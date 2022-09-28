4 день

Радиальный выход Зуб Дракона

У нас имеется в программе запасной день.

Но при хорошей погоде рекомендуем придерживаться плана.

А по плану у нас – Зуб Дракона.

Расстояние от лагеря до вершины и обратно – 12 км, набор высоты 800 метров.

Экскурсия радиальная (без рюкзаков), но будет много больших камней.

Ранним утром выходим на экскурсию.

Сегодня пройдем вдоль озер Цветные и Космического;

Поднимемся на одну из высших точек Ергак, откуда откроется вид на озеро Ледяное, перевал Пикантный и много других вершин на 360 градусов.

Обязательно берем с собой налобный фонарик и дождевик.

День может быть длинным.