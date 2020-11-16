К оленеводам Эвенкии. Джип-тур

Эвенкия - это автономный округ на севере Красноярского края со своими традициями

5
2 отзыва
Эвенкия – это автономный округ на севере Красноярского края со своими традициями и самобытной культурой.

Как живут люди в этом суровом снежном крае? Как отмечают они свой главный праздник, День оленевода? Отправляетесь с нами в большое зимнее приключение.
К оленеводам Эвенкии. Джип-тур
К оленеводам Эвенкии. Джип-тур
К оленеводам Эвенкии. Джип-тур
К оленеводам Эвенкии. Джип-тур
К оленеводам Эвенкии. Джип-тур
К оленеводам Эвенкии. Джип-тур
К оленеводам Эвенкии. Джип-тур
К оленеводам Эвенкии. Джип-тур
К оленеводам Эвенкии. Джип-тур
Ближайшие даты:
05
фев
21
фев
13
мар

Что вас ожидает 🤩

Посвящение в эвенкийца
Посвящение в эвенкийца
Углубленное знакомство с местным народом и культурой, самобытные мастер-классы, а для самых смелых – ночлег в настоящем эвенкийском чуме
Неповторимая эвенкийская кухня
Неповторимая эвенкийская кухня
Белое мясо строганины, хлеб «колобо» выпеченный на углях, горячая наваристая «Шулема» из свежей оленины не оставят нас равнодушными
Ночевки в тундре в палатках
Ночевки в тундре в палатках
По замерзшей реке отправимся на внедорожниках Садко в настоящую тундру. Нас ждет охота, подледная рыбалка и прогулки на снегоходах.

Описание

Мы преодолеем около 4000 километров по таёжным зимникам, замёрзшим руслам сибирских рек, огромным просторам бесконечной эвенкийской тундры. Вы приблизитесь к географическому центру России, сможете поучаствовать в старинных этнических состязаниях эвенков, попробуете управлять упряжкой оленей и собак.

Программа тура по дням

1 день
Заезд, обзорная экскурсия по городу

Прибытие в Красноярск.

Мы встречаем вас в аэропорту (ж/д вокзале).

Трансфер в гостиницу.

Размещение.

Завтрак.

Обзорная экскурсия по городу (оплачивается отдельно).

Обед.

При необходимости приобретение недостающей экипировки.

Отдых.

Ужин в гостинице.

2 день
Город Енисейск

Завтрак в гостинице.

На подготовленных внедорожниках мы отправляемся из Красноярска на север.

И первая важная остановка на нашем пути – город Енисейск, старинная столица Енисейской губернии (336км, около 4 ч. пути).

Город искусных мастеров, центр «золотой лихорадки» и пушных промыслов, – как его только не называли.

В XVII –XVIIIвв. он славился своими иконописными школами.

А центр Енисейска до сих пор напоминает «городок в табакерке».

В настоящее время город насчитывает более 100 памятников истории и культуры.

Обед в кафе.

Знакомство с Енисейском.

Вы совершите экскурсию по исторической части Енисейска, внесенной в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Увидите основные храмы, олицетворяющие стиль «сибирское барокко», полюбуетесь на дома известных золотопромышленников, посетите краеведческий музей, где представлены археологические находки и предметы быта 17-18 веков, а также музей рубанка.

Размещение в гостинице.

Ужин.

Отдых.

3 день
Северо-Енисейский, музей золотодобычи

Завтрак.

Трансфер в Северо-Енисейский (301 км, около 5 ч.).

Именно отсюда начинается район Крайнего Севера.

Прибытие.

Посещение музея истории золотодобычи.

Вы увидите, как на фабрике происходит процесс извлечения золота из руды, узнаете, как работали здесь первые старатели, какие механизмы используют в этом нелегком деле в настоящее время.

В музее также представлены экспозиции на краеведческую тему.

Можно также узнать об истории Северо-Енисейского района как части ГУЛАГа.

Размещение в гостинице.

Ужин.

Отдых.

4 день
Поселок Байкит, краеведческий музей, зимовье охотников

Завтрак.

Трансфер в поселок Байкит.

Здесь кончаются привычные дороги.

Все, что южнее, местные жители называют «материк».

Летом добраться сюда довольно непросто.

А зимой увидеть Крайний север возможно двигаясь по зимнику – замерзшему руслу реки.

Обед – ланчбоксы.

Мы въезжаем на территорию Эвенкийского автономного округа.

Байкит – один из ее районных центров.

Подкаменная Тунгуска – второй по величине приток Енисея, а Байкит – один из трёх крупных населённых пунктов на реке.

До активного освоения территории здесь проживали немногочисленные коренные народы эвенки и кеты.

Сейчас местные жители, а это около 3000 человек, по-прежнему занимаются в основном охотой и рыболовством.

Остановка в гостинице.

Знакомство с айкитским филиалом краеведческого музея.

Посещение зимовья охотников.

Общение с эвенками и охотниками.

Ужин.

Отдых.

5 день
Поселок Суринда

Завтрак.

Трансфер Байкит – Суринда.

Прибытие в поселок Суринда.

Это небольшой эвенкийский посёлок, численностью около 200 человек с малоэтажными деревянными домиками.

Во многих дворах – северные домашние олени.

Размещение в гостевом доме.

Обед.

Здесь вы можете попробовать себя в подлёдной рыбалке или принять участие в строительстве чума.

Для самых отчаянных возможно размещение на ночлег в настоящем эвенкийском чуме.

Ужин из блюд национальной кухни.

Отдых.

6 день
Посещение оленеводческой бригады

Завтрак.

Посещение оленеводческой бригады.

Знакомство с бытом и жизнью оленеводов.

Обед и ужин из блюд национальной кухни, приготовленных на огне.

7 день
День оленевода, переезд в п. Тура

День оленевода.

Посещение праздника в Суринде.

Только на этом празднике гостям выпадает возможность покататься на оленях и на ездовых собаках и даже пройти краткий обучающий курс начинающего каюра (погонщика).

Здесь вы также сможете принять участие в национальных соревнованиях: северном многоборье, бросании маута, метании топора и прыжках через нарты.

Знакомство с эвенкийской кухней.

Белое мясо строганины, хлеб «колобо» выпеченный на углях, горячая наваристая «Шулема» из свежей оленины не оставят вас равнодушными.

Трансфер Суринда – Тура.

Размещение в гостинице.

Отдых.

8 день
Тропа охотника, музеи, мастер-класс

Завтрак.

Сегодня вас ждет насыщенный день.

Вы пройдете традиционной тропой охотника.

Посвящение в эвенкийца.

Посещение этнографического музея.

Эвенкийский краеведческий музей.

Знакомство с Центром народного творчества и культурой малочисленных коренных народов севера.

Посещение эвенкийского архива: знакомство с уникальными документами XVIII – XIX века по истории освоения Севера.

Вы также увидите самый большой кристалл – шпат, который использовался для создания лазерного оружия.

Его вес более 300 кг.

Посещение сувенирной мастерской «Чиктэкэн», где вы увидите самобытные изделия эвенков: украшения из металла и кости, ювелирные изделия, солнышки, кумаланы, унты расшитые бисером.

На мастер-классе вы сами сможете попробовать себя в роли мастера.

Размещение в гостинице.

9 день
Холога

Трансфер в Хологу по замерзшей реке.

Передвижение на автомобиле повышенной проходимости Садко.

Размещение в тундре в палаточном лагере.

Встреча со старожилами и родовыми общинами.

Охота, подледная рыбалка.

Прогулки на снегоходах (доп. плата).

10 день
Холога

Встреча со старожилами и родовыми общинами.

Охота, подледная рыбалка.

Прогулки на снегоходах (доп. плата).

Размещение в тундре в палаточном лагере.

11 день
Трансфер Тура – Ванавара

Возвращение в Туру.

Трансфер Тура – Ванавара.

Размещение в гостинице.

Отдых.

Возможен вылет в Красноярск (уточнять заранее наличие авиабилетов).

12 день
Тунгусский природный заповедник

Экскурсия в Тунгусский природный заповедник.

Посещение Краеведческого музея.

Возможен вылет в Красноярск (уточнять заранее наличие авиабилетов).

13 день
Трансфер Ванавара – Богучаны

Трансфер Ванавара – Богучаны.

Размещение в гостинице.

Отдых.

14 день
Трансфер п. Богучаны – Красноярск, отъезд

Трансфер п.Богучаны Красноярск.

Окончание путешествия.

Программа тура является примерной, возможны изменения порядка по дням и маршруту, на уменьшая объема оказываемых услуг.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах, в гостевом доме и в тундре в палаточном лагере. При желании возможно размещение на ночлег в настоящем эвенкийском чуме. 

Подробности узнавайте при бронировании.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Питание, указанное в программе тура
  • Трансферы по программе
  • Экскурсионная программа
  • Услуги гидов и инструкторов
  • Экскурсия в музей /частный музей
  • Мастер-класс согласно программе
  • Групповой трансфер из аэропорта или ж/д вокзала до гостиницы и обратно
  • Услуги оформления пропуска
  • Страховка от несчастного случая
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Красноярск и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Одноместное размещение
  • Дополнительные услуги на местах размещения
  • Экскурсионная программа в Красноярске (дополнительно)
  • Прокат доп. техники и экипировки (снегоходы и пр.)
  • Сувениры
Место начала и завершения?
г. Красноярск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • теплый свитер или флисовую куртку;
  • экспедиционное нижнее белье из Polartec Power Stretch 2 пары;
  • солнцезащитные очки;
  • утепленные брюки и куртку;
  • хлопчатобумажные носки (3-4 пары);
  • шерстяные носки (2 пары);
  • банные принадлежности (купальник или плавки);
  • сланцы (для бани);
  • рюкзак;
  • дорожную сумку или чемодан;
  • фонарик с комплектом запасных батареек;
  • влажные салфетки;
  • средства личной гигиены;
  • личную аптечку;
  • флисовый вкладыш в спальник;
  • спальный мешок (можно приобрести здесь/ взять в аренду);
  • удочка и принадлежности (можно приобрести здесь/взять в аренду);
  • теплая шапка (флисовая);
  • балаклава;
  • теплая куртка с капюшоном, брюки до -40;
  • теплые брюки, полукомбинезон;
  • тёплые рукавицы/перчатки;
  • тёплая высокая обувь (бахилы) до - 40;
  • удобная зимняя обувь (ботинки/кросовки) для длительной езды в автомобиле;
  • документы (паспорт, полис ОМС);
  • справка с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус, сданного не позже 72 часов до начала тура.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

На чем мы будем передвигаться?

Трансфер осуществляется из Красноярска на специально подготовленных внедорожниках: ГАЗ-Соболь и УАЗ Патриот. Машины оборудованы специально для Сибири, условий тайги и бездорожья.

Необходима ли специальная подготовка?

Специальная физическая подготовка не требуется.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 14 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
А
16 ноя 2020
Организация тура: шикарно. Не просто выезд и поход, но ещё и детальная проработка маршрута. Глубокое знание Максимом предмета экскурсии. Видно, что любит свое дело, любит тайгу. Стоянки безопасны, организованы с комфортом (насколько это возможно в тайге).
Очень интересный разносторонний рассказчик. Всегда позитивный, весёлый. При этом всегда собран, внимателен. С ним надёжно. Очень профессиональная команда.
С удовольствием ставлю всем отлично!
С
11 ноя 2020
Очень благодарны этой организации за отличную организацию на всём протяжении тура, точность в расписании, разнообразие экскурсий и профессиональных гидов, удивительные рассказы о красотах края и замечательное тёплое общение.

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