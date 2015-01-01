Алексей проводит ещё 1 экскурсию

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Район Удачный, или контрастный Красноярск

Прогулка по одному из самых противоречивых участков города в компании человека, который здесь вырос

Алексей
Алексей – Гид из Красноярска
В окружении реликтовых сосен, на берегу Енисея, расположился элитный район, однако аккуратные тайнхаусы — лишь одна его сторона.

Я здесь вырос, знаю каждый куст с переулком и покажу поселок как самое противоречивое место в городе, где живут богатые красноярские бизнесмены и где можно встретить человека, который едет на «Жигули» постирать одежду в реке.
Задать вопросОбычно отвечает за 7 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 15001 275 ₽ за экскурсиюскидка15%

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Район Удачный, или контрастный Красноярск
Район Удачный, или контрастный Красноярск

Что вас ожидает

История и современность
Вы узнаете, каким район был в прошлом веке, как кварталы застраивались купеческими дачами, что произошло с ними в советское время и как на рубеже 21 века у живописного соснового бора стал расти совсем новый Красноярск. Я расскажу, как благоустраивается район сегодня и как в нем соседствуют представители диаметрально противоположных статусов.

Удачный в деталях
Вы увидите участок со старыми 2-х этажными многоквартирными домами из дерева. А по соседству — самый элитный комплекс домов «Сосны», где находится один из лучших ресторанов города, винотека и другие заведения. В жилом комплексе с одноименным названием района — Удачный — рассмотрите аккуратные ряды таунхаусов, чистые лужайки, парки 🌳 и зоопарк. Также я покажу местную школу, самую маленькую в городе.

🌯 На прогулке 👣 вы познакомитесь и со стрит-фудом Красноярска — я отведу вас в одну из лучших шаурмичных, где вы сможете попробовать блюдо с уникальной рецептурой из Армении.

Организационные детали

  • Отдельно оплачивается шаурма и напиток — 200 рублей
  • Одевайтесь, пожалуйста, по погоде
Район Удачный, или контрастный Красноярск
Район Удачный, или контрастный Красноярск

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Алексей
Алексей
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Алексей, я живу в Красноярске всю жизнь и знаю каждый его уголок. Очень люблю гулять, путешествовать, общаться с людьми и играть на гитаре и балалайке. С радостью покажу вам главные и тайные места родного города и расскажу о них самое интересное!
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Алексей проводит ещё 1 экскурсию

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