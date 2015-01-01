Посетим Общину Виссариона или "Город Солнца". Вы окажитесь в необычной общине, созданной в таежном, нетронутым человеческой рукой местах…

Во второй половине 90 годов инициативная группа выступила с предложением создать вблизи озера Тиберкуль эконоосферное поселение.

По ходу экскурсии 🧭 мы с вами посетим "Алтарь Земли", обязательно остановимся у скульптуры "Символа Любви", увидим знаменитый камень "Медведицы" Камень был обнаружен в земле, под верхним слоем грунта, прямо по центру храмовой площадки.