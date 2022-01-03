Экспедиционный круиз по Енисею класса Люкс. Дудинка - Красноярск

Первый в своем роде экспедиционный круиз по впечатляющей река Енисей - самой большой реке, впадающей

5
3 отзыва
Первый в своем роде экспедиционный круиз по впечатляющей река Енисей – самой большой реке, впадающей в Северный Ледовитый океан.

Невероятные ландшафты, древние поселения, застывшие во времени и сохранившие традиции, следы мамонтов и духи Сибири – все это Енисей.
Экспедиционный круиз по Енисею класса Люкс. Дудинка - Красноярск
Экспедиционный круиз по Енисею класса Люкс. Дудинка - Красноярск
Экспедиционный круиз по Енисею класса Люкс. Дудинка - Красноярск
Экспедиционный круиз по Енисею класса Люкс. Дудинка - Красноярск
Экспедиционный круиз по Енисею класса Люкс. Дудинка - Красноярск
Экспедиционный круиз по Енисею класса Люкс. Дудинка - Красноярск
Экспедиционный круиз по Енисею класса Люкс. Дудинка - Красноярск
Экспедиционный круиз по Енисею класса Люкс. Дудинка - Красноярск
Экспедиционный круиз по Енисею класса Люкс. Дудинка - Красноярск
Экспедиционный круиз по Енисею класса Люкс. Дудинка - Красноярск
Экспедиционный круиз по Енисею класса Люкс. Дудинка - Красноярск
Экспедиционный круиз по Енисею класса Люкс. Дудинка - Красноярск
Экспедиционный круиз по Енисею класса Люкс. Дудинка - Красноярск
Экспедиционный круиз по Енисею класса Люкс. Дудинка - Красноярск
Экспедиционный круиз по Енисею класса Люкс. Дудинка - Красноярск
Экспедиционный круиз по Енисею класса Люкс. Дудинка - Красноярск
Экспедиционный круиз по Енисею класса Люкс. Дудинка - Красноярск
Экспедиционный круиз по Енисею класса Люкс. Дудинка - Красноярск
Экспедиционный круиз по Енисею класса Люкс. Дудинка - Красноярск
Экспедиционный круиз по Енисею класса Люкс. Дудинка - Красноярск
Экспедиционный круиз по Енисею класса Люкс. Дудинка - Красноярск
Экспедиционный круиз по Енисею класса Люкс. Дудинка - Красноярск
Ближайшие даты:
06
июл
28
июл
19
авг
10
сен

Программа тура по дням

1 день
Дудинка: город «самых северных» достопримечательностей

Речной и морской международный порт Дудинка – место уникальное.

Начать хотя бы с того, что это единственный в мире морской порт, чьи причалы затапливаются во время весеннего половодья.

И это не все: в центре городка – стоят настоящие чумы, в которых хозяева принимают гостей в традиционных народных костюмах.

Туда можно зайти, угоститься национальной кухней и купить на память оберег или сувенир.

Любителей истории заинтересуют столбы с орнаментами всех пяти этносов Таймыра.

Деревянные скульптуры выполнили дудинские резчики под руководством народного мастера Республики Саха (Якутия) Федора Маркова.

Для полной аутентичности местные мастерицы изготовили традиционные народные костюмы.

Групповой трансфер из аэропорта г. Норильск.

Регистрация на борту теплохода с 10:30.

Первая услуга по питанию – обед.

Отправление по местному времени в 12:30.

Тыяха.

Прибытие в 14:00.

Отправление в 18:00.

Этностойбище «Тыяха»: жемчужина Таймыра.

Крайний Север очень самобытен!

И вы сами сможете в этом убедиться, побывав на настоящем стойбище северных оленей в «Тыяхе».

Основная программа: посещение этностойбища «Легенды Тундры» представляет собой прохождение туристами 3 блоков, раскрывающих для путешественников особенности жизнедеятельности коренных этносов Таймыра в традиционных условиях, погружение в быт, знакомство с традициями, культурой, северной национальной кухней.

Дудинка – прибытие в 20:00.

Дудинка: город «самых северных» достопримечательностейДудинка: город «самых северных» достопримечательностейДудинка: город «самых северных» достопримечательностейДудинка: город «самых северных» достопримечательностей
2 день
Вертолетный тур на Плато Путорана. Экскурсия по г. Дудинка

Вертолетный тур на Плато Путорана.

С из окна вертолета, как из иллюминатора космического корабля, вы увидите новую, неизведанную планету.

Уникальный мир нетронутой природы, с загадочными ущельями, звенящими водопадами и искрящимися озерами с хрустальной водой.

Путорана – на языке эвенков означает «озера с крутыми берегами».

Площадь плато Путорана сравнима с площадью Великобритании и составляет 2,5 млн га.

Это второе в мире по величине базальтовое плато, после индийского плато Декан.

Путоранский природный заповедник признан памятником Всемирного наследия человечества и охраняется ЮНЕСКО.

Вас доставят на вертолете, чтобы посмотреть уникальный феномен.

Вы побываете в местах, куда не ступала нога человека.

ПРИМЕЧАНИЕ: при благоприятной погоде. Продолжительность программы около 5-6 часов.

Основная программа: Экскурсионная программа в г. Дудинка.

Программа: Таймырский Дом народного творчества, «Таймырский краеведческий музей», этнокультурный комплекс под открытым небом «Таймыр Моу», дегустация блюд в этнокомплексе.

Вертолетный тур на Плато Путорана. Экскурсия по г. ДудинкаВертолетный тур на Плато Путорана. Экскурсия по г. ДудинкаВертолетный тур на Плато Путорана. Экскурсия по г. ДудинкаВертолетный тур на Плато Путорана. Экскурсия по г. Дудинка
3 день
Игарка

Прибытие в 15:00.

Удивительный город, построенный на вечной мерзлоте.

Здесь 2 месяца летом длится полярный день, а 2 месяца зимой царит полярная ночь.

Здесь, в подземном хранилище на глубине 7-10 метров расположился памятник природы – единственный в России “Музей вечной мерзлоты”.

Основная программа: автобусная экскурсия с посещением Краеведческого комплекса: музей Вечной мерзлоты, Отдел природы, Отдел "Стройка№503" (по истории строительства железной дороги Салехард-Игарка).

ИгаркаИгаркаИгарка
4 день
Ермаково

Прибытие в 01:30.

Отправление в 16:00.

Ермаково: путешествие из настоящего в прошлое.

Сталин. Репрессии. ГУЛАГ.

Преодолев километр пути по настоящему сибирскому лесу, вы увидите самую северную железную дорогу.

Великая стройка, унесшая жизни более 300 000 человек, получившая название «дорога смерти».

Вся история сталинских репрессий безмолвно застыла в фрагментах колеи.

Основная программа:

Посещение заброшенных объектов Стройки 503 (ГУЛАГ): паровоза, сторожевой вышки с ограждением из колючей проволоки.

Посещение базы Заполярье с осмотром экспозиции предметов со стройки-503.

Дополнительная программа (за отдельную плату): организация рыбалки с инструктором с лодки.

В глубинах Енисея – рыбное изобилие: таймень, муксун, нельма, омуль, осетр, щука, окунь, язь, чир, пелядь, сиг, налим и множество другой рыбы.

Вас ждут специальные лодки, затейливые снасти, приметы предков от местных рыбаков.

ЕрмаковоЕрмаковоЕрмаковоЕрмаково
5 день
Туруханск Полярный круг

66°33′44″ – координаты параллели, пролегающей в 120 км к северу от Туруханска, именно эта незримая граница и есть Полярный круг.

Пересечение полярного круга, обряд посвящения в полярники.

Прибытие в 02:30.

Отправление в 15:30.

Центральное село Туруханского района – самого большого района Красноярского края.

Условия для жизни здесь суровые: морозы достигают – 60°С, а летом температура воздуха повышается до +35°.

Железных дорог в районе нет, только авиасообщение и речной транспорт.

Тем не менее, о красоте и природных богатствах этих мест ходят легенды.

Основная программа: Пешеходная экскурсия с посещением краеведческого музея Туруханского района, Мемориального дома-музея Я. Свердлова, Туруханского Свято-Троицкого монастыря, частной этнографической коллекции. 

Туруханск Полярный кругТуруханск Полярный кругТуруханск Полярный круг
6 день
Канготово

Прибытие в 07:30.

Отправление в 14:00.

Канготово приоткроет завесу загадочного мира Земли Тунгусской.

Вы увидите настоящее кетское стойбище в Канготово.

Здесь Гид проведет по стойбищу, затем в чуме сидя у очага, расскажет о загадочном народе кеты.

Заглянем в лавку к местным ремесленникам.

Будет организована рыбная ловля традиционным способом.

Посещение старообрядцев.

Прибытие в 17:00.

Отправление в 22:00.

Знакомство с культурой и бытом семьи старообрядцев и послушаем рассказы об их связи с родственниками единоверцами, особенностях хозяйства, самобытной кухне и повседневных занятиях.

Основная программа:

Пешеходная прогулка по деревне старообрядцев.

Пешеходная прогулка по деревне старообрядцев.

Знакомство с культурой и бытом староверов.

Общение с представителями старообрядчества, рассказ об их связи с родственниками единоверцами, об их самобытной кухне.

КанготовоКанготовоКанготовоКанготово
7 день
Бахта

Прибытие в 06:00.

Отправление в 14:00.

Бахта – старинный поселок охотников и таежных промысловиков, расположенный на берегу Енисея, в месте слияния с рекой Бахта.

Основано поселение в 1745 году, первым ее жителем называют Саву Андронова.

После сюда стали стекаться старообрядцы и беглые русские крепостные.

Основная программа:

Пешеходная экскурсия по поселку;

Встреча с местными жителями;

Дегустация ухи;

Посещение музея таёжного природопользования;

Рассказ от коренного кета о народности кето;

Осмотр деревянных лодок с рассказом о жизни и быте охотников-промысловиков;

Уха на берегу;

Прогулка в лес с рассказом о технике таежного выживания (по желанию).

Дополнительная экскурсия: организация рыбалки с лодок (оплачивается отдельно).

БахтаБахтаБахтаБахта
8 день
Ярцево

Прибытие в 13:00.

Отправление в 17:00.

Старейшее село на Енисее расположено двумя крупными левыми притоками – реками Кас и Сым.

Благодаря удачному расположению, Ярцево стало одним из первых русских поселений на Енисее, форпостом в освоении Приенисейской Сибири.

Основная программа:

Пешеходная экскурсия по самому старинному селу Красноярского края;

Посещение придомовых территорий местных жителей;

Рассказ о быте, об их самобытной кухне и дегустацией пирогов, демонстрация промысловых орудий сибирских кержаков.

Село Ярцево, расположенное примерно в 700-ах километрах от Красноярска вниз по Енисею, имеет более чем за четырехсотлетний период своего существования огромную историю.

ЯрцевоЯрцевоЯрцевоЯрцево
9 день
Енисейск

Прибытие в 11:00.

Отправление в 19:00.

400 лет истории.

Купеческие дома, монастыри, узкие улочки и дух старинного города сохранивший свой облик до наших дней – центральная часть города, включена в предварительный список ЮНЕСКО.

Енисейск – бывший центр края, “золотая” столица России, место встречи торговых путей Запада и Востока.

Местные жители бережно сохраняют город, а легенды о его былом величии передают из поколения в поколение.

Основная программа:

Авто-пешеходная обзорная экскурсия по городу с посещением музеев города.

Вы посетите «Енисейский краеведческий музей им. А.И. Кытманова» – один из старейших в Сибири, заглянете в музей-усадьбу «Фото-изба», музей рубанка и подворье ямщика.

В этом городе много интересных музеев, среди которых самый известный – Музей рубанка.

Экспозиция более чем из 1500 экспонатов, собранная Виталием Ислентьевым, вошла в Книгу рекордов Гиннесса.

ЕнисейскЕнисейскЕнисейскЕнисейск
10 день
Галанино

Прибытие в 07:00.

Отправление в 10:00.

Галанино было основано крестьянами и казаками переселенцами и в середине XVII века.

Основное заселение началось уже после Столыпинской реформы в 1910 г.

А в 1928 г. в Галанино образован колхоз имени Ленина и начато строительство хлебоприемного пункта.

Основная программа:

Свободное время на берегу, посещение ярмарки.

Красноярск – прибытие в 11:30.

Прохождение Казачинских порогов.

Отправление в 12:00.

ГаланиноГаланиноГаланиноГаланино
11 день
Красноярск

Прибытие в 08:00.

Основная программа: автобусная экскурсия с посещением смотровой площадки с памятником "ЦарьРыба", Красноярской ГЭС с судоподъемником и заповедника "Столбы" (пешеходная часть около 3 км.).

Кто побывал в Красноярске, но не попал в заповедник «Столбы», тот не видел сердца города, его легких, его души.

Для тех, кто любит покой или активный отдых, для тех, кто любит открывать новые места и великолепные виды, для тех, кто ищет единения с Природой, мы предлагаем экскурсию в заповедник «Столбы»!

Именно здесь гости Красноярска получают самые яркие впечатления от нашего города.

В отличие от обычной экскурсии в заповедник, вам не придется тратить силы и время, чтобы дойти до первого Столба 7 км!

Наш транспорт доставит вас прямо до верхней точки, а экскурсоводы проведут для вас незабываемую экскурсию и поведают много историй о заповеднике.

Также в этот день мы посетим музей-усадьбу В.И. Сурикова.

Дополнительная программа: вертолётная прогулка над городом Красноярском (оплачивается отдельно).

Красноярск с высоты птичьего полета.

Красавец Енисей, отроги Восточных Саян, сибирская Мана – это и многое другое с неба выглядит необыкновенно.

Не упустите возможность получить новые впечатления.

КрасноярскКрасноярскКрасноярскКрасноярск
12 день
Высадка

Ранний завтрак на борту теплохода.

Высадка с борта теплохода.

Групповой трансфер до аэропорта г. Красноярск.

Внимание: данный круиз является экспедиционным туром в труднодоступный регион со сложными климатическими условиями. Мероприятия программы круиза зависят от погодных условий и ледовой обстановки в акватории Енисея. Возможность осуществления отдельных мероприятий программы определяются из фактических условий экспедиционным лидером, директором круиза и капитаном.

Проживание

Тур предусматривает проживание на теплоходе класса люкс «Максим Горький».

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.:
Тип размещения  стоимость

Делюкс двухместный на главной (нижней) палубе

 429 300
Делюкс* двухместный на шлюпочной палубе (12,5 м2) 432 600
Делюкс двухместный на средней палубе 442 600
Делюкс двухместный на шлюпочной палубе (до 18,9 м2) 447 000
Делюкс трехместный на средней палубе 451 400

Одноместная на средней палубе

Каюты №№219-220, 227-228 — 8,1 м2

 564 300

Одноместная на средней палубе

Каюты №207-208 — площадь до 13,9 м2

 663 800

Стоимость может варьироваться, точная стоимость уточняется при запросе.

О наличии акций также уточняйте у менеджера.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Размещение в выбранной каюте
  • Трехразовое питание (в день начала и день окончания круиза питание предоставляется в зависимости от времени посадки и высадки, в случае, если время проведения экскурсии совпадает со временем приема пищи, туристу предоставляется питание в ресторане/кафе города или выдается «сухой паек»)
  • Экскурсионное обслуживание согласно программе круиза
  • Вертолетный тур на Плато Путорана
  • Культурная программа
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Норильск и обратно из Красноярска
  • Проезд до места посадки на теплоход и от места высадки (кроме трансфера день в день)
  • Напитки и закуски в барах
  • Телефонная связь
  • Посещение сауны и спа
  • Дополнительные экскурсии
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Россия, Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий район, Дудинка
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Путь из Дудинки в Красноярск и обратно проходит с Севера на Юг, а его протяженность более двух тысяч километров, температура воздуха может меняться значительно.

Это не простое путешествие, а настоящая экспедиция, поэтому рекомендуем удобную теплую и легкую одежду, а также:

  • Защитное средство от насекомых
  • Солнцезащитные очки
  • Высокие трекинговые ботинки (GORE-TEX)
  • Дождевик либо непромокаемая куртка
  • Легкие брюки, джинсы, юбки, шорты
  • Вечерний дресс-код для прощального капитанского ужина
  • Х/б рубашки или блузки с длинными и короткими рукавами
  • Ветровка или свитер
  • Х/б носки
  • Футболки
  • Х/б нижнее белье
  • Шапка или кепка
  • Солнцезащитный крем
  • Купальный костюм
  • Фонарик с запасными батарейками
  • Бинокль
  • Фотокамера и карты памяти
  • Персональная аптечка
  • Таблетки от укачивания
  • Мягкие чемоданы и компактные сумки

Заядлым рыбакам рекомендуем взять снасти. Любителям и новичкам удочки выдают на теплоходе.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Как организовано питание в туре?

Завтрак, обед – заказная система, фиксированная рассадка (вода, чай, кофе, сок, морс – без ограничений);

Ужин – заказная система с включенными напитками (вода, чай, кофе, сок, газированные напитки) без ограничений, сибирские настойки на аперитив 2 порции, фиксированная рассадка.

Можно ли с детьми?

В туре нет ограничений по возрасту.

Детский тариф действуют для возраста до 14 лет (включительно), детский возраст фиксируется на день начала тура.

Дети от 2 до 5 лет (включительно) принимаются бесплатно без предоставления места (при отсутствии в каюте свободных спальных мест) и экскурсионного обслуживания, но с условием обязательной оплаты детского питания.

Дети до 2 лет принимаются бесплатно без предоставления места, питания и экскурсионного обслуживания, при размещении в каюте любой категории.

Дополнительные места в каютах (раскладушки и пр.) не предоставляются, кроме кают, оборудованных диванами.

Как организован трансфер?

Трансферы согласовываются с полетной программой туристов. То есть перед покупкой авиа нужно уточнить сначала, подойдет ли время.

Входят в стоимость трансферы день в день – то есть прилет утром в день начала круиза и по окончанию круиза трансфер в аэропорт.

Некоторые туристы прибывают на день раньше – тогда трансфер обсуждается в отдельном порядке.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 12 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
И
3 янв 2022
Все было на высоте.
А
6 апр 2021
Нашу поездку вряд ли можно назвать расслабленным отдыхом - мы делали по две высадки в день, или совмещали высадки и круизы на лодках Зодиак. Благодаря нашему экспедиционному лидеру мы смогли увидеть и успеть так неожиданно много. Далеко не в каждый круиз туристы успевают посетить все запланированные места высадок! Иногда вечером туристы валились с ног от усталости и обилия впечатлений.
Не бойтесь дальней дороги и антарктических «холодов»! Когда мы отправлялись в плавание, каждый из нас ждал чего-то особенного, у каждого была своя антарктическая мечта… Впереди были приключения, но мы еще не знали, каким будет наш путь. В результате, этот круиз превзошел все наши ожидания - все мечты сбылись!
Смело отправляйтесь в Антарктику, вы будете вознаграждены захватывающими пейзажами, огромным и уникальным миром живой природы и запомните это путешествие всю жизнь!
О
2 фев 2021
Антарктику мы посетили компанией, ездили двумя семьями. С погодой нам повезло, хотя время близилось к антарктической осени. Пролив Дрейка встретил нас ясным небом и спокойной гладью воды, за что ему большое спасибо. После вкусного обеда и лекции о природе этих красивых мест мы высадились в заливе Вильхемина. Наблюдали чудо природы – горбатых китов, их было больше десятка. А так же пингвины, морские котики, тюлени-леопарды попадались нам повсюду.
Были с визитом на полярной станции, нас угостили фирменным напитком, который нас впечатлил, но рецепт нам не рассказали. А плавание на каяках стерло грань между нами и Антарктикой, настолько все было близко и тонко.

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