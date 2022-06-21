2 день

Переход к скале Парабола

08:00 – прибытие в природный парк Ергаки

09:00-12:00 – переход в кемпинговый лагерь.

12:00-13:00 – обед.

13:00 – переход на оз. Художников через озеро Светлое – визитная карточка Ергак (здесь возвышаются горы Птица и Звездный (самая высокая точка района).

Вы подниметесь на перевал Птица, откуда откроется пейзаж на 360 и увидите весь хребет Ергак и Арадана.

17:00 – размещение в треккинговых палатках на берегу оз. Художников у скалы Параболы.

Это шикарнейший пейзаж, который заставляет уйти в полный транс ощущений. Кожа покрывается мурашками от увиденного масштаба..

18:00 – ужин. Свободная программа у костра.