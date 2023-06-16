Поход выходного дня в Ергаки - 2023

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Активный отдых благотворно влияет на здоровье и укрепляет организм! Мы отправляемся в национальный парк «Ергаки», где проведем три насыщенных дня, исследуя местные памятники природы. Перед нами предстанут живописные перевалы, журчащие озера и мощные водопады. Мы разобьем лагерь, где сможем отдохнуть после зрелищного похода и вкусно перекусить. В завершение нашего путешествия вы сможете посетить баню.
Поход выходного дня в Ергаки - 2023
Поход выходного дня в Ергаки - 2023
Поход выходного дня в Ергаки - 2023
Поход выходного дня в Ергаки - 2023
Поход выходного дня в Ергаки - 2023
Поход выходного дня в Ергаки - 2023
Ближайшие даты:
16
июн
30
июн
14
июл
28
июл
11
авг
25
авг

Что вас ожидает:

  • Озеро Радужное
  • Озеро Уютное
  • Водопад Буйбинский
  • Скала Висячий Камень
  • Озеро Мраморное
  • Водопад Мраморный
  • Перевал Учителей
  • Перевал Художников
  • Группа скал Чемоданы
  • Пик Звездный
  • Озеро Гармонии
  • Озеро Художников
  • Каскад водопада Левого Тайгиша
  • Малахитовые ванны
  • Знаменитая Парабола
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Выходные на природеДавно хочется в Ергаки, но никак не вырваться на длительный срок?
Не беда! Я покажу вам, что такое Ергаки, за три дня — пятницу, субботу и воскресенье. Согласитесь, даже если вы работаете с понедельника по пятницу, не так сложно взять один день отпуска или отгула. Поверьте, Ергаки того стоят!
За эти дни мы посетим максимум знаковых мест этого удивительного парка: Мраморный водопад, Перевал художников, Малахитовые ванны и многие другие! Вы насладитесь чудесным отдыхом на природе, что весьма полезно для организма, сделаете эффектные фотографии и отдохнете от шумной городской цивилизации. Мы предоставим вам лагерное оборудование, а также обеспечим трехразовым питанием, чтобы вы смогли провести эти дни с максимальным комфортом. Важная информацияМаршрут может измениться в связи с погодными условиями.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер от нашего офиса в Красноярске и обратно
  • Полноценное трехразовое питание
  • Сопровождение гида
  • Аптечка первой помощи
  • Лагерное оборудование
  • Спасательное оборудование
Что не входит
  • Личное снаряжение (можно взять в аренду)
  • Баня в последний день
  • Питание в кафе
Место начала и завершения?
г. Красноярск, ул. Качинская, д. 58 ст3, оф. 17
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 336 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
  • Обратите внимание: маршрут может изменяться в связи с погодными условиями
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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