Выходные на природеДавно хочется в Ергаки, но никак не вырваться на длительный срок?

Не беда! Я покажу вам, что такое Ергаки, за три дня — пятницу, субботу и воскресенье. Согласитесь, даже если вы работаете с понедельника по пятницу, не так сложно взять один день отпуска или отгула. Поверьте, Ергаки того стоят!

За эти дни мы посетим максимум знаковых мест этого удивительного парка: Мраморный водопад, Перевал художников, Малахитовые ванны и многие другие! Вы насладитесь чудесным отдыхом на природе, что весьма полезно для организма, сделаете эффектные фотографии и отдохнете от шумной городской цивилизации. Мы предоставим вам лагерное оборудование, а также обеспечим трехразовым питанием, чтобы вы смогли провести эти дни с максимальным комфортом. Важная информацияМаршрут может измениться в связи с погодными условиями.