Данная экскурсия посвящена знаменательным событиям не только города, но и нашей страны. Если вы прочли, а если нет, то рекомендуем это сделать, повесть нашего знаменитого земляка В. П. Астафьева «Царь-рыба». С этой повестью, но в каменном исполнении, вы сможете увидеться во время этой обзорной экскурсии по городу Красноярску и его окрестностям.
Вы увидите уникальное сооружение, одну из крупнейших ГЭС мира — Красноярскую ГЭС, а в оставшееся время вы посетите красивые и таинственные уголки нашего города.
Важная информация:
Маршрут может быть незначительно изменён из-за пробок на дорогах.
Маршрут может быть скорректирован по желанию клиента.
Побывать на обзорной экскурсии по г. Красноярску и его окрестностях можно также в вечернее и ночное время суток!
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
🚩 Начало и место завершения: Любой удобный адрес для заказчика
Что входит
услуги транспорта
услуги гида.
Что не входит
личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр. )
Важная информация
Маршрут может быть незначительно изменён из-за пробок на дорогах.
Маршрут может быть скорректирован по желанию клиента.
Побывать на обзорной экскурсии по г. Красноярску и его окрестностях можно также в вечернее и ночное время суток!
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Время проведения: Все дни недели. Круглосуточно
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.