: душевая кабина, фен.

Отель «Талнах»Отель «Талнах»Отель «Талнах»Отель «Талнах»Отель «Талнах»Отель «Талнах»

Гостиница «Енисейские Огни»

2 ночи

Относится ко второму разряду гостиничного обслуживания, построена в советский период. Расположена в центре города Дудинка, с прекрасным видом на реку. Имеет широкий выбор услуг и возможностей для приятного отдыха и проведения досуга.

К услугам гостей 22 номера различного класса: 1-местный (кол-во 10), 2-местный (кол-во 10), люкс (кол-во 2). В числе удобств: душ, санузел, холодильник, телевизор, телефон. При гостинице есть ресторан.

Гостиница «Енисейские Огни»Гостиница «Енисейские Огни»

Гостиница «Диксон»

2 ночи

3-х местное размещение в гостинице на острове Диксон.

Теплоход

1 ночь

Размещение в 4-х местных каютах.

Рыбацкие домики

1 ночь

Размещение в рыбацких домиках без удобств.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансферы по программе
  • Питание по программе
  • 2-х местное размещение в гостинице: «Талнах», в гостинице в Дудинке, 3-х местное в гостинице «Диксон»
  • Экскурсионная программа
  • Входные билеты в музеи
  • Авиаперелет Норильск – Диксон – Норильск
  • Речные билеты на т/х по Енисею
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Норильск и обратно
  • Не гражданам РФ за въезд на территорию Заполярья с 1 чел: 4 000 руб.
  • Трансфер из гостиницы «Норильск» в а/п Алыкель
  • Страховка от несчастного случая (оформляется самостоятельно при необходимости)
Место начала и завершения?
Россия, Красноярский край, Норильск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • рюкзак или сумка дорожная (в нее можно положить вещи для Плато Путорана, чтобы не везти с собой на о. Лама весь чемодан);
  • удобную, не мнущуюся одежду;
  • несколько теплых вещей (ветровка, теплая куртка, тонкая и теплая шапка, носки (2-3 пары простых и 1-2 пары теплых, теплый спортивный костюм (например, флисовый);
  • термобелье или его аналог;
  • плащ или непромокаемую куртку на случай дождя (зонт не брать, всегда ветер);
  • перчатки;
  • удобную спортивную обувь (сменная обувь – кроссовки);
  • сланцы (чтобы можно было с шерстяными носками носить);
  • на случай жаркой погоды – футболки (тельняшка, рубашка), шорты, легкие штаны, купальник, крем от загара, солнцезащитные очки, кепи (панама или бейсболка) (во время пребывания на о. Лама)
  • средства личной гигиены;
  • полотенце (на о. Лама);
  • репелленты от насекомых;
  • накомарник;
  • нож;
  • кружка и ложка (ОБЯЗАТЕЛЬНО – на Бреховские острова!!!)
  • трекинговые ботинки;
  • резиновые сапоги до колен с теплыми стельками (на Бреховские острова и на Диксон) – ОБЯЗАТЕЛЬНО! ;
  • советуем взять с собой видео- и фототехнику, чтобы запечатлеть свой отдых;
  • не лишними будут привычные для Вас лекарства от головной боли, желудка и т. п., а так же специфические лекарства;
  • спутниковый телефон (по желанию).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Полезная информация

Перед отправлением в тур, убедительная просьба ознакомиться с погодными условиями территории.

Не брать с собой большие чемоданы (в гостиницах на Таймыре лифта нет: а именно в гостинице «Енисейские огни» (Дудинка),"Виктория" (Дудинка),"АрктикТуристик" (Дудинка), в отеле «Талнах»). Вещи должны быть первой необходимости, груз должен быть минимальным.

На территории Диксона сотовая связь только Билайн!

Нужны ли специальные разрешения для иностранных граждан?

Иностранным гражданам необходимо заранее оформить разрешительные документы.

Более точную информацию уточняйте при бронировании.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.4
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
2
3
2
1
Г
21 сен 2022
Общение с сотрудниками Большой страны успешное
Г
19 сен 2022
Туроператор сделал все возможное, чтобы заменить несостоявшиеся по погодным условиям экскурсии. Все музеи и экскурсии по маршруту были интересными и познавательными, кроме экскурсии по Красноярску. Стояли на одном месте по 20 минут, услышали много ненужной информации, а достопримечательностей увидели мало.
И
4 сен 2022
Была в круизе по Енисею в августе (09.08-18.08)2022. Погода нас радовала: тепло, без дождей и шторма. Очень понравился экскурсовод по Енисейску - Елена, неравнодушный человек, великолепно знающая историю своего города и края. Несмотря на то, что наш круиз начался не из Красноярска (в этом году сильно обмелел Енисей), принимающая сторона организовала поездку на Стрелку (слияние Ангары и Енисея), а затем уху и хариуса на решетке. Единственный минус, не было радиовещания на борту теплохода Александр Матросов - получить информацию о прохождении маршрута можно только от гида, хотелось больше услышать и узнать о поселениях вдоль Енисея и о самой реке, обычаях, быте людей.
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день, Ирина!
Спасибо за то что доверили нам организацию своего отдыха и за такой подробный отзыв! Он будет очень полезен для будущих туристов! Будем рады в будущем организовать для Вас путешествие и в другие регионы России, у нас в запасе еще много туров на любой вкус!

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