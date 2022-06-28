Сибирские каникулы

Мультиактивный авторский тур по трем Сибирским регионам с ежедневными экскурсиями, включая рыбалку, поход в горы и сплав

5
1 отзыв
Мультиактивный авторский тур по трем Сибирским регионам с ежедневными экскурсиями, включая рыбалку, поход в горы и сплав.

Нас ждут гастрономия местных кухонь, чабанские стоянки, буддийские артефакты, фотосессии и выгодные покупки.
Сибирские каникулы
Сибирские каникулы
Сибирские каникулы
Сибирские каникулы
Сибирские каникулы
Сибирские каникулы
Сибирские каникулы
Сибирские каникулы
Сибирские каникулы
Сибирские каникулы
Сибирские каникулы
Сибирские каникулы
Сибирские каникулы
Сибирские каникулы
Сибирские каникулы
Сибирские каникулы
Сибирские каникулы
Сибирские каникулы
Сибирские каникулы
Сибирские каникулы
Сибирские каникулы
Сибирские каникулы
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Что вас ожидает 🤩

Горловое пение
Горловое пение
Познакомимся с традицией этого уникального исполнения
Этнокомплекс "Алдын Булак"
Этнокомплекс "Алдын Булак"
Посетим целый «музей» кочевой культуры под открытым небом, созданный в стиле Хаанской ставки
Трекинг по Ергакам
Трекинг по Ергакам
Увидим самые популярные объекты природного парка
Висячий камень
Висячий камень
Увидим настоящее чудо природы

Программа тура по дням

1 день

Этно день в Хакасии

Встреча гостей в аэропорту города Абакан.

9:30 Завтрак.

10:30 Выезд на экскурсионную программу:

11:30 Экскурсия в Музей под открытым небом «Древние курганы Салбыкской степи».

12:30 Выезд на Оглахты.

13:20 Прибытие на участок «Оглахты» Государственного природного заповедника «Хакасский».

Ланчи в гостевой юрте.

Экскурсия.

Подъем по лестнице.

16:00 Выезд в отель Гладенькая.

19:00 Прибытие в отель Гладенькая.

20:00 Ужин в ресторане отеля.

Этно день в ХакасииЭтно день в ХакасииЭтно день в Хакасии
2 день

Плотина СШГЭС

8:30 Завтрак в отеле.

9:00 Выезд на экскурсионную программу:

9:40 Прибытие на смотровую площадку СШГЭС.

Экскурсия.

11:30 Сплав по реке Енисей на рафтах.

Сплав протяженностью 3 км вниз по течению реки мимо скальных утесов либо катерная прогулка по Енисею.

14:00 Обед в ресторане «Медвежий угол» на территории базы отдыха «Изербельский ключ» на берегу реки Енисей.

15:30 Выезд в отель.

16:20 Прибытие.

19:00 Ужин в ресторане отеля.

Плотина СШГЭСПлотина СШГЭСПлотина СШГЭС
3 день

с. Шушенское

8:00 Завтрак.

Выезд на экскурсию.

10:30 Посещение с. Шушенское.

Экскурсия.

Чаепитие с блинами.

13:00 Выезд с Шушенского.

15:30 Возвращение в отель.

Отдых.

Ужин.

4 день

Висячий камень

8:00 Завтрак.

Освобождение номеров.

8:30 Выезд в Ергаки.

11:00 Остановка Транзитная остановка в Танзыбее.

12:00 Заселение в отель Ергаки.

Обед

13:30 Выход на активную программу в горы Ергаки: «Висячий камень».

Пешеходная экскурсия ок 5-6 часов.

18:00/19:00 Возвращение на комплекс.

Ужин

Висячий каменьВисячий каменьВисячий каменьВисячий камень
5 день

Тува

8:30 завтрак.

Освобождение номеров.

9:30 выезд в Туву.

Остановка для отдыха на границе Красноярского края и Тувы, и еще одна остановка на месте Шевелик.

Вид на Уюкскую долину «Долина Царей».

Место для шикарных панорамных фотографий.

12:00 Прибытие в Туву.

Остановка на каменном городе.

13:00 Обед.

14:00 Обзорная экскурсия по городу.

Прогулка по набережной.

15:00 Посещение Национального музея им. Алдан-Маадыр в г. Кызыле.

Гости познакомятся с уникальной коллекцией драгоценностей, найденных в кургане «Аржаан-2».

16:30 Посещение Международной Академии «Хоомей».

Знакомство с традицией уникального горлового пения.

19:00 Заселение в отель Азимут 5*.

20:00 Ужин.

6 день

Погружение в кочевую культуру

8:00 Завтрак.

9:00 Выезд на активную программу: священное место Бурган-Изи (След Будды).

Считается, что в мире существуют три следа, и один из них находится в Туве.

Культовое место паломничества последователей, одного из основных течений буддизма — Ламаизма.

11:00 прибытие к Следу Будды.

Восхождение по священной лестнице на гору в субурган «Дючен Лхабаб».

12:30 Выезд на Дургенский каньон.

13:30 Прибытие на транзитную остановку Байхак (в случае непогоды пересадка на технику повышенной проходимости).

14:00 Посещение Дургенского каньона с водопадом и панорамной площадкой.

Обед из рыбы.

Отдых на природе.

16:00 Выезд в в юрту кочевников у Чабанской стоянки.

Знакомство с носителями тувинской культуры, старейшинами рода.

Ужин в тувинских традициях и национальные блюда.

Дегустация блюд из баранины, супа, кровяной колбасы хан, сыров и местных лепешек из талгана.

20:00 Возвращение в отель.

Погружение в кочевую культуруПогружение в кочевую культуруПогружение в кочевую культуруПогружение в кочевую культуру
7 день

Комплекс «Алдын-Булак»

8:30 Завтрак.

09:00 Выезд на программу: до этнокультурного комплекса «Алдын Булак».

10:00 Прибытие на комплекс «Алдын-Булак».

Экскурсия.

11:30 Выезд с комплекса.

12:20 Прибытие в город.

Посещение сувенирных лавок. Обед.

Гости, кому удобнее вылетать из Абакана выезжают в Абакан. Заселяем в отель Азия 4*. Ужин в отеле. Ориентировочное прибытие 21:00.

18:00 Для тех кто остается в Кызыле - ужин.

20:00 Возвращение в отель

Комплекс «Алдын-Булак»Комплекс «Алдын-Булак»Комплекс «Алдын-Булак»Комплекс «Алдын-Булак»
8 день

Отъезд

Трансфер в аэропорт.

Вылет из г. Кызыл.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

ДвухместноеОдноместное
65 00079 000

Варианты проживания

Загородный отель «Гладенькая»

3 ночи

Загородный отель «Гладенькая» находится в окружении гор. К услугам гостей крытый бассейн, оздоровительный спа-центр, сауна, хаммам и гидромассажная ванна. Горнолыжные трассы пролегают всего в 9 км.

В числе удобств всех номеров бесплатный Wi-Fi, балкон, телевизор с плоским экраном, паркетный пол и мини-бар. Собственная ванная комната укомплектована феном, купальными халатами и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. В номерах подключен бесплатный Wi-Fi.

Загородный отель «Гладенькая»Загородный отель «Гладенькая»Загородный отель «Гладенькая»Загородный отель «Гладенькая»Загородный отель «Гладенькая»Загородный отель «Гладенькая»

Комплекс «Алдын Булак»

2 ночи
Комплекс «Алдын Булак»Комплекс «Алдын Булак»

Отель «Азимут» 5*

2 ночи

Отель «AZIMUT Кызыл» с общим лаунджем и фитнес-центром расположен в городе Кызыл. При отеле работают бар и ресторан. В этом 5-звездочном отеле предоставляется бесплатный Wi-Fi, осуществляется доставка еды и напитков в номер. На территории отеля установлен банкомат. Среди других удобств — крытый бассейн, хаммам и круглосуточная стойка регистрации.

Номера отеля оснащены кондиционером, сейфом и телевизором с плоским экраном. В собственной ванной комнате есть душ. В числе удобств всех номеров письменный стол и чайник. В некоторых номерах есть мини-кухня с микроволновой печью, холодильником и мини-баром. Гостям отеля «AZIMUT Кызыл» предоставляются постельное белье и полотенца.

Отель «Азимут» 5*Отель «Азимут» 5*Отель «Азимут» 5*Отель «Азимут» 5*Отель «Азимут» 5*Отель «Азимут» 5*

Отель «Азия»

1 ночь

Отель «Азия» расположен в городе Абакан. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и ресторан. При отеле работает бар и обустроена бесплатная частная парковка.

Во всех номерах установлен телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами. В некоторых из них имеется гостиная зона, где можно отдохнуть и расслабиться. Среди удобств — чайник. Собственная ванная комната.

Отель «Азия»Отель «Азия»Отель «Азия»Отель «Азия»Отель «Азия»Отель «Азия»

Туркомплекс «Ергаки»

1 ночь

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Встреча в аэропорту
  • Проживание, указанное в программе
  • Питание, указанное в программе
  • Экскурсионное обслуживание
  • Транспорт
  • Страховка
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Абакана и обратно из г. Кызыла/г. Абакана
  • Дополнительные услуги и развлечения:доплата за ВИП юрту на Алдын Булаке - 6 000 рублейкамлание шаманов от - 5 000 рублей на человекабаня на Алдын Булаке - 3 000 рублей за час.
  • Доплата за ВИП юрту на Алдын Булаке - 6 000 рублей
  • Камлание шаманов от - 5 000 рублей на человека
  • Баня на Алдын Булаке - 3 000 рублей за час
Место начала и завершения?
Россия, Республика Хакасия, Абакан
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • удобная обувь на не скользящей подошве (сменная обувь);
  • удобная спортивная одежда;
  • запасные шорты, штаны,;
  • непромокаемая облегченная куртка;
  • небольшой рюкзак;
  • головной убор от солнца;
  • дождевик;
  • средства защиты от насекомых (клещ,комар);
  • средства защиты от солнца;
  • индивидуальные аптечки;
  • купальники;
  • полотенца;
  • герметичная упаковка для телефонов и фотоаппаратуры;
  • документы, наличные деньги, т. к в некоторых сувенирных лавках затруднена оплата банковскими картами;
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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28 июня 2022
От встречи в аэропорту и до того как Вас снова туда привезут все организовано на высшем уровне.
Все очень четко, по расписанию.
Спасибо большое организаторам и гидам!

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