Отведать сибирскую кухню, погулять по скалам и устроить рождественские посиделки
Будем гулять по Красноярским Столбам и узнаем, что это за феномен такой — столбзим, познакомимся с историей Енисейска и рассмотрим уникальную коллекцию старинных предметов в частном музее, увидим главные достопримечательности Красноярска и попробуем блюда старинной енисейской кухни.
янв
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|55 350 ₽
Описание
Организационные детали
Возможно участие детей любого возраста.
Программа тура по дням
Встреча и заселение, краеведческий музей и енисейская кухня
Встретим вас в аэропорту Красноярска, позавтракаем в кафе и отправимся исследовать город. Посетим часовню Параскевы Пятницы 19 века, побываем на площади Мира и Театральной площади.
После заселения в гостиницу вас ждёт экскурсия в Красноярский краевой краеведческий музей, где мы погрузимся в историю освоения Сибири.
Ужинать будем в ресторане старинной енисейской кухни.
Национальный парк «Красноярские Столбы»
После завтрака поедем в национальный парк «Красноярские Столбы». Вас ждёт приятная прогулка по центральной группе скал: пройдём по скалам Дед, Перья, Слоник и Львиные ворота. Со смотровых площадок нам откроется завораживающий вид на бескрайние лесные просторы, запорошенные снегом, и Красноярск. Что такое философия столбизма, как проводит свободное время настоящий столбист и чем отличаются некоторые столбы — узнаете на экскурсии.
Обед будет в формате перекуса. Затем вернёмся в гостиницу и поужинаем.
Переезд в Енисейск
После завтрака поедем в Енисейск, заложенный в 1619 году. Долгое время именно он был главными воротами в Восточную Сибирь. Расстояние от Красноярска — 343 км.
По прибытии заселимся в гостиницу, а затем побываем в Енисейском краеведческом музее им. А. И. Кытманова. Вечером устроим рождественские посиделки и поужинаем в уютной компании.
Экскурсия по Енисейску и музей «Фото-изба»
Позавтракаем и начнём экскурсию по Енисейску, настоящему городу-музею. Когда-то это был крупный промышленный город, расположенный в центре водных путей.
Заглянем в частный музей «Фото-изба». Раньше здесь располагалась купеческая лавка, и даже сохранилась вывеска с перечнем продаваемых товаров. Сейчас же в избе собраны старинные предметы быта: зеркала дореволюционных времён, целая коллекция весов, колокольчики и фарфоровые изделия.
У вас будет время для самостоятельной прогулки по Енисейску. Затем поужинаем.
Отъезд
После завтрака поедем назад в Красноярск. Прибудем ориентировочно к 16:00.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Аэропорт Красноярска, утроЗавершение: Красноярск, 16:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это новогодний тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.