Обзорная экскурсия по городу Красноярску с посещением смотровой площадки «Царь-рыба» и Красноярской ГЭС (левый берег — 1 час, «Царь-рыба» — 1 час, ГЭС — 2 часа) — живописный маршрут и детский формат! На протяжении всей экскурсии экскурсовод рассказывает о культурно-исторических объектах города Красноярска.



Также в самых красивых местах города производятся остановки для более детального изучения города, тем самым дав возможность вам запечатлеть на память красивейшие уголки Красноярска.