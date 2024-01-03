Рождественский тур по Сибири: Красноярск, Енисейск и Столбы

Новогодний тур в Красноярске

Отведать сибирскую кухню, погулять по скалам и устроить рождественские посиделки

Приглашаем провести новогодние каникулы в сказочном краю бескрайней тайги, высоких скал и снегов.

Будем гулять по Красноярским Столбам и узнаем, что это за феномен такой — столбзим, познакомимся с историей Енисейска и рассмотрим уникальную коллекцию старинных предметов в частном музее, увидим главные достопримечательности Красноярска и попробуем блюда старинной енисейской кухни.
Рождественский тур по Сибири: Красноярск, Енисейск и Столбы
Рождественский тур по Сибири: Красноярск, Енисейск и Столбы
Рождественский тур по Сибири: Красноярск, Енисейск и Столбы
Рождественский тур по Сибири: Красноярск, Енисейск и Столбы
Рождественский тур по Сибири: Красноярск, Енисейск и Столбы
Рождественский тур по Сибири: Красноярск, Енисейск и Столбы
Рождественский тур по Сибири: Красноярск, Енисейск и Столбы
Рождественский тур по Сибири: Красноярск, Енисейск и Столбы
Ближайшие даты:
3
янв

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет55 350 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Организационные детали

Возможно участие детей любого возраста.

Программа тура по дням

1 день

Встреча и заселение, краеведческий музей и енисейская кухня

Встретим вас в аэропорту Красноярска, позавтракаем в кафе и отправимся исследовать город. Посетим часовню Параскевы Пятницы 19 века, побываем на площади Мира и Театральной площади.

После заселения в гостиницу вас ждёт экскурсия в Красноярский краевой краеведческий музей, где мы погрузимся в историю освоения Сибири.

Ужинать будем в ресторане старинной енисейской кухни.

Встреча и заселение, краеведческий музей и енисейская кухняВстреча и заселение, краеведческий музей и енисейская кухняВстреча и заселение, краеведческий музей и енисейская кухня
2 день

Национальный парк «Красноярские Столбы»

После завтрака поедем в национальный парк «Красноярские Столбы». Вас ждёт приятная прогулка по центральной группе скал: пройдём по скалам Дед, Перья, Слоник и Львиные ворота. Со смотровых площадок нам откроется завораживающий вид на бескрайние лесные просторы, запорошенные снегом, и Красноярск. Что такое философия столбизма, как проводит свободное время настоящий столбист и чем отличаются некоторые столбы — узнаете на экскурсии.

Обед будет в формате перекуса. Затем вернёмся в гостиницу и поужинаем.

Национальный парк «Красноярские Столбы»Национальный парк «Красноярские Столбы»Национальный парк «Красноярские Столбы»Национальный парк «Красноярские Столбы»Национальный парк «Красноярские Столбы»
3 день

Переезд в Енисейск

После завтрака поедем в Енисейск, заложенный в 1619 году. Долгое время именно он был главными воротами в Восточную Сибирь. Расстояние от Красноярска — 343 км.

По прибытии заселимся в гостиницу, а затем побываем в Енисейском краеведческом музее им. А. И. Кытманова. Вечером устроим рождественские посиделки и поужинаем в уютной компании.

Переезд в ЕнисейскПереезд в Енисейск
4 день

Экскурсия по Енисейску и музей «Фото-изба»

Позавтракаем и начнём экскурсию по Енисейску, настоящему городу-музею. Когда-то это был крупный промышленный город, расположенный в центре водных путей.

Заглянем в частный музей «Фото-изба». Раньше здесь располагалась купеческая лавка, и даже сохранилась вывеска с перечнем продаваемых товаров. Сейчас же в избе собраны старинные предметы быта: зеркала дореволюционных времён, целая коллекция весов, колокольчики и фарфоровые изделия.

У вас будет время для самостоятельной прогулки по Енисейску. Затем поужинаем.

Экскурсия по Енисейску и музей «Фото-изба»Экскурсия по Енисейску и музей «Фото-изба»Экскурсия по Енисейску и музей «Фото-изба»
5 день

Отъезд

После завтрака поедем назад в Красноярск. Прибудем ориентировочно к 16:00.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Красноярска, утро
Завершение: Красноярск, 16:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это новогодний тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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