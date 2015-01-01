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"Община Виссариона"

Валерий Ф.
Валерий Ф. – Гид из Красноярска
"Община Виссариона"
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 72 часа
  • 👫 Для 1-3 человек

  • 27 000 ₽ за экскурсию

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"Община Виссариона"
"Община Виссариона"

Что вы увидите

  • Города и поселки юга Красноярского края
  • Хакасии.
Посетим Общину Виссариона или "Город Солнца". Вы окажитесь в необычной общине, созданной в таежном, нетронутым человеческой рукой местах…
Во второй половине 90 годов инициативная группа выступила с предложением создать вблизи озера Тиберкуль эконоосферное поселение.
По ходу экскурсии 🧭 мы с вами посетим "Алтарь Земли", обязательно остановимся у скульптуры "Символа Любви", увидим знаменитый камень "Медведицы" Камень был обнаружен в земле, под верхним слоем грунта, прямо по центру храмовой площадки.
Что входит
  • Услуги гида
  • транспорт. Бронирование гостиницы
  • договор с творческими мастерскими
  • с экскурсоводами города Солнца.
Что не входит
  • Питание, проживание, экскурсионное сопровождение в городе Солнца.
  • Страховка
Начало и место завершения
🚩 г. Красноярск, ул. 30 июля, д. 1 Ж/д вокзал
"Община Виссариона"
"Община Виссариона"
"Община Виссариона"
"Община Виссариона"
"Община Виссариона"

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Валерий Ф.
Валерий Ф.
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Валерий Ф. проводит ещё 3 экскурсии

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