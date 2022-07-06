Казачинское

2 день

Маковское

Завтрак.

Отправляемся из Енисейска в сторону Маковского (90 км).

По пути поговорим об удивительной роли села в истории Сибири.

Современное село стоит рядом с тем местом, где находился в XVII веке Маковский острог.

Он был основан еще раньше, чем Енисейск и Красноярск и долгое время служил крупным транспортным узлом при перевозке товаров с Запада на Восток и обратно.

Сюда заходили суда с продовольствием и прочими припасами.

Прибываем в Маковское.

Вы увидите Свято-Покровский храм, прогуляйтесь по селу.

Обратите внимание как построены дома в Маковском – по древней сибирской традиции.

Под одной крышей и дом, и постройки, и двор – для того, чтобы максимально сохранять тепло.

Маковское – село, окутанное тайнами и поверьями.

По пути вы узнаете истории о местной ворожеи Акулине.

Возвращение в Енисейск.

Ужин. Отдых.