Прогулка по Красноярску и посещение ГЭС в Дивногорске

Обзорная экскурсия по городу Красноярску с посещением смотровой площадки "Царь-рыба" и Красноярской...

5
2 отзыва
Обзорная экскурсия по городу Красноярску с посещением смотровой площадки «Царь-рыба» и Красноярской ГЭС (левый берег — 1 час, «Царь-рыба» — 1 час, ГЭС — 2 часа) — живописный маршрут и детский формат! На протяжении всей экскурсии экскурсовод рассказывает о культурно-исторических объектах города Красноярска.

Также в самых красивых местах города производятся остановки для более детального изучения города, тем самым дав возможность вам запечатлеть на память красивейшие уголки Красноярска.
Прогулка по Красноярску и посещение ГЭС в Дивногорске
Прогулка по Красноярску и посещение ГЭС в Дивногорске
Прогулка по Красноярску и посещение ГЭС в Дивногорске
Прогулка по Красноярску и посещение ГЭС в Дивногорске
Прогулка по Красноярску и посещение ГЭС в Дивногорске
Прогулка по Красноярску и посещение ГЭС в Дивногорске

Что вы увидите 🤩

  • Памятник Александру Матросову
  • Фан-парк «Бобровый лог»
  • Смотровая площадка «Царь-рыба»
  • Красноярская гидроэлектростанция (город Дивногорск)
  • Гостиница «Турист»(«AMAKS»)
  • Площадь 350-летия (Театральная площадь)
  • Памятник А. А. Дубенскому
  • Мед. университет
  • Памятник «Алёша»
  • Площадь Победы
  • Часовня Святой великомученицы Параскевы Пятницы

Что вас ожидает:

  • Данная экскурсия посвящена знаменательным событиям не только города, но и нашей страны. Если вы прочли, а если нет, то рекомендуем это сделать, повесть нашего знаменитого земляка В. П. Астафьева «Царь-рыба». С этой повестью, но в каменном исполнении, вы сможете увидеться во время этой обзорной экскурсии по городу Красноярску и его окрестностям.
  • Вы увидите уникальное сооружение, одну из крупнейших ГЭС мира — Красноярскую ГЭС, а в оставшееся время вы посетите красивые и таинственные уголки нашего города.

Важная информация:

  • Маршрут может быть незначительно изменён из-за пробок на дорогах.
  • Маршрут может быть скорректирован по желанию клиента.
  • Побывать на обзорной экскурсии по г. Красноярску и его окрестностях можно также в вечернее и ночное время суток!
  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
🚩 Начало и место завершения: Любой удобный адрес для заказчика
 Что входит
  • услуги транспорта
  • услуги гида.
 Что не входит
  • личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр. )
Важная информация
  • Маршрут может быть незначительно изменён из-за пробок на дорогах.
  • Маршрут может быть скорректирован по желанию клиента.
  • Побывать на обзорной экскурсии по г. Красноярску и его окрестностях можно также в вечернее и ночное время суток!
  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Время проведения: Все дни недели. Круглосуточно
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
Город-Сказка
Город-Сказка
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