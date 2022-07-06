Енисейск и старинные сибирские села

Что может быть прекраснее зимой в Сибири

5
3 отзыва
Что может быть прекраснее зимой в Сибири, чем старинные деревушки, которые дышат историей, гулять по скрипящему жемчужному снегу, смахивать многоярусные шапки-сугробы, слушать о прошлом и дышать прошлым.

Данный тур — это своего рода машина времени, которая перенесет вас на 300 лет назад! Тур проводится при группе от 6 человек, в зависимости от снежного покрова.
Енисейск и старинные сибирские села
Енисейск и старинные сибирские села
Енисейск и старинные сибирские села
Енисейск и старинные сибирские села
Енисейск и старинные сибирские села
Енисейск и старинные сибирские села
Енисейск и старинные сибирские села
Енисейск и старинные сибирские села
Енисейск и старинные сибирские села
Енисейск и старинные сибирские села
Ближайшие даты:
12
дек

Программа тура по дням

1 день

Казачинское

На внедорожнике отправляемся из Красноярска в сторону Енисейска.

И первая остановка – село Казачинское.

Казачинкое – одно из старейших поселений Енисейской губернии.

Его история насчитывает более 300 лет.

Издревле село славилось своими промыслами, а также ярмарками.

Поговорим об истории села, которая насчитывает более 300 лет.

Прогулка по селу.

Можно посетить храм, где находится мироточащая икона Божьей Матери Казанской.

Вы также увидите знаменитые Казачинские пороги.

Это самый труднопроходимый участок на Енисее.

Падение реки на этом участке превышает 1 м на километр длины.

Остановка, перекус с видом на пороги.

Далее вы прибываете в Енисейск, старинную столицу Енисейской губернии.

Размещение в гостинице.

Ужин из блюд сибирской кухни.

Отдых.

2 день

Маковское

Завтрак.

Отправляемся из Енисейска в сторону Маковского (90 км).

По пути поговорим об удивительной роли села в истории Сибири.

Современное село стоит рядом с тем местом, где находился в XVII веке Маковский острог.

Он был основан еще раньше, чем Енисейск и Красноярск и долгое время служил крупным транспортным узлом при перевозке товаров с Запада на Восток и обратно.

Сюда заходили суда с продовольствием и прочими припасами.

Прибываем в Маковское.

Вы увидите Свято-Покровский храм, прогуляйтесь по селу.

Обратите внимание как построены дома в Маковском – по древней сибирской традиции.

Под одной крышей и дом, и постройки, и двор – для того, чтобы максимально сохранять тепло.

Маковское – село, окутанное тайнами и поверьями.

По пути вы узнаете истории о местной ворожеи Акулине.

Возвращение в Енисейск.

Ужин. Отдых.

3 день

Енисейск - старинный город Енисейской губернии

Завтрак.

Обзорная экскурсия по старинному городу Енисейску.

Город искусных мастеров, центр «золотой лихорадки» и пушных промыслов, – как его только не называли.

Вы совершите экскурсию по исторической части Енисейска, внесенной в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО, увидите основные храмы, олицетворяющие стиль «сибирское барокко», полюбуетесь на дома известных золотопромышленников, посетите краеведческий музей, где представлены археологические находки и предметы быта 17-18 веков, музей рубанка.

Трансфер в Красноярск.

Карта туристского маршрута

Карта туристического маршрута

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице «Енисейская» г. Енисейск или гостиница «Горница» в г. Енисейск.

Варианты проживания

Енисейская

2 ночи

Гостиница находится в старинном двухэтажном купеческом доме 1894 года постройки. Теплое и приветливое деревянное здание сохранило аромат своей эпохи. Тишина и чистота в доме располагают к безмятежному отдыху и глубокому сну. Гости гостиницы при входе в дом снимают обувь, им предлагают тапочки, поэтому у нас всегда чисто и уютно. Для гостей, которые разместились в номерах без удобств в номере, предлагается достаточное количество туалетов с умывальниками и душевых. В гостинице сохранены деревянные полы, которые застелены коврами. Стены украшены картинами интересной работы, полками с коллекциями посуды. В гостинице имеется библиотека. Коротать зимние вечера можно в гостиной в кругу гостей гостиницы, посмотрев интересный фильм или музицируя на пианино.

ЕнисейскаяЕнисейскаяЕнисейская

Горница

2 ночи

Отель «Горница» расположен в городе Енисейск. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации и принадлежности для барбекю. На территории обустроена бесплатная частная парковка. При отеле работает ресторан русской кухни. Во всех номерах имеется письменный стол и телевизор с плоским экраном. Гостям предоставляются полотенца и постельное белье. По утрам гостям предлагают континентальный завтрак.

ГорницаГорницаГорница

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Питание, указанное в программе тура
  • Трансферы по программе
  • Экскурсионная программа
  • Двухместное размещение в гостинице
  • Входные билеты в музеи, парки
  • Страховка от клещевого энцефалита
  • Страховка от несчастного случая
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Красноярск и обратно
  • Одноместное размещение
  • Индивидуальный трансфер из аэропорта в гостиницу и обратно
  • Дополнительные услуги на местах размещения
  • Проживание в гостинице Красноярска накануне дня начала программы или по окончанию тура (от 2500 руб/чел. по желанию)
Место начала и завершения?
г. Красноярск
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

На чем осуществляется трансфер из Красноярска?

Трансфер осуществляется из Красноярска на специально подготовленных внедорожниках: ГАЗ-Соболь и УАЗ Патриот. Машины оборудованы специально для Сибири, условий тайги и бездорожья.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
К
6 июля 2022
Потрясающий тур. За 10 дней увидел такое разнообразие ландшафтов, климатических зон и культур, что трудно поверить что такое вообще возможно. И все это наряду с организацией тура, продуманной до мелочей. В общем, полный восторг
А
16 ноя 2020
Организация тура: шикарно. Не просто выезд и поход, но ещё и детальная проработка маршрута. Глубокое знание Максимом предмета экскурсии. Видно, что любит свое дело, любит тайгу. Стоянки безопасны, организованы с комфортом (насколько это возможно в тайге).
Очень интересный разносторонний рассказчик. Всегда позитивный, весёлый. При этом всегда собран, внимателен. С ним надёжно. Очень профессиональная команда.
С удовольствием ставлю всем отлично!
С
11 ноя 2020
Очень благодарны этой организации за отличную организацию на всём протяжении тура, точность в расписании, разнообразие экскурсий и профессиональных гидов, удивительные рассказы о красотах края и замечательное тёплое общение.

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