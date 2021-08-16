От Норильска до Красноярска по Енисею

Круиз по Енисею на теплоходе - это новый взгляд на Сибирь. В этом туре Вам предоставится удивительная возможность

5
3 отзыва
Круиз по Енисею на теплоходе – это новый взгляд на Сибирь. В этом туре Вам предоставится удивительная возможность увидеть единственные в своем роде музеи. Окунетесь в историю северных городов. Тур не оставит ни кого равнодушым!
От Норильска до Красноярска по Енисею
От Норильска до Красноярска по Енисею
От Норильска до Красноярска по Енисею
От Норильска до Красноярска по Енисею
От Норильска до Красноярска по Енисею
От Норильска до Красноярска по Енисею
От Норильска до Красноярска по Енисею
От Норильска до Красноярска по Енисею
От Норильска до Красноярска по Енисею
От Норильска до Красноярска по Енисею
От Норильска до Красноярска по Енисею
От Норильска до Красноярска по Енисею
От Норильска до Красноярска по Енисею
От Норильска до Красноярска по Енисею
От Норильска до Красноярска по Енисею
От Норильска до Красноярска по Енисею
От Норильска до Красноярска по Енисею
От Норильска до Красноярска по Енисею
Ближайшие даты:
30
июн
25
июл
01
авг

Программа тура по дням

1 день
Экскурсия в «Музей истории Норильского Промышленного Района» и экскурсия по г. Норильску

Утром прибытие в г. Норильск, а/п "Алыкель".

Встреча, групповой трансфер в отель "Талнах".

Размещение в гостинице в 2-х местных номерах.

Обед.

Экскурсия в «Музей истории Норильского Промышленного Района». 

Обзорная экскурсия по г. Норильск. 

Сегодня Норильск – это промышленный город с богатой историей, градообразующее предприятие "Норильский никель". 

Ужин.

2 день
Экскурсия к водопаду &quot;Красные камни&quot;. Обзорная экскурсия по г. Дудинка

Ранний завтрак.

Освобождение номеров.

Экскурсия к водопаду "Красные камни".

В предгорьях плато Путорана, недалеко от Норильска, расположилось ущелье Красные Камни.

Водопад, украшающий ущелье, невелик, но и он восхищает путешественников, особенно неискушенных северными красотами.

Обед.

Отъезд в Дудинку. 

Размещение в гостинице в Дудинке. 

Обзорная экскурсия по г. Дудинка.

Самый холодный (редко, но бывает до —57° по Цельсию) и самый северный (69°21' с. ш.) город на планете.

Ужин.

3 день
Экскурсия в «Таймырский краеведческий музей», посадка на рейсовый теплоход

Завтрак.

Освобождение номеров. 

Экскурсия в "Таймырский Краеведческий музей".

Трансфер на пассажирский причал. 

Посадка на рейсовый пассажирский теплоход, размещение в 2-х местных каютах первого класса (в каюте 2 мягких дивана, шкаф, умывальник).

Отправление теплохода в 12:00 из речного порта г. Дудинка.

Обед.

Экскурсия по теплоходу.

Информация по пути следования теплохода.

Ужин.

Ночью остановка в Игарке.

4 день
Переход Полярного круга, остановка в Туруханске

Утром переход Полярного круга (р. Курейка).

Завтрак.

Свободное время.

Обед.

Мероприятия в читальном салоне.

Ужин.

Остановка в Туруханске, расположен при впадении Нижней Тунгуски в Енисей, в 1474 км к северу от Красноярска.

Здесь Вы увидите правый приток Енисея – Нижняя Тунгуска. 

5 день
Прохождение села Верхнеимбатск, остановка на воде около п. Бахта и в п. Бор

Завтрак.

Свободное время.

Обед.

Прохождение села Верхнеимбатск.

Ужин.

Остановка на воде около п. Бахта, названного в честь правого притока Енисея р. Бахта.

Ночью остановка в п. Бор, здесь мы проходим еще один третий по величине приток – Подкаменная Тунгуска. 

Это порожистая река, отличающаяся своеобразной дикой красотой.

Ее протяженность  – 1865 километров. 

6 день
Прохождение Осиновской системы

В 30 метрах от борта теплохода мы наблюдаем остров «Монастырский», хранящий в себе множество легенд и загадок прошлого.

Далее скалистые острова Кораблик и Барочка неожиданно как будто из дымки возникают перед нами.

Завтрак. Остановка с. Ворогово – основано более 350 лет назад в ходе освоения Сибири в 17 столетии казаками.

Обед.

Остановка в с. Ярцево – расположено в среднем течении реки Енисей, между двумя крупными левыми притоками — реками Кас и Сым.

Здесь так же к приходу теплохода организован местный рынок.

Ужин.

7 день
Обзорная экскурсия по г. Енисейску

Завтрак.

Прибытие в Енисейск.

Размещение в гостинице «Енисейская» в 2-х, 3-х местных номерах. 

Обед.

Экскурсия в Енисейский краеведческий музей.

Обзорная экскурсия по г. Енисейску – расположен на Енисейской равнине, на левом берегу Енисея, ниже впадения в него Ангары, к 330км к северу от Красноярска.

Город Енисейск называют «музеем под открытым небом», городская застройка включает в себя 94 памятника архитектуры.

Ужин в гостинице. 

8 день
Енисейск. Монастырское озеро

Завтрак.

Продолжение обзорной экскурсии по городу Енисейску. 

Посещение Енисейского Спасо-Преображенского мужского монастыря, Воскресенской церкви, Церкви Троицы Живоначальной, Татарской мечети, а также Казачьей гимназии, где долгое время работал Валентин Феликсович Войно–Ясенецкий – один из лучших хирургов своего времени, анатом, ученый и одновременно священнослужитель Русской Православной Церкви.

Обед в гостинице.

Экскурсия на Монастырское озеро, расположенное в 30 км к западу от Енисейска.

Здесь, на святом кусочке енисейской земли, совершаются молебны, таинства крещения.

Прекрасное место для отдыха и купания. 

Ужин в гостинице.

9 день
Музей рубанка. Стрелка. Отъезд в Красноярск

Завтрак.

Экскурсия в частный Музей рубанка. 

Единственная коллекция рубанков, которая занесена в книгу рекордов Гиннеса.

Отъезд на туристическом автобусе на Стрелку – место впадения Ангары в Енисей. 

Обед-пикник на природе. 

Отъезд в Красноярск на туристическом автобусе.

В Красноярске размещение в гостинице "Красноярск" в 2-х местных номерах.

Ужин в гостинице.

10 день
Обзорная экскурсия по г. Красноярску, на Красноярскую ГЭС, в село Овсянка

Завтрак.

Обзорная экскурсия по г. Красноярску.

Экскурсия в пароход-музей Святитель Николай – корабль-музей, находящийся на вечной стоянке в городе Красноярске.

Обед.

Экскурсия на Красноярскую ГЭС, смотровая площадка над Енисеем "Царь-рыба", набережная г. Дивногорска.

Экскурсия в село Овсянка, с посещением мемориального комплекса В.П. Астафьева.

Возвращение в гостиницу.

Ужин.

11 день
Экскурсия в национальный парк «Красноярские Столбы»

Завтрак.

Экскурсия в национальный парк «Красноярские Столбы» – естественными рубежами охраняемой территории являются правые притоки р. Енисей: на северо-востоке – река Базаиха, на юге и юго-западе – реки Мана и Большая Слизнёвка.

Основной достопримечательностью парка являются скалы.

Общее для всех скал название «Столбы», хотя свои названия имеют все скалы и даже некоторые камни.

Возвращение в гостиницу "Красноярск". 

Обед в  гостинице "Красноярск". 

Свободное время. 

Ужин.

12 день
Отъезд

Завтрак.

Освобождение номеров.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах и на теплоходе.

Доплата за одноместное размещение в:
  • отеле "Талнах" (1 ночь) – 2 500 руб./чел;
  • в г. Красноярск (3 ночи) – 3 700 руб./чел.
  • в г. Дудинка (1 ночь) – 1 200 руб./чел.

Доплата за номер с удобствами в г. Енисейск (2 ночи) – 3 500 руб./чел.

Доплата за размещение в каютах с удобствами:

  • Люкс (все удобства, душевая, также тел, холл, двухкомнатный) – 17 500 руб./чел.;
  • Полулюкс (есть только на т\х "Матросов") (однокомнатный с одной большой кроватью и всеми удобствами) – 15 300 руб./чел.

Заезды 01.08-12.08 – выполняет теплоход А. Матросов.

Заезды 30.06-11.07, 25.07-05.08 – выполняет теплоход В. Чкалов.

Отель "Талнах"

Отель "Талнах" располагает современными номерами с телевизором с плоским экраном, бесплатным беспроводным доступом в Интернет, а также стильным рестораном интернациональной кухни. Этот отель находится на севере Сибири, в норильском районе Талнах.

В классически оформленном ресторане отеля "Талнах" подаются блюда русской, европейской и японской кухни. Каждое утро предлагается континентальный завтрак "шведский стол".

Во всех просторных номерах отеля "Талнах" имеются принадлежности для приготовления чая/кофе, кабельное телевидение и гостиный уголок.

Для отдыха к вашим услугам сауна, бильярд, а также бар в холле, в котором сервируется широкий выбор напитков.

Гостиница «Енисейская»

Гостиница «Енисейская» работает с 2005 года. Расположена в тихом и уютном месте города, в историческом центре. Неподалеку находится Енисейский Спасо-Преображенский мужской монастырь основан около 1592 года и Успенский кафедральный собор, один из старейших храмов Красноярской епархии.

Гостиница находится в старинном двухэтажном купеческом доме 1894 года постройки.

Отель «Красноярск»

Трехзвездочный отель «Краснояркс» с видом на реку Енисей и природный заповедник Столбы расположен в центре города, на Театральной площади Красноярска. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и номера с кондиционером и телевизором с плоским экраном.

В современном отеле «Красноярск» предлагают номера с холодильником, рабочим столом и кроватью с ортопедическим матрасом. В каждой ванной комнате предоставляется фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

Теплоход "В.Чкалов"

Трехпалубный теплоход проекта 588 (класс Речного Регистра – «О»), построенный в Германии в 1953 году.

Пассажировместимость – 260 человек. Каюты теплохода делятся на 3 класса и каюты категории Люкс. Каюты класса Люкс расположены на шлюпочной палубе. Каюты 1 и 2 класса расположены на шлюпочной и средней палубах. Оборудованы мягкими спальными местами и умывальниками с горячей и холодной водой. Каюты 3 класса расположены на главной и нижней палубах.
Душевые расположены средней и главной палубах. Туалетные кабины на всех палубах. На борту теплохода: 2 ресторана (на шлюпочной и на главной палубах); музыкальный салон; читальный салон; киноконцертный зал.

Теплоход «Александр Матросов»

Трехпалубный теплоход 588 проекта. Построен в Германии в 1954 г., в том же году поступил на Енисей, и с 1954 г. работает на линии Красноярск-Дудинка, Норильск-Дудинка-Красноярск. Скорость – 23 км/ч, пассажировместимость – 250 человек.

Каюты на теплоходе, за исключением кают класса люкс, без удобств – только небольшой шкаф, кровать, в некоторых каютах – раковина с горячей и холодной водой, душ и туалет находятся на палубе. Для зарядки электроприборов желательно иметь свой удлинитель с розетками.

Трехразовое питание осуществляется в 2 ресторанах: на главной и верхней палубах. Также на теплоходе есть бар, в меню которого представлены алкогольные и безалкогольные напитки и закуски.

Провести время с близкими и друзьями можно не только на палубе, но и в салонах на средней палубе: в читальном и музыкальном. Развлекательная программа на борту не предусмотрена.

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Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансферы по программе
  • 3-х разовое питание
  • Одно/двухместное размещение на теплоходе в каюте I класса
  • 2-х, 3-х местное размещение в гостиницах
  • Экскурсионная программа
  • Входные билеты в музеи
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Норильск и обратно
  • Доплата не гражданам РФ за въезд на территорию Заполярья с 1 чел. – 4 000 руб.
  • Трансфер из гостиницы «Красноярск» в а/п "Красноярск", ж/д вокзал
  • Страховка от несчастного случая
Место начала и завершения?
г. Норильск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

1. Документы: паспорт, страховой полис (медицинский);
2. Ваши индивидуальные лекарства;
3. Одежда для жаркой и прохладной погоды:

  • ветрозащитная куртка;
  • дождевик (или водонепроницаемая куртка);
  • теплый спортивный костюм (толстовка, штаны);
  • футболки с длинным и коротким рукавом;
  • термобелье;
  • легкие спортивные штаны;
  • перчатки;
  • носки (теплые, треккинговые, хопковые);
  • повязка на шею (баф, бандана);
  • купальник / плавки.

4. Обувь:

  • треккинговые ботинки;
  • сменная обувь (легкие кроссовки);
  • сандали (или шлепки);
  • резиновые сапоги (по желанию).

5. Головной убор с полями (панама, кепка с козырьком);
6. Солнечные очки;
7. Солнцезащитный крем, репеллент, средства личной гигиены;
8. Полезно иметь: налобный фонарик (+запасные батарейки), перочинный нож, сидушка, герметичные пакеты для самого важного: документы, телефон, фотоаппарат, полотенце, небольшой рюкзак для прогулок.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.

Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Оформляете ли вы страховку от несчастного случая?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 12 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Г
16 авг 2021
От всей души рекомендую этот маршрут. Организация тура замечательная. Все гиды по маршруту были внимательными, оперативно решали все вопросы. Но особую благодарность хочу выразить Наташе, которая сопровождала нас бОльшую часть пути и своей энергией и юмором создавала комфортную атмосферу в группе, в которой были разные по возрасту и физической подготовке участники. Советую только добавить в список вещей москитную сетку, которой у нас не было, но которая, к счастью, мне не понадобилась.
Е
26 июля 2021
Благодарю организаторов тура -- всех, кто работал с туристами и в офисе, и на маршруте -- за профессиональное и качественное обслуживание,
доброжелательность и готовность помочь в любой ситуации. Желаю здоровья и успехов в вашей работе! Надеюсь, что у меня будет возможность еще не раз совершить путешествие с помощью замечательного сообщества туроператоров "Большая страна".
С
17 сен 2020
Молодцы, все организовали хорошо, всегда были на связи.

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