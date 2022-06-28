Встреча гостей в аэропорту города Абакан.
9:30 Завтрак.
10:30 Выезд на экскурсионную программу:
11:30 Экскурсия в Музей под открытым небом «Древние курганы Салбыкской степи».
12:30 Выезд на Оглахты.
13:20 Прибытие на участок «Оглахты» Государственного природного заповедника «Хакасский».
Ланчи в гостевой юрте.
Экскурсия.
Подъем по лестнице.
16:00 Выезд в отель Гладенькая.
19:00 Прибытие в отель Гладенькая.
20:00 Ужин в ресторане отеля.
8:30 Завтрак в отеле.
9:00 Выезд на экскурсионную программу:
9:40 Прибытие на смотровую площадку СШГЭС.
Экскурсия.
11:30 Сплав по реке Енисей на рафтах.
Сплав протяженностью 3 км вниз по течению реки мимо скальных утесов либо катерная прогулка по Енисею.
14:00 Обед в ресторане «Медвежий угол» на территории базы отдыха «Изербельский ключ» на берегу реки Енисей.
15:30 Выезд в отель.
16:20 Прибытие.
19:00 Ужин в ресторане отеля.
8:00 Завтрак.
Выезд на экскурсию.
10:30 Посещение с. Шушенское.
Экскурсия.
Чаепитие с блинами.
13:00 Выезд с Шушенского.
15:30 Возвращение в отель.
Отдых.
Ужин.
8:00 Завтрак.
Освобождение номеров.
8:30 Выезд в Ергаки.
11:00 Остановка Транзитная остановка в Танзыбее.
12:00 Заселение в отель Ергаки.
Обед
13:30 Выход на активную программу в горы Ергаки: «Висячий камень».
Пешеходная экскурсия ок 5-6 часов.
18:00/19:00 Возвращение на комплекс.
Ужин
8:30 завтрак.
Освобождение номеров.
9:30 выезд в Туву.
Остановка для отдыха на границе Красноярского края и Тувы, и еще одна остановка на месте Шевелик.
Вид на Уюкскую долину «Долина Царей».
Место для шикарных панорамных фотографий.
12:00 Прибытие в Туву.
Остановка на каменном городе.
13:00 Обед.
14:00 Обзорная экскурсия по городу.
Прогулка по набережной.
15:00 Посещение Национального музея им. Алдан-Маадыр в г. Кызыле.
Гости познакомятся с уникальной коллекцией драгоценностей, найденных в кургане «Аржаан-2».
16:30 Посещение Международной Академии «Хоомей».
Знакомство с традицией уникального горлового пения.
19:00 Заселение в отель Азимут 5*.
20:00 Ужин.
8:00 Завтрак.
9:00 Выезд на активную программу: священное место Бурган-Изи (След Будды).
Считается, что в мире существуют три следа, и один из них находится в Туве.
Культовое место паломничества последователей, одного из основных течений буддизма — Ламаизма.
11:00 прибытие к Следу Будды.
Восхождение по священной лестнице на гору в субурган «Дючен Лхабаб».
12:30 Выезд на Дургенский каньон.
13:30 Прибытие на транзитную остановку Байхак (в случае непогоды пересадка на технику повышенной проходимости).
14:00 Посещение Дургенского каньона с водопадом и панорамной площадкой.
Обед из рыбы.
Отдых на природе.
16:00 Выезд в в юрту кочевников у Чабанской стоянки.
Знакомство с носителями тувинской культуры, старейшинами рода.
Ужин в тувинских традициях и национальные блюда.
Дегустация блюд из баранины, супа, кровяной колбасы хан, сыров и местных лепешек из талгана.
20:00 Возвращение в отель.
8:30 Завтрак.
09:00 Выезд на программу: до этнокультурного комплекса «Алдын Булак».
10:00 Прибытие на комплекс «Алдын-Булак».
Экскурсия.
11:30 Выезд с комплекса.
12:20 Прибытие в город.
Посещение сувенирных лавок. Обед.
Гости, кому удобнее вылетать из Абакана выезжают в Абакан. Заселяем в отель Азия 4*. Ужин в отеле. Ориентировочное прибытие 21:00.
18:00 Для тех кто остается в Кызыле - ужин.
20:00 Возвращение в отель
Трансфер в аэропорт.
Вылет из г. Кызыл.
Тур предусматривает проживание в гостиницах.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Двухместное
|Одноместное
|65 000
|79 000
Загородный отель «Гладенькая» находится в окружении гор. К услугам гостей крытый бассейн, оздоровительный спа-центр, сауна, хаммам и гидромассажная ванна. Горнолыжные трассы пролегают всего в 9 км.
В числе удобств всех номеров бесплатный Wi-Fi, балкон, телевизор с плоским экраном, паркетный пол и мини-бар. Собственная ванная комната укомплектована феном, купальными халатами и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. В номерах подключен бесплатный Wi-Fi.
Отель «AZIMUT Кызыл» с общим лаунджем и фитнес-центром расположен в городе Кызыл. При отеле работают бар и ресторан. В этом 5-звездочном отеле предоставляется бесплатный Wi-Fi, осуществляется доставка еды и напитков в номер. На территории отеля установлен банкомат. Среди других удобств — крытый бассейн, хаммам и круглосуточная стойка регистрации.
Номера отеля оснащены кондиционером, сейфом и телевизором с плоским экраном. В собственной ванной комнате есть душ. В числе удобств всех номеров письменный стол и чайник. В некоторых номерах есть мини-кухня с микроволновой печью, холодильником и мини-баром. Гостям отеля «AZIMUT Кызыл» предоставляются постельное белье и полотенца.
Отель «Азия» расположен в городе Абакан. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и ресторан. При отеле работает бар и обустроена бесплатная частная парковка.
Во всех номерах установлен телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами. В некоторых из них имеется гостиная зона, где можно отдохнуть и расслабиться. Среди удобств — чайник. Собственная ванная комната.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.