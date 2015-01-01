Посетим Общину Виссариона или "Город Солнца". Вы окажитесь в необычной общине, созданной в таежном, нетронутым человеческой рукой местах…
Во второй половине 90 годов инициативная группа выступила с предложением создать вблизи озера Тиберкуль эконоосферное поселение.
По ходу экскурсии 🧭 мы с вами посетим "Алтарь Земли", обязательно остановимся у скульптуры "Символа Любви", увидим знаменитый камень "Медведицы" Камень был обнаружен в земле, под верхним слоем грунта, прямо по центру храмовой площадки.
Что входит
Услуги гида
транспорт. Бронирование гостиницы
договор с творческими мастерскими
с экскурсоводами города Солнца.
Что не входит
Питание, проживание, экскурсионное сопровождение в городе Солнца.
Страховка
Начало и место завершения
🚩 г. Красноярск, ул. 30 июля, д. 1 Ж/д вокзал
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.