Круиз по Енисею на теплоходе – это новый взгляд на Сибирь. В этом туре Вам предоставится удивительная возможность увидеть единственные в своем роде музеи. Окунетесь в историю северных городов. Тур не оставит ни кого равнодушым!

Общее для всех скал название «Столбы», хотя свои названия имеют все скалы и даже некоторые камни.

Экскурсия в национальный парк «Красноярские Столбы» – естественными рубежами охраняемой территории являются правые притоки р. Енисей: на северо-востоке – река Базаиха, на юге и юго-западе – реки Мана и Большая Слизнёвка.

Экскурсия на Красноярскую ГЭС, смотровая площадка над Енисеем "Царь-рыба", набережная г. Дивногорска.

Экскурсия в пароход-музей Святитель Николай – корабль-музей, находящийся на вечной стоянке в городе Красноярске.

Обзорная экскурсия по г. Красноярску, на Красноярскую ГЭС, в село Овсянка

В Красноярске размещение в гостинице "Красноярск" в 2-х местных номерах.

Отъезд на туристическом автобусе на Стрелку – место впадения Ангары в Енисей.

Экскурсия на Монастырское озеро , расположенное в 30 км к западу от Енисейска.

Посещение Енисейского Спасо-Преображенского мужского монастыря, Воскресенской церкви, Церкви Троицы Живоначальной, Татарской мечети, а также Казачьей гимназии, где долгое время работал Валентин Феликсович Войно–Ясенецкий – один из лучших хирургов своего времени, анатом, ученый и одновременно священнослужитель Русской Православной Церкви.

Город Енисейск называют «музеем под открытым небом», городская застройка включает в себя 94 памятника архитектуры.

Обзорная экскурсия по г. Енисейску – расположен на Енисейской равнине, на левом берегу Енисея, ниже впадения в него Ангары, к 330км к северу от Красноярска.

Здесь так же к приходу теплохода организован местный рынок.

Остановка в с. Ярцево – расположено в среднем течении реки Енисей, между двумя крупными левыми притоками — реками Кас и Сым.

Завтрак. Остановка с. Ворогово – основано более 350 лет назад в ходе освоения Сибири в 17 столетии казаками.

Далее скалистые острова Кораблик и Барочка неожиданно как будто из дымки возникают перед нами.

В 30 метрах от борта теплохода мы наблюдаем остров «Монастырский» , хранящий в себе множество легенд и загадок прошлого.

Ночью остановка в п. Бор , здесь мы проходим еще один третий по величине приток – Подкаменная Тунгуска.

Остановка на воде около п. Бахта , названного в честь правого притока Енисея р. Бахта.

Прохождение села Верхнеимбатск, остановка на воде около п. Бахта и в п. Бор

Остановка в Туруханске , расположен при впадении Нижней Тунгуски в Енисей, в 1474 км к северу от Красноярска.

Отправление теплохода в 12:00 из речного порта г. Дудинка.

Посадка на рейсовый пассажирский теплоход , размещение в 2-х местных каютах первого класса (в каюте 2 мягких дивана, шкаф, умывальник).

Самый холодный (редко, но бывает до —57° по Цельсию) и самый северный (69°21' с. ш.) город на планете.

Водопад, украшающий ущелье, невелик, но и он восхищает путешественников, особенно неискушенных северными красотами.

В предгорьях плато Путорана, недалеко от Норильска, расположилось ущелье Красные Камни.

Экскурсия к водопаду "Красные камни". Обзорная экскурсия по г. Дудинка

Сегодня Норильск – это промышленный город с богатой историей, градообразующее предприятие "Норильский никель".

Экскурсия в «Музей истории Норильского Промышленного Района» и экскурсия по г. Норильску

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах и на теплоходе.

отеле "Талнах" (1 ночь) – 2 500 руб./чел;

в г. Красноярск (3 ночи) – 3 700 руб./чел.

в г. Дудинка (1 ночь) – 1 200 руб./чел.

Доплата за номер с удобствами в г. Енисейск (2 ночи) – 3 500 руб./чел.

Доплата за размещение в каютах с удобствами:

Люкс (все удобства, душевая, также тел, холл, двухкомнатный) – 17 500 руб./чел.;

(все удобства, душевая, также тел, холл, двухкомнатный) – Полулюкс (есть только на т\х "Матросов") (однокомнатный с одной большой кроватью и всеми удобствами) – 15 300 руб./чел.

Заезды 01.08-12.08 – выполняет теплоход А. Матросов.

Заезды 30.06-11.07, 25.07-05.08 – выполняет теплоход В. Чкалов.

Отель "Талнах" располагает современными номерами с телевизором с плоским экраном, бесплатным беспроводным доступом в Интернет, а также стильным рестораном интернациональной кухни. Этот отель находится на севере Сибири, в норильском районе Талнах.

В классически оформленном ресторане отеля "Талнах" подаются блюда русской, европейской и японской кухни. Каждое утро предлагается континентальный завтрак "шведский стол".

Во всех просторных номерах отеля "Талнах" имеются принадлежности для приготовления чая/кофе, кабельное телевидение и гостиный уголок.

Для отдыха к вашим услугам сауна, бильярд, а также бар в холле, в котором сервируется широкий выбор напитков.

Гостиница «Енисейская» работает с 2005 года. Расположена в тихом и уютном месте города, в историческом центре. Неподалеку находится Енисейский Спасо-Преображенский мужской монастырь основан около 1592 года и Успенский кафедральный собор, один из старейших храмов Красноярской епархии.

Гостиница находится в старинном двухэтажном купеческом доме 1894 года постройки.

Трехзвездочный отель «Краснояркс» с видом на реку Енисей и природный заповедник Столбы расположен в центре города, на Театральной площади Красноярска. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и номера с кондиционером и телевизором с плоским экраном.

В современном отеле «Красноярск» предлагают номера с холодильником, рабочим столом и кроватью с ортопедическим матрасом. В каждой ванной комнате предоставляется фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

Трехпалубный теплоход проекта 588 (класс Речного Регистра – «О»), построенный в Германии в 1953 году.

Пассажировместимость – 260 человек. Каюты теплохода делятся на 3 класса и каюты категории Люкс. Каюты класса Люкс расположены на шлюпочной палубе. Каюты 1 и 2 класса расположены на шлюпочной и средней палубах. Оборудованы мягкими спальными местами и умывальниками с горячей и холодной водой. Каюты 3 класса расположены на главной и нижней палубах.

Душевые расположены средней и главной палубах. Туалетные кабины на всех палубах. На борту теплохода: 2 ресторана (на шлюпочной и на главной палубах); музыкальный салон; читальный салон; киноконцертный зал.

Трехпалубный теплоход 588 проекта. Построен в Германии в 1954 г., в том же году поступил на Енисей, и с 1954 г. работает на линии Красноярск-Дудинка, Норильск-Дудинка-Красноярск. Скорость – 23 км/ч, пассажировместимость – 250 человек.

Каюты на теплоходе, за исключением кают класса люкс, без удобств – только небольшой шкаф, кровать, в некоторых каютах – раковина с горячей и холодной водой, душ и туалет находятся на палубе. Для зарядки электроприборов желательно иметь свой удлинитель с розетками.

Трехразовое питание осуществляется в 2 ресторанах: на главной и верхней палубах. Также на теплоходе есть бар, в меню которого представлены алкогольные и безалкогольные напитки и закуски.

Провести время с близкими и друзьями можно не только на палубе, но и в салонах на средней палубе: в читальном и музыкальном. Развлекательная программа на борту не предусмотрена.