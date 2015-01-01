Алексей проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

История и современность

Вы узнаете, каким район был в прошлом веке, как кварталы застраивались купеческими дачами, что произошло с ними в советское время и как на рубеже 21 века у живописного соснового бора стал расти совсем новый Красноярск. Я расскажу, как благоустраивается район сегодня и как в нем соседствуют представители диаметрально противоположных статусов.

Удачный в деталях

Вы увидите участок со старыми 2-х этажными многоквартирными домами из дерева. А по соседству — самый элитный комплекс домов «Сосны», где находится один из лучших ресторанов города, винотека и другие заведения. В жилом комплексе с одноименным названием района — Удачный — рассмотрите аккуратные ряды таунхаусов, чистые лужайки, парки 🌳 и зоопарк. Также я покажу местную школу, самую маленькую в городе.

🌯 На прогулке 👣 вы познакомитесь и со стрит-фудом Красноярска — я отведу вас в одну из лучших шаурмичных, где вы сможете попробовать блюдо с уникальной рецептурой из Армении.

Организационные детали