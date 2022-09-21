Прибытие в Норильск, встреча в а/п "Алыкель".
Трансфер в гостиницу в Дудинку.
Обед.
Подготовка к поездке на Бреховские острова.
Ужин.
Завтрак.
Трансфер на пассажирский причал.
Посадка на теплоход.
Размещение в 4-х местных каютах.
Отправление вниз по Енисею.
Путевая информация по ходу следования теплохода.
Обед на теплоходе.
Вечером прибытие на Бреховские острова.
В состав заказника, Бреховские острова, входят острова внутренней дельты реки Енисей и притоков, болота и озера.
Общая площадь заказника — 288,5 тыс. га.
На территории заказника запрещена любая деятельность, наносящая вред животным и среде их обитания.
На Бреховских островах обитают более 100 видов птиц.
Из редких и охраняемых видов в дельте Енисея встречаются белоклювая гагара, орлан-белохвост, сапсан, малый лебедь, краснозобая казарка, пискулька.
Устье Енисея — один из важных центров обилия и разнообразия сиговых видов рыб и сибирского осетра.
Ужин.
Экскурсия по водным каналам островов.
Завтрак.
В 07:00 отъезд в Дудинку на теплоходе.
Обед.
Ужин.
В 23:00 прибытие в Дудинку.
Трансфер в гостиницу в Дудинке.
Завтрак.
Обзорная экскурсия по г. Дудинка — самый холодный (редко, но бывает до —57° по Цельсию) и самый северный (69°21' с. ш.) город на планете.
Экскурсия в «Таймырский краеведческий музей».
Экспозиция музея занимает площадь1172, 5 кв. м. и расположена на трёх этажах.
Трансфер г. Норильск.
Размещение в гостинице "Талнах".
Обед.
Обзорная экскурсия по г. Норильск.
Ужин.
Ранний завтрак.
Экскурсия к водопаду "Красные камни".
В предгорьях плато Путорана, недалеко от Норильска, расположилось ущелье Красные Камни.
Обед в ресторане «Талнах».
16:00 Экскурсия в Талнахский филиал Музея истории освоения и развития Норильского промышленного района.
17:00 Прогулка по смотровой площадке.
Смотровая площадка открыта в верхней части города, откуда открывается фантастический вид на нижнюю часть и всю окрестную тундру.
Здесь же располагается музей под открытым небом «НА-Гора».
Лестница, ведущая к пятому микрорайону, стала популярным туристическим маршрутом. Теперь по ней не только поднимаются и спускаются, но и гуляют, фотографируются.
19:00 Ужин.
Свободное время.
Завтрак.
Трансфер в аэропорт «Алыкель».
Вылет в Диксон.
Прибытие, трансфер в гостиницу.
Обед.
Обзорная экскурсия по Диксону.
Ужин.
Завтрак.
Отъезд на теплоходе на остров Диксон.
Экскурсия на острове Диксон.
Посещение памятника Североморцам, погибшим в бою с фашистским линкором «Адмирал Шеер».
Обед на острове.
Возвращение в 17:00.
Ужин.
Отъезд на вездеходе в бухту Карского моря, берег Петра Чичагова - морское побережье юго-западной части Таймырского полуострова между Енисейским заливом и устьем реки Пясина.
Протяжённость с запада на восток около 200 км.
Омывается водами Карского моря, в том числе Пясинским заливом.
С юга ограничивается отрогами горного массива Бырранга.
Размещение в рыбацких домиках (3-х-5 мест.).
Знакомство с прилегающей территорией.
Экскурсия по берегу Карского моря.
Ужин.
Завтрак.
Экскурсия по берегу Чичагова, по тундре, по бухтам Карского моря.
Обед.
Отъезд в Диксон.
Размещение в гостинице.
Ужин.
Завтрак.
Трансфер в а/п Диксон.
Вылет в Норильск.
Размещение в отеле «Талнах».
Обед.
Ужин.
Завтрак.
Освобождение номеров.
Отъезд.
Тур предусматривает проживание в гостиницах, на пассажирском теплоходе и в рыбацких домиках.
Доплата за одноместное размещение:
Находится на севере Сибири, в норильском районе Талнах. Гостям предлагается 48 комфортабельных номеров различных категорий. В ресторане отеля подаются блюда русской, европейской и японской кухни. Каждое утро предлагается континентальный завтрак «шведский стол».
Номера оборудованы по современным стандартам и имеют: телефон, сейф, кабельное телевидение, бесплатный Wi-Fi, все современные средства безопасности, электронную систему замков, современную противопожарную систему.
В номерах Стандарт: двуспальная кровать, рабочий уголок, стулья, шкаф для одежды, принадлежности для приготовления чая/кофе, гостиный уголок. В собственной ванной комнате: душевая кабина, фен.
Относится ко второму разряду гостиничного обслуживания, построена в советский период. Расположена в центре города Дудинка, с прекрасным видом на реку. Имеет широкий выбор услуг и возможностей для приятного отдыха и проведения досуга.
К услугам гостей 22 номера различного класса: 1-местный (кол-во 10), 2-местный (кол-во 10), люкс (кол-во 2). В числе удобств: душ, санузел, холодильник, телевизор, телефон. При гостинице есть ресторан.
3-х местное размещение в гостинице на острове Диксон.
Размещение в 4-х местных каютах.
Размещение в рыбацких домиках без удобств.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
Перед отправлением в тур, убедительная просьба ознакомиться с погодными условиями территории.
Не брать с собой большие чемоданы (в гостиницах на Таймыре лифта нет: а именно в гостинице «Енисейские огни» (Дудинка),"Виктория" (Дудинка),"АрктикТуристик" (Дудинка), в отеле «Талнах»). Вещи должны быть первой необходимости, груз должен быть минимальным.
На территории Диксона сотовая связь только Билайн!
Иностранным гражданам необходимо заранее оформить разрешительные документы.
Более точную информацию уточняйте при бронировании.