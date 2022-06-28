6 день

Погружение в кочевую культуру

8:00 Завтрак.

9:00 Выезд на активную программу: священное место Бурган-Изи (След Будды).

Считается, что в мире существуют три следа, и один из них находится в Туве.

Культовое место паломничества последователей, одного из основных течений буддизма — Ламаизма.

11:00 прибытие к Следу Будды.

Восхождение по священной лестнице на гору в субурган «Дючен Лхабаб».

12:30 Выезд на Дургенский каньон.

13:30 Прибытие на транзитную остановку Байхак (в случае непогоды пересадка на технику повышенной проходимости).

14:00 Посещение Дургенского каньона с водопадом и панорамной площадкой.

Обед из рыбы.

Отдых на природе.

16:00 Выезд в в юрту кочевников у Чабанской стоянки.

Знакомство с носителями тувинской культуры, старейшинами рода.

Ужин в тувинских традициях и национальные блюда.

Дегустация блюд из баранины, супа, кровяной колбасы хан, сыров и местных лепешек из талгана.

20:00 Возвращение в отель.