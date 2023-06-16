Активный отдых благотворно влияет на здоровье и укрепляет организм! Мы отправляемся в национальный парк «Ергаки», где проведем три насыщенных дня, исследуя местные памятники природы. Перед нами предстанут живописные перевалы, журчащие озера и мощные водопады. Мы разобьем лагерь, где сможем отдохнуть после зрелищного похода и вкусно перекусить. В завершение нашего путешествия вы сможете посетить баню.
Ближайшие даты:
16
июн
июн
30
июн
июн
14
июл
июл
28
июл
июл
11
авг
авг
25
авг
авг
Что вас ожидает:
- Озеро Радужное
- Озеро Уютное
- Водопад Буйбинский
- Скала Висячий Камень
- Озеро Мраморное
- Водопад Мраморный
- Перевал Учителей
- Перевал Художников
- Группа скал Чемоданы
- Пик Звездный
- Озеро Гармонии
- Озеро Художников
- Каскад водопада Левого Тайгиша
- Малахитовые ванны
- Знаменитая Парабола
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Выходные на природеДавно хочется в Ергаки, но никак не вырваться на длительный срок?
Не беда! Я покажу вам, что такое Ергаки, за три дня — пятницу, субботу и воскресенье. Согласитесь, даже если вы работаете с понедельника по пятницу, не так сложно взять один день отпуска или отгула. Поверьте, Ергаки того стоят!
За эти дни мы посетим максимум знаковых мест этого удивительного парка: Мраморный водопад, Перевал художников, Малахитовые ванны и многие другие! Вы насладитесь чудесным отдыхом на природе, что весьма полезно для организма, сделаете эффектные фотографии и отдохнете от шумной городской цивилизации. Мы предоставим вам лагерное оборудование, а также обеспечим трехразовым питанием, чтобы вы смогли провести эти дни с максимальным комфортом. Важная информацияМаршрут может измениться в связи с погодными условиями.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер от нашего офиса в Красноярске и обратно
- Полноценное трехразовое питание
- Сопровождение гида
- Аптечка первой помощи
- Лагерное оборудование
- Спасательное оборудование
- Что не входит
- Личное снаряжение (можно взять в аренду)
- Баня в последний день
- Питание в кафе
- Место начала и завершения?
- г. Красноярск, ул. Качинская, д. 58 ст3, оф. 17
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 днейБронировать нужно заранее, минимум за 336 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
- Важная информация
- Обратите внимание: маршрут может изменяться в связи с погодными условиями
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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