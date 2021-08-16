Утром прибытие в г. Норильск, а/п "Алыкель".
Встреча, групповой трансфер в отель "Талнах".
Размещение в гостинице в 2-х местных номерах.
Обед.
Экскурсия в «Музей истории Норильского Промышленного Района».
Обзорная экскурсия по г. Норильск.
Сегодня Норильск – это промышленный город с богатой историей, градообразующее предприятие "Норильский никель".
Ужин.
Ранний завтрак.
Освобождение номеров.
Экскурсия к водопаду "Красные камни".
В предгорьях плато Путорана, недалеко от Норильска, расположилось ущелье Красные Камни.
Водопад, украшающий ущелье, невелик, но и он восхищает путешественников, особенно неискушенных северными красотами.
Обед.
Отъезд в Дудинку.
Размещение в гостинице в Дудинке.
Обзорная экскурсия по г. Дудинка.
Самый холодный (редко, но бывает до —57° по Цельсию) и самый северный (69°21' с. ш.) город на планете.
Ужин.
Завтрак.
Освобождение номеров.
Экскурсия в "Таймырский Краеведческий музей".
Трансфер на пассажирский причал.
Посадка на рейсовый пассажирский теплоход, размещение в 2-х местных каютах первого класса (в каюте 2 мягких дивана, шкаф, умывальник).
Отправление теплохода в 12:00 из речного порта г. Дудинка.
Обед.
Экскурсия по теплоходу.
Информация по пути следования теплохода.
Ужин.
Ночью остановка в Игарке.
Утром переход Полярного круга (р. Курейка).
Завтрак.
Свободное время.
Обед.
Мероприятия в читальном салоне.
Ужин.
Остановка в Туруханске, расположен при впадении Нижней Тунгуски в Енисей, в 1474 км к северу от Красноярска.
Здесь Вы увидите правый приток Енисея – Нижняя Тунгуска.
Завтрак.
Свободное время.
Обед.
Прохождение села Верхнеимбатск.
Ужин.
Остановка на воде около п. Бахта, названного в честь правого притока Енисея р. Бахта.
Ночью остановка в п. Бор, здесь мы проходим еще один третий по величине приток – Подкаменная Тунгуска.
Это порожистая река, отличающаяся своеобразной дикой красотой.
Ее протяженность – 1865 километров.
В 30 метрах от борта теплохода мы наблюдаем остров «Монастырский», хранящий в себе множество легенд и загадок прошлого.
Далее скалистые острова Кораблик и Барочка неожиданно как будто из дымки возникают перед нами.
Завтрак. Остановка с. Ворогово – основано более 350 лет назад в ходе освоения Сибири в 17 столетии казаками.
Обед.
Остановка в с. Ярцево – расположено в среднем течении реки Енисей, между двумя крупными левыми притоками — реками Кас и Сым.
Здесь так же к приходу теплохода организован местный рынок.
Ужин.
Завтрак.
Прибытие в Енисейск.
Размещение в гостинице «Енисейская» в 2-х, 3-х местных номерах.
Обед.
Экскурсия в Енисейский краеведческий музей.
Обзорная экскурсия по г. Енисейску – расположен на Енисейской равнине, на левом берегу Енисея, ниже впадения в него Ангары, к 330км к северу от Красноярска.
Город Енисейск называют «музеем под открытым небом», городская застройка включает в себя 94 памятника архитектуры.
Ужин в гостинице.
Завтрак.
Продолжение обзорной экскурсии по городу Енисейску.
Посещение Енисейского Спасо-Преображенского мужского монастыря, Воскресенской церкви, Церкви Троицы Живоначальной, Татарской мечети, а также Казачьей гимназии, где долгое время работал Валентин Феликсович Войно–Ясенецкий – один из лучших хирургов своего времени, анатом, ученый и одновременно священнослужитель Русской Православной Церкви.
Обед в гостинице.
Экскурсия на Монастырское озеро, расположенное в 30 км к западу от Енисейска.
Здесь, на святом кусочке енисейской земли, совершаются молебны, таинства крещения.
Прекрасное место для отдыха и купания.
Ужин в гостинице.
Завтрак.
Экскурсия в частный Музей рубанка.
Единственная коллекция рубанков, которая занесена в книгу рекордов Гиннеса.
Отъезд на туристическом автобусе на Стрелку – место впадения Ангары в Енисей.
Обед-пикник на природе.
Отъезд в Красноярск на туристическом автобусе.
В Красноярске размещение в гостинице "Красноярск" в 2-х местных номерах.
Ужин в гостинице.
Завтрак.
Обзорная экскурсия по г. Красноярску.
Экскурсия в пароход-музей Святитель Николай – корабль-музей, находящийся на вечной стоянке в городе Красноярске.
Обед.
Экскурсия на Красноярскую ГЭС, смотровая площадка над Енисеем "Царь-рыба", набережная г. Дивногорска.
Экскурсия в село Овсянка, с посещением мемориального комплекса В.П. Астафьева.
Возвращение в гостиницу.
Ужин.
Завтрак.
Экскурсия в национальный парк «Красноярские Столбы» – естественными рубежами охраняемой территории являются правые притоки р. Енисей: на северо-востоке – река Базаиха, на юге и юго-западе – реки Мана и Большая Слизнёвка.
Основной достопримечательностью парка являются скалы.
Общее для всех скал название «Столбы», хотя свои названия имеют все скалы и даже некоторые камни.
Возвращение в гостиницу "Красноярск".
Обед в гостинице "Красноярск".
Свободное время.
Ужин.
Завтрак.
Освобождение номеров.
Тур предусматривает проживание в гостиницах и на теплоходе.Доплата за одноместное размещение в:
Доплата за номер с удобствами в г. Енисейск (2 ночи) – 3 500 руб./чел.
Доплата за размещение в каютах с удобствами:
Заезды 01.08-12.08 – выполняет теплоход А. Матросов.
Заезды 30.06-11.07, 25.07-05.08 – выполняет теплоход В. Чкалов.Отель "Талнах"
Отель "Талнах" располагает современными номерами с телевизором с плоским экраном, бесплатным беспроводным доступом в Интернет, а также стильным рестораном интернациональной кухни. Этот отель находится на севере Сибири, в норильском районе Талнах.
В классически оформленном ресторане отеля "Талнах" подаются блюда русской, европейской и японской кухни. Каждое утро предлагается континентальный завтрак "шведский стол".
Во всех просторных номерах отеля "Талнах" имеются принадлежности для приготовления чая/кофе, кабельное телевидение и гостиный уголок.
Для отдыха к вашим услугам сауна, бильярд, а также бар в холле, в котором сервируется широкий выбор напитков.Гостиница «Енисейская»
Гостиница «Енисейская» работает с 2005 года. Расположена в тихом и уютном месте города, в историческом центре. Неподалеку находится Енисейский Спасо-Преображенский мужской монастырь основан около 1592 года и Успенский кафедральный собор, один из старейших храмов Красноярской епархии.
Гостиница находится в старинном двухэтажном купеческом доме 1894 года постройки.Отель «Красноярск»
Трехзвездочный отель «Краснояркс» с видом на реку Енисей и природный заповедник Столбы расположен в центре города, на Театральной площади Красноярска. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и номера с кондиционером и телевизором с плоским экраном.
В современном отеле «Красноярск» предлагают номера с холодильником, рабочим столом и кроватью с ортопедическим матрасом. В каждой ванной комнате предоставляется фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.Теплоход "В.Чкалов"
Трехпалубный теплоход проекта 588 (класс Речного Регистра – «О»), построенный в Германии в 1953 году.
Пассажировместимость – 260 человек. Каюты теплохода делятся на 3 класса и каюты категории Люкс. Каюты класса Люкс расположены на шлюпочной палубе. Каюты 1 и 2 класса расположены на шлюпочной и средней палубах. Оборудованы мягкими спальными местами и умывальниками с горячей и холодной водой. Каюты 3 класса расположены на главной и нижней палубах.
Душевые расположены средней и главной палубах. Туалетные кабины на всех палубах. На борту теплохода: 2 ресторана (на шлюпочной и на главной палубах); музыкальный салон; читальный салон; киноконцертный зал.
Трехпалубный теплоход 588 проекта. Построен в Германии в 1954 г., в том же году поступил на Енисей, и с 1954 г. работает на линии Красноярск-Дудинка, Норильск-Дудинка-Красноярск. Скорость – 23 км/ч, пассажировместимость – 250 человек.
Каюты на теплоходе, за исключением кают класса люкс, без удобств – только небольшой шкаф, кровать, в некоторых каютах – раковина с горячей и холодной водой, душ и туалет находятся на палубе. Для зарядки электроприборов желательно иметь свой удлинитель с розетками.
Трехразовое питание осуществляется в 2 ресторанах: на главной и верхней палубах. Также на теплоходе есть бар, в меню которого представлены алкогольные и безалкогольные напитки и закуски.
Провести время с близкими и друзьями можно не только на палубе, но и в салонах на средней палубе: в читальном и музыкальном. Развлекательная программа на борту не предусмотрена.
1. Документы: паспорт, страховой полис (медицинский);
2. Ваши индивидуальные лекарства;
3. Одежда для жаркой и прохладной погоды:
4. Обувь:
5. Головной убор с полями (панама, кепка с козырьком);
6. Солнечные очки;
7. Солнцезащитный крем, репеллент, средства личной гигиены;
8. Полезно иметь: налобный фонарик (+запасные батарейки), перочинный нож, сидушка, герметичные пакеты для самого важного: документы, телефон, фотоаппарат, полотенце, небольшой рюкзак для прогулок.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.
Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.