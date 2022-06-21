Ергаки на 3 дня. Ночь у Параболы

Фотографии скалы Парабола - формы идеальной геометрии природного происхождения

4.7
3 отзыва
Фотографии скалы Парабола – формы идеальной геометрии природного происхождения – часто выигрывают на различных фотоконкурсах не только в России, но и за рубежом.

Люди летят со всего мира из-за желания сфотографироваться на фоне этой скалы! У вас есть уникальная возможность дойти до этого места и сделать яркие фотографии? И все это возможно сделать без рюкзаков. Как? Прочитайте программу тура ниже.
Ергаки на 3 дня. Ночь у Параболы
Ергаки на 3 дня. Ночь у Параболы
Ергаки на 3 дня. Ночь у Параболы
Ергаки на 3 дня. Ночь у Параболы
Ергаки на 3 дня. Ночь у Параболы
Ергаки на 3 дня. Ночь у Параболы
Ергаки на 3 дня. Ночь у Параболы
Ергаки на 3 дня. Ночь у Параболы
Ергаки на 3 дня. Ночь у Параболы
Ергаки на 3 дня. Ночь у Параболы
Ергаки на 3 дня. Ночь у Параболы
Ергаки на 3 дня. Ночь у Параболы
Ергаки на 3 дня. Ночь у Параболы
Ергаки на 3 дня. Ночь у Параболы
Ергаки на 3 дня. Ночь у Параболы
Ергаки на 3 дня. Ночь у Параболы
Ергаки на 3 дня. Ночь у Параболы
Ергаки на 3 дня. Ночь у Параболы
Ергаки на 3 дня. Ночь у Параболы
Ергаки на 3 дня. Ночь у Параболы
Ергаки на 3 дня. Ночь у Параболы
Ергаки на 3 дня. Ночь у Параболы
Ергаки на 3 дня. Ночь у Параболы
Ергаки на 3 дня. Ночь у Параболы
Ергаки на 3 дня. Ночь у Параболы
Ергаки на 3 дня. Ночь у Параболы
Ергаки на 3 дня. Ночь у Параболы
Ергаки на 3 дня. Ночь у Параболы
Ергаки на 3 дня. Ночь у Параболы
Ергаки на 3 дня. Ночь у Параболы
Ергаки на 3 дня. Ночь у Параболы
Ергаки на 3 дня. Ночь у Параболы
Ергаки на 3 дня. Ночь у Параболы
Ергаки на 3 дня. Ночь у Параболы
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Озеро Художников
Озеро Художников
Ночь на озере Художников – об этом мечтают многие, но не каждый доходит
Мраморный водопад
Мраморный водопад
Сделаем очень красивые фотографии и искупаемся в самом водопаде
Купание в Малахитовых ваннах
Купание в Малахитовых ваннах
Насладимся купанием в изумрудных прудах, сверху которых каскад водопадов
Скала парабола
Скала парабола
У вас будет возможность увидеть скалу Параболу вблизи

Программа тура по дням

1 день

Выезд из г. Красноярска

22:00 – выезд от ТЦ Декатлон (г. Красноярск, ул. 9 мая, 70) на заказном транспорте в природный парк Ергаки.

Путь составит 9-12 часов с остановками на отдых и перекус в придорожных кафе.

Выезд из г. КрасноярскаВыезд из г. КрасноярскаВыезд из г. Красноярска
2 день

Переход к скале Парабола

08:00 – прибытие в природный парк Ергаки

09:00-12:00 – переход в кемпинговый лагерь.

12:00-13:00 – обед.

13:00 – переход на оз. Художников через озеро Светлое – визитная карточка Ергак (здесь возвышаются горы Птица и Звездный (самая высокая точка района).

Вы подниметесь на перевал Птица, откуда откроется пейзаж на 360 и увидите весь хребет Ергак и Арадана.

17:00 – размещение в треккинговых палатках на берегу оз. Художников у скалы Параболы.

Это шикарнейший пейзаж, который заставляет уйти в полный транс ощущений. Кожа покрывается мурашками от увиденного масштаба..

18:00 – ужин. Свободная программа у костра.

Переход к скале ПараболаПереход к скале ПараболаПереход к скале ПараболаПереход к скале ПараболаПереход к скале Парабола
3 день

Купание в Малахитовых ваннах

08:00 – завтрак.

09:00 – идем на экскурсию – вершина Параболы (Толстый брат). После чего купаемся в Малахитовых ваннах и возвращаемся в лагерь.

13:00 – обед.

14:00-16:00 – переход через озеро Горных Духов и перевал Птица в кемпинговый лагерь.

При хорошей, сухой погоде мы сделаем внеплановый заход на Мраморный водопад – 30 метровый гигант.

18:00 – ужин. Свободная программа.

20:00-22:00 – баня в тайге с купанием в горной реке.

Купание в Малахитовых ваннахКупание в Малахитовых ваннахКупание в Малахитовых ваннахКупание в Малахитовых ваннахКупание в Малахитовых ваннах
4 день

Возвращение в Красноярск

08:30 – завтрак.

09:00 – экскурсия на озеро Медвежье (если желаете искупаться).

10:30 – начало спуска к заказному транспорту

12:30 – посещение Визит-центра «Ергаки», экспозиционного зала.

14:30 – выезд в г. Красноярск.

15:30 – пос. Танзыбей, можно покушать, купить дополнительные сувениры.

00:30 – прибытие в Красноярск.

Возвращение в КрасноярскВозвращение в КрасноярскВозвращение в КрасноярскВозвращение в КрасноярскВозвращение в Красноярск

Проживание

Тур предполагает проживание:

  • в кемпинговом лагере - 1 ночь;
  • на подготовленной стоянке - 1 ночь.
Фото проживанияФото проживанияФото проживания

Варианты проживания

Палатка

2 ночи

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в кемпинговом лагере - 1 ночь
  • Проживание на подготовленной стоянке - 1 ночь
  • Питание на активной части маршрута
  • Трансфер Красноярск-Ергаки-Красноярск
  • Услуги аттестованного инструктора
  • Средства защиты от диких животных
  • Радиосвязь
  • Оформление пропусков в природный парк
  • Регистрация в МЧС
  • Групповая аптечка
Что не входит
  • Авиа и ж/д билеты до Красноярска обратно
  • Страховка от НС (оформляется 400 рублей/чел)
  • Питание в придорожных кафе
  • Аренда спальника (1500р/чел)
  • Опция “без рюкзаков” - 6 000руб. /чел. (1 рюкзак до 10 кг, каждый последующий 250 руб. /кг)
Место начала и завершения?
Россия, Красноярск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Дождевик1-2 штукиЛучше брать ПОНЧООБЯЗАТЕЛЬНО
Кроссовки/треккинговые ботинки1 пара ЖЕЛАТЕЛЬНО
Резиновые сапоги1 параНастоятельно рекомендуем взять. В дождливую погоду в Ергаках ни одна треккинговая обувь не выдержит и будет мокрой. ЖЕЛАТЕЛЬНО
Тапочки1 параДля номера, для баниЖЕЛАТЕЛЬНО
Куртка и брюки ветрозащитные и водоотталкивающие1 штукаЖелательна мембранная ткань, отталкивающая воду и позволяет дышать коже. ЖЕЛАТЕЛЬНО
Панама/кепка/бафф от солнца1 штукаЗащита головы от СолнцаОБЯЗАТЕЛЬНО
Майка/футболка, легкие брюки, шорты2 штукиЛето всё-таки! ЖЕЛАТЕЛЬНО
Купальник, полотенце1 штукаПо желанию можно будет искупаться в ледниковых озерах, позагорать на Солнце (горный загар намного дольше держится, чем морской!).
А также ходить в баню. 		ЖЕЛАТЕЛЬНО
Палки треккинговые1 параКому-то подходят, а кому-то только мешают. Но признано, что такие палки снижают на 30% нагрузку на коленные суставы. ЖЕЛАТЕЛЬНО
Бутылка для воды, термос для чая1-1,5 литраДля экскурсий. Воду можно будет набирать почти во всех ручьяхОБЯЗАТЕЛЬНО
Крем/спрей и помада от загара1 штукаС максимальным фактором защиты! ОБЯЗАТЕЛЬНО
Личная аптечка + витамины1 штукаАптечка от «любимых» болезней. Пластырь шириной 2-3 см для профилактики мозолей, эластичный бинтОБЯЗАТЕЛЬНО
Спальник1 штДля тура необходим спальник. Но вы можете взять его в аренду. ОБЯЗАТЕЛЬНО
Налобный фонарь1 штУ каждого туриста должен быть свой источник освещения, чтобы руки были свободнымиОБЯЗАТЕЛЬНО
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Можно с детьми?

Если ваши дети активны и взяты с собой "не насильственным" способом, то, конечно, они будут в восторге! Этот маршрут проходили 8 летние девочки и мальчики.

Если на своей машине, какова будет стоимость тура?

Если вы приедете на своей машине, то стоимость тура - 5500 рублей с человека.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
А
21 июня 2022
Всем рекомендую. Как организаторы, так и гиды на высоте. В городе 30С. В горах при высокой влажности и ночью холодно. Берите серьёзные спальники и больше термо белья. Есть в прокате спальники, надо предупредить. Можно и днем на вершине попасть в сильный ветер туман и холод. Одного часа будет достаточно, чтобы прихворать.
Ю
16 авг 2021
Координатор Евгения, наверно не была в этом туре, поэтому не в полном объёме смогла ответить на вопросы
Е
4 авг 2021
На пожелания и вопросы организатор реагировал и решал достаточно быстро

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