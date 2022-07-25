Осень в Красноярье

Проведите осень ярко и откройте для себя Красноярский край

5
3 отзыва
Проведите осень ярко и откройте для себя Красноярский край.

Вас ждут увлекательные экскурсии, живописные панорамы Енисея и легендарные достопримечательности Сибири.
Осень в Красноярье
Осень в Красноярье
Осень в Красноярье
Осень в Красноярье
Осень в Красноярье
Осень в Красноярье
Осень в Красноярье
Осень в Красноярье
Осень в Красноярье
Осень в Красноярье
Ближайшие даты:
7
окт
4
ноя

Описание

Преимущества этого путешествия:

  • новые открытия – посетим лучший Краеведческий музей истории и этнографии Сибири, а также познакомимся с родиной и образом жизни известного писателя Виктора Петровича Астафьева;
  • увлекательная программа – поездка на смотровую площадку «Царь-Рыба», откуда открывается великолепный вид на Енисей и осмотр плотины Красноярской ГЭС – это вторая по мощности ГЭС в России;
  • сибирские приключения – нас ждет пешая прогулка среди знаменитых скал национального парка Красноярские столбы, а потом гостеприимный проводник пригласит нас к себе в теплую лесную избушку на горячий чай.

Программа тура по дням

1 день

Обзорная экскурсия по Красноярску

Самостоятельное прибытие в Красноярск, заселение в гостиницу.

В 14:00 встреча в фойе гостиницы Ibis Krasnoyarsk, в центре Красноярска.

14:00 – 18:00 Обзорная экскурсия по Красноярску с посещением знаковых мест, в т. ч. часовни Параскевы Пятницы, площади Мира, проспекта Мира и Театральной площади.

Экскурсия в Краеведческий музей, по праву считающийся одним из лучших музеев истории и этнографии Сибири.

Свободное время.

Размещение в гостинице Ibis 3*.

Обзорная экскурсия по КрасноярскуОбзорная экскурсия по КрасноярскуОбзорная экскурсия по Красноярску
2 день

Красноярские Столбы

08:30 – 13:30 Экскурсия в национальный парк «Красноярские Столбы», гордость Красноярска.

Это его легкие, его душа.

Именно здесь гости Красноярска получают самые яркие впечатления от города.

Несложная пешая прогулка (3 км) среди причудливых скал определенно стоит того!

Скалы Дед, Перья, Слоник, Львиные ворота и другие широко известны всей стране.

В завершение экскурсии гостеприимный проводник пригласит вас к себе в теплую лесную избушку на горячий чай.

Размещение в гостинице Ibis 3*.

Завтрак в гостинице.

Красноярские СтолбыКрасноярские СтолбыКрасноярские СтолбыКрасноярские Столбы
3 день

Экскурсия загород Красноярска

10:00 – 15:00 Экскурсия загород Красноярска.

Проезжая по лесной дороге, можно насладиться величественным Енисеем.

Одна из самых полноводных рек не только России, но и мира, длиной в 4092 км, что больше, чем от Лондона до Москвы.

Остановка на смотровой площадке «Царь-Рыба», отсюда открывается великолепный вид на Енисей.

На площадке установлена скульптура осетра в реальную величину.

Это литературный герой Виктора Петровича Астафьева.

Также вы побываете на его родине в селе Овсянка.

Работники музея с удовольствием расскажут о знаменитом писателе.

Вы узнаете о его образе жизни, увлечениях, творчестве.

Осмотр плотины Красноярской ГЭС.

Это вторая по мощности ГЭС в России.

Вы сможете сфотографировать ГЭС с небольшой смотровой площадки на берегу Енисея.

А наши гиды расскажут о уникальных инженерных решениях, использованных при строительстве плотины.

Размещение в гостинице Ibis 3*.

Завтрак в гостинице.

Экскурсия загород КрасноярскаЭкскурсия загород КрасноярскаЭкскурсия загород Красноярска
4 день

Отьезд

Завершение тура.

Завтрак в гостинице.

Самостоятельный отъезд.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице Ibis Krasnoyarsk 3* или аналогичной.

В акции кэшбэка участвует гостиница Ibis Krasnoyarsk.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

1-номестное размещение2-хместное размещение
34 50027 000
  • Доплата за раннее заселение в гостиницу при двухместном размещении: 3 400 руб/чел.;
  • Доплата за раннее заселение в гостиницу при одноместном размещении: 5 800 руб/чел.

Варианты проживания

Гостиница Ibis Krasnoyarsk 3*

3 ночи

Отель Ibis Красноярск Центр – это сочетание высоких международных стандартов качества и доступных цен. Гостиница Ibis Красноярск Центр расположена в историческом центре города, вблизи основных достопримечательностей и набережной Енисея. Открыта в 2015 году. Завтраки – шведский стол. Размещение в двухместных стандартных номерах с двумя раздельными кроватями или одной большой.

В номере: бесплатный Wi-Fi и ЖК ТВ с отличным выбором каналов, рабочий стол, сейф, кондиционер, холодильник, душ, фен.

Гостиница Ibis Krasnoyarsk 3*Гостиница Ibis Krasnoyarsk 3*Гостиница Ibis Krasnoyarsk 3*Гостиница Ibis Krasnoyarsk 3*Гостиница Ibis Krasnoyarsk 3*Гостиница Ibis Krasnoyarsk 3*

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание, указанное в программе
  • Питание, указанное в программе (завтрак 2, 3 и 4 день)
  • Услуги гида
  • Услуги проводника-столбиста
  • Транспортное обслуживание по маршруту
  • Входные билеты в музеи и в национальный парк
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Красноярска и обратно
  • Встреча на ж/д вокзале или в аэропорту, трансфер в гостиницу
  • Питание, не указанное в программе (завтрак в 1 день, обеды и ужины)
  • Раннее заселение в гостиницу при двухместном размещении – 3 400 руб. /чел.
  • Раннее заселение в гостиницу при одноместном размещении – 5 800 руб. /чел.
  • Алкогольные напитки
  • Страховка
  • Сувениры
Место начала и завершения?
г. Красноярск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • документы (паспорт, медицинская страховка, путевка или договор).
  • термобелье;
  • штаны и свитер;
  • теплая куртка (желательно пуховик);
  • шерстяные носки;
  • спортивная обувь;
  • шапка;
  • перчатки.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Во сколько и откуда начинается маршрут?

На самолете вы прилетаете в Красноярск (аэропорт «Емельяново», расположен в 40-50 км от города). От аэропорта «Емельяново» до автовокзала можно добраться на проходящих рейсовых автобусах (стоимость проезда около 70 руб). Посадка/высадка пассажиров в международном аэропорту «Емельяново» осуществляется на отдельной остановке, расположенной на привокзальной площади в 50 метрах от Терминала №1 (терминала внутренних воздушных линий). Телефон справочной +7(391) 220-11-72.

Добравшись до автовокзала Красноярска, вы можете сесть на маршрутный автобус города: №9 или 50 и проехать 15 минут (в сторону центра) до остановки «Театр оперы и балета», далее пешком до гостиницы Ibis.

Стоимость такси из аэропорта варьируется от 800 до 1500 рублей.

По запросу могут быть организованы индивидуальные трансферы. Стоимость индивидуального трансфера на встречу аэропорт – гостиница уточняйте при бронировании.

Сбор группы происходит в день начала тура в фойе гостиницы Ibis (ул. Карла Маркса, 123) в 14:00.

Заселение в гостиницу возможно с 14:00.

Раннее заселение возможно за дополнительную плату.

В 14:00 мы отправляемся на обзорную экскурсию.

Гид встречает туристов. Телефоны гида будут переданы вам за 7 дней до тура.

Какая погода в Красноярске?

Климат Красноярска – резко континентальный. Средняя температура ноября -4-10С. Может быть уже снег.

Есть ли сотовая связь?

Сотовая связь работает с перебоями в национальном парке "Красноярские Столбы". Wi-Fi в лесу отсутствует.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Ю
25 июля 2022
Организация на высшем уровне! Остановки в самых удивительных местах, от которых захватывало дух. Отдельное спасибо гиду Татьяне и водителю Владимиру.
Д
25 июля 2022
Замечательно организованный великолепный тур!!!! Полное погружение и отрыв от действительности. Большие переезды оправданы - смена пейзажа, смена быта, в этом что-то есть) абсолютно везде отлично организовано питание. Грамотные специалисты чувствуют я во всем: от водителя (у нас был Владимир) до экскурсоводы на местах. А гид тура Татьяна это всех совершенства:организовала и сплотила совершенно незнакомых людей из разных городов страны в дружный коллектив! Мы теперь все друзья)))
Спасибо огромное за все!!!
Н
25 июля 2022
Прекрасная организация, огромное спасибо нашему компетентному гиду Татьяне и неунывающему водителю Володе, которые сопровождали нас весь тур!

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Красноярска

🧒Можно с детьми🧳Многодневные туры3-дневные туры

Похожие туры в Красноярске

Визитная карточка Красноярска - «Столбы»
7 часов
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Город-Сказка
Город-Сказка
Нет отзывов
Визитная карточка Красноярска - «Столбы»
Приехать в Красноярск и не сходить на Столбы
Любой удобный адрес для заказчика
Завтра
27 авг
28 авг
29 авг
5 500 за всё до 3 чел.
Знакомство с Красноярском
3 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Наталья
Наталья
4.9
25 отзывов
Очень популярно сейчас
Знакомство с Красноярском
Объехать город на машине, увидеть самое главное и услышать о вехах в «биографии» Сибири
у Большого концертного зала
27 авг
28 авг
29 авг
30 авг
5 000 за всё до 4 чел.
Красноярск, Дивногорск и Столбы за один день
6 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Елена
Елена
5
112 отзывов
Красноярск, Дивногорск и Столбы за один день
История города и окрестностей в путешествии по самым популярным, знаковым и впечатляющим местам края
у вашего отеля
30 авг
31 авг
5 сен
7 сен
98008 820 за всё до 3 чел.
Экскурсия на Красноярскую ГЭС «По берегам батюшки Енисея»
3 часа
🚗 На машине
Групповая
до 19 чел.
Организатор экскурсии Город-Сказка
Город-Сказка
4.8
4 отзыва
Экскурсия на Красноярскую ГЭС «По берегам батюшки Енисея»
Приглашаем вас на экскурсию по Красноярску
Театральная площадь (возле статуи Аполлона)
28 авг
4 сен
11 сен
18 сен
2 500 за 1 человека
Влюбиться в Красноярск за два часа
2 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Елена
Елена
4.9
29 отзывов
Влюбиться в Красноярск за два часа
Познакомиться с лучшими местами города и услышать его историю от основания до современности
28 авг
29 авг
30 авг
31 авг
4 400 за всё до 3 чел.
Красноярск, Дивногорск, ГЭС и «Бобровый лог» за один день
6 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Елена
Елена
5
8 отзывов
Красноярск, Дивногорск, ГЭС и «Бобровый лог» за один день
Я покажу вам Красноярск со знаменитой смотровой площадки на караульной горе
ул. Александра Матросова, 2, отель Амакс
от 9 500 за всё до 3 чел.
«Морская» прогулка на яхте до залива Бирюса
6 часов
🛥 На яхте
Индивидуальная
Организатор экскурсии Саянское
Саянское
5
1 отзыв
«Морская» прогулка на яхте до залива Бирюса
Богат и удивителен Красноярский край, ведь у него есть даже собственное море
По договоренности
27 авг
28 авг
22 500 за 1 человека
Обзорная экскурсия по Красноярску на автомобиле
3 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Ольга
Ольга
5
6 отзывов
Обзорная экскурсия по Красноярску на автомобиле
Красноярск - это город, основанный еще в XVII веке
Площадь Мира, 2Б
6 000 за всё до 3 чел.
Красноярские Столбы - на один день в таёжную сказку
6.5 часов
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Алексей
Алексей
5
80 отзывов
Очень популярно сейчас
Красноярские Столбы - на один день в таёжную сказку
Побывать в одном из красивейших заповедников России и узнать о феномене столбизма
у Театра оперы и балета
Завтра
27 авг
28 авг
29 авг
65005 200 за всё до 10 чел.
Таежная сказка заповедника Столбы
7 часов
🚶 Пешая
🚗 На машине
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Aleksei
Aleksei
5
3 отзыва
Таежная сказка заповедника Столбы
На один день вы окажетесь в самом вдохновляющем и загадочном месте Красноярского края
ул. Перенсона, 2
Завтра
27 авг
28 авг
29 авг
5 000 за всё до 10 чел.
Треккинг к Манской петле
5 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Алексей
Алексей
5
31 отзыв
Треккинг к Манской петле
Увидеть Сибирь в миниатюре и покорить одну их лучших видовых точек Красноярского края
у Театра оперы и балета
Завтра
27 авг
28 авг
29 авг
6 500 за всё до 4 чел.
Здравствуй, Красноярск
4 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Анатолий
Анатолий
5
48 отзывов
Здравствуй, Красноярск
Проследить основные вехи развития города и увидеть его знаковые места на авто-пешеходной экскурсии
27 авг
29 авг
30 авг
31 авг
5 000 за всё до 3 чел.
У нас ещё много экскурсий в Красноярске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Красноярске
Заказать
Можно выбрать дату до оплаты
ХОРОШО
🧭
ТАМ