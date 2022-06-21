22:00 – выезд от ТЦ Декатлон (г. Красноярск, ул. 9 мая, 70) на заказном транспорте в природный парк Ергаки.
Путь составит 9-12 часов с остановками на отдых и перекус в придорожных кафе.
08:00 – прибытие в природный парк Ергаки
09:00-12:00 – переход в кемпинговый лагерь.
12:00-13:00 – обед.
13:00 – переход на оз. Художников через озеро Светлое – визитная карточка Ергак (здесь возвышаются горы Птица и Звездный (самая высокая точка района).
Вы подниметесь на перевал Птица, откуда откроется пейзаж на 360 и увидите весь хребет Ергак и Арадана.
17:00 – размещение в треккинговых палатках на берегу оз. Художников у скалы Параболы.
Это шикарнейший пейзаж, который заставляет уйти в полный транс ощущений. Кожа покрывается мурашками от увиденного масштаба..
18:00 – ужин. Свободная программа у костра.
08:00 – завтрак.
09:00 – идем на экскурсию – вершина Параболы (Толстый брат). После чего купаемся в Малахитовых ваннах и возвращаемся в лагерь.
13:00 – обед.
14:00-16:00 – переход через озеро Горных Духов и перевал Птица в кемпинговый лагерь.
При хорошей, сухой погоде мы сделаем внеплановый заход на Мраморный водопад – 30 метровый гигант.
18:00 – ужин. Свободная программа.
20:00-22:00 – баня в тайге с купанием в горной реке.
08:30 – завтрак.
09:00 – экскурсия на озеро Медвежье (если желаете искупаться).
10:30 – начало спуска к заказному транспорту
12:30 – посещение Визит-центра «Ергаки», экспозиционного зала.
14:30 – выезд в г. Красноярск.
15:30 – пос. Танзыбей, можно покушать, купить дополнительные сувениры.
00:30 – прибытие в Красноярск.
Тур предполагает проживание:
|Дождевик
|1-2 штуки
|Лучше брать ПОНЧО
|ОБЯЗАТЕЛЬНО
|Кроссовки/треккинговые ботинки
|1 пара
|ЖЕЛАТЕЛЬНО
|Резиновые сапоги
|1 пара
|Настоятельно рекомендуем взять. В дождливую погоду в Ергаках ни одна треккинговая обувь не выдержит и будет мокрой.
|ЖЕЛАТЕЛЬНО
|Тапочки
|1 пара
|Для номера, для бани
|ЖЕЛАТЕЛЬНО
|Куртка и брюки ветрозащитные и водоотталкивающие
|1 штука
|Желательна мембранная ткань, отталкивающая воду и позволяет дышать коже.
|ЖЕЛАТЕЛЬНО
|Панама/кепка/бафф от солнца
|1 штука
|Защита головы от Солнца
|ОБЯЗАТЕЛЬНО
|Майка/футболка, легкие брюки, шорты
|2 штуки
|Лето всё-таки!
|ЖЕЛАТЕЛЬНО
|Купальник, полотенце
|1 штука
|По желанию можно будет искупаться в ледниковых озерах, позагорать на Солнце (горный загар намного дольше держится, чем морской!).
А также ходить в баню.
|ЖЕЛАТЕЛЬНО
|Палки треккинговые
|1 пара
|Кому-то подходят, а кому-то только мешают. Но признано, что такие палки снижают на 30% нагрузку на коленные суставы.
|ЖЕЛАТЕЛЬНО
|Бутылка для воды, термос для чая
|1-1,5 литра
|Для экскурсий. Воду можно будет набирать почти во всех ручьях
|ОБЯЗАТЕЛЬНО
|Крем/спрей и помада от загара
|1 штука
|С максимальным фактором защиты!
|ОБЯЗАТЕЛЬНО
|Личная аптечка + витамины
|1 штука
|Аптечка от «любимых» болезней. Пластырь шириной 2-3 см для профилактики мозолей, эластичный бинт
|ОБЯЗАТЕЛЬНО
|Спальник
|1 шт
|Для тура необходим спальник. Но вы можете взять его в аренду.
|ОБЯЗАТЕЛЬНО
|Налобный фонарь
|1 шт
|У каждого туриста должен быть свой источник освещения, чтобы руки были свободными
|ОБЯЗАТЕЛЬНО
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Если ваши дети активны и взяты с собой "не насильственным" способом, то, конечно, они будут в восторге! Этот маршрут проходили 8 летние девочки и мальчики.
Если вы приедете на своей машине, то стоимость тура - 5500 рублей с человека.