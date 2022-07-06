На внедорожнике отправляемся из Красноярска в сторону Енисейска.
И первая остановка – село Казачинское.
Казачинкое – одно из старейших поселений Енисейской губернии.
Его история насчитывает более 300 лет.
Издревле село славилось своими промыслами, а также ярмарками.
Поговорим об истории села, которая насчитывает более 300 лет.
Прогулка по селу.
Можно посетить храм, где находится мироточащая икона Божьей Матери Казанской.
Вы также увидите знаменитые Казачинские пороги.
Это самый труднопроходимый участок на Енисее.
Падение реки на этом участке превышает 1 м на километр длины.
Остановка, перекус с видом на пороги.
Далее вы прибываете в Енисейск, старинную столицу Енисейской губернии.
Размещение в гостинице.
Ужин из блюд сибирской кухни.
Отдых.
Завтрак.
Отправляемся из Енисейска в сторону Маковского (90 км).
По пути поговорим об удивительной роли села в истории Сибири.
Современное село стоит рядом с тем местом, где находился в XVII веке Маковский острог.
Он был основан еще раньше, чем Енисейск и Красноярск и долгое время служил крупным транспортным узлом при перевозке товаров с Запада на Восток и обратно.
Сюда заходили суда с продовольствием и прочими припасами.
Прибываем в Маковское.
Вы увидите Свято-Покровский храм, прогуляйтесь по селу.
Обратите внимание как построены дома в Маковском – по древней сибирской традиции.
Под одной крышей и дом, и постройки, и двор – для того, чтобы максимально сохранять тепло.
Маковское – село, окутанное тайнами и поверьями.
По пути вы узнаете истории о местной ворожеи Акулине.
Возвращение в Енисейск.
Ужин. Отдых.
Завтрак.
Обзорная экскурсия по старинному городу Енисейску.
Город искусных мастеров, центр «золотой лихорадки» и пушных промыслов, – как его только не называли.
Вы совершите экскурсию по исторической части Енисейска, внесенной в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО, увидите основные храмы, олицетворяющие стиль «сибирское барокко», полюбуетесь на дома известных золотопромышленников, посетите краеведческий музей, где представлены археологические находки и предметы быта 17-18 веков, музей рубанка.
Трансфер в Красноярск.
Тур предусматривает проживание в гостинице «Енисейская» г. Енисейск или гостиница «Горница» в г. Енисейск.
Гостиница находится в старинном двухэтажном купеческом доме 1894 года постройки. Теплое и приветливое деревянное здание сохранило аромат своей эпохи. Тишина и чистота в доме располагают к безмятежному отдыху и глубокому сну. Гости гостиницы при входе в дом снимают обувь, им предлагают тапочки, поэтому у нас всегда чисто и уютно. Для гостей, которые разместились в номерах без удобств в номере, предлагается достаточное количество туалетов с умывальниками и душевых. В гостинице сохранены деревянные полы, которые застелены коврами. Стены украшены картинами интересной работы, полками с коллекциями посуды. В гостинице имеется библиотека. Коротать зимние вечера можно в гостиной в кругу гостей гостиницы, посмотрев интересный фильм или музицируя на пианино.
Отель «Горница» расположен в городе Енисейск. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации и принадлежности для барбекю. На территории обустроена бесплатная частная парковка. При отеле работает ресторан русской кухни. Во всех номерах имеется письменный стол и телевизор с плоским экраном. Гостям предоставляются полотенца и постельное белье. По утрам гостям предлагают континентальный завтрак.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Трансфер осуществляется из Красноярска на специально подготовленных внедорожниках: ГАЗ-Соболь и УАЗ Патриот. Машины оборудованы специально для Сибири, условий тайги и бездорожья.