Преимущества этого путешествия:
Самостоятельное прибытие в Красноярск, заселение в гостиницу.
В 14:00 встреча в фойе гостиницы Ibis Krasnoyarsk, в центре Красноярска.
14:00 – 18:00 Обзорная экскурсия по Красноярску с посещением знаковых мест, в т. ч. часовни Параскевы Пятницы, площади Мира, проспекта Мира и Театральной площади.
Экскурсия в Краеведческий музей, по праву считающийся одним из лучших музеев истории и этнографии Сибири.
Свободное время.
Размещение в гостинице Ibis 3*.
08:30 – 13:30 Экскурсия в национальный парк «Красноярские Столбы», гордость Красноярска.
Это его легкие, его душа.
Именно здесь гости Красноярска получают самые яркие впечатления от города.
Несложная пешая прогулка (3 км) среди причудливых скал определенно стоит того!
Скалы Дед, Перья, Слоник, Львиные ворота и другие широко известны всей стране.
В завершение экскурсии гостеприимный проводник пригласит вас к себе в теплую лесную избушку на горячий чай.
Размещение в гостинице Ibis 3*.
Завтрак в гостинице.
10:00 – 15:00 Экскурсия загород Красноярска.
Проезжая по лесной дороге, можно насладиться величественным Енисеем.
Одна из самых полноводных рек не только России, но и мира, длиной в 4092 км, что больше, чем от Лондона до Москвы.
Остановка на смотровой площадке «Царь-Рыба», отсюда открывается великолепный вид на Енисей.
На площадке установлена скульптура осетра в реальную величину.
Это литературный герой Виктора Петровича Астафьева.
Также вы побываете на его родине в селе Овсянка.
Работники музея с удовольствием расскажут о знаменитом писателе.
Вы узнаете о его образе жизни, увлечениях, творчестве.
Осмотр плотины Красноярской ГЭС.
Это вторая по мощности ГЭС в России.
Вы сможете сфотографировать ГЭС с небольшой смотровой площадки на берегу Енисея.
А наши гиды расскажут о уникальных инженерных решениях, использованных при строительстве плотины.
Размещение в гостинице Ibis 3*.
Завтрак в гостинице.
Завершение тура.
Завтрак в гостинице.
Самостоятельный отъезд.
Тур предусматривает проживание в гостинице Ibis Krasnoyarsk 3* или аналогичной.
В акции кэшбэка участвует гостиница Ibis Krasnoyarsk.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|1-номестное размещение
|2-хместное размещение
|34 500
|27 000
Отель Ibis Красноярск Центр – это сочетание высоких международных стандартов качества и доступных цен. Гостиница Ibis Красноярск Центр расположена в историческом центре города, вблизи основных достопримечательностей и набережной Енисея. Открыта в 2015 году. Завтраки – шведский стол. Размещение в двухместных стандартных номерах с двумя раздельными кроватями или одной большой.
В номере: бесплатный Wi-Fi и ЖК ТВ с отличным выбором каналов, рабочий стол, сейф, кондиционер, холодильник, душ, фен.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка в программу тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.
На самолете вы прилетаете в Красноярск (аэропорт «Емельяново», расположен в 40-50 км от города). От аэропорта «Емельяново» до автовокзала можно добраться на проходящих рейсовых автобусах (стоимость проезда около 70 руб). Посадка/высадка пассажиров в международном аэропорту «Емельяново» осуществляется на отдельной остановке, расположенной на привокзальной площади в 50 метрах от Терминала №1 (терминала внутренних воздушных линий). Телефон справочной +7(391) 220-11-72.
Добравшись до автовокзала Красноярска, вы можете сесть на маршрутный автобус города: №9 или 50 и проехать 15 минут (в сторону центра) до остановки «Театр оперы и балета», далее пешком до гостиницы Ibis.
Стоимость такси из аэропорта варьируется от 800 до 1500 рублей.
По запросу могут быть организованы индивидуальные трансферы. Стоимость индивидуального трансфера на встречу аэропорт – гостиница уточняйте при бронировании.
Сбор группы происходит в день начала тура в фойе гостиницы Ibis (ул. Карла Маркса, 123) в 14:00.
Заселение в гостиницу возможно с 14:00.
Раннее заселение возможно за дополнительную плату.
В 14:00 мы отправляемся на обзорную экскурсию.
Гид встречает туристов. Телефоны гида будут переданы вам за 7 дней до тура.
Климат Красноярска – резко континентальный. Средняя температура ноября -4-10С. Может быть уже снег.
Сотовая связь работает с перебоями в национальном парке "Красноярские Столбы". Wi-Fi в лесу отсутствует.