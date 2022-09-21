4 день

Дудинка. Норильск

Завтрак.

Обзорная экскурсия по г. Дудинка — самый холодный (редко, но бывает до —57° по Цельсию) и самый северный (69°21' с. ш.) город на планете.

Экскурсия в «Таймырский краеведческий музей».

Экспозиция музея занимает площадь1172, 5 кв. м. и расположена на трёх этажах.

Трансфер г. Норильск.

Размещение в гостинице "Талнах".

Обед.

Обзорная экскурсия по г. Норильск.

Ужин.