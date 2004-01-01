Максим проводит ещё 3 экскурсии

Что вас ожидает

Достопримечательности Дивногорска

Путешествие начнется с посещения утеса, на сотни метров возвышающегося над могучим Енисеем. Здесь вы откроете не только впечатляющий вид на окрестные скалы и долину реки, но и побываете на знаменитой смотровой площадке с памятником гигантскому осетру. Затем переместитесь в затерявшийся между скал уютный городок Дивногорск, где я расскажу, как и почему именно здесь построили одну из лучших набережных России. А с нескольких разноуровневых смотровых площадок, у одной из крупнейших в мире ГЭС, поговорим о секретах отечественного чуда инженерной мысли.

Покоряем Дивные горы!

Новая порция панорам и новые высоты ждут вас далее по маршруту. Тайными дорогами, сквозь индустриальные развалины, заброшенный карьер и живописную долину горного ручья вы выедете к началу крутого подъема. Я проведу вас через густую тайгу и скальные утесы к малоизвестной и труднодоступной, но самой духозахватывающей смотровой площадке в этих местах. Оттуда как на ладони вы увидите обширную гладь Красноярского моря 🌊, долину Енисея и ГЭС с невероятного ракурса. За чашкой травяного чая насладимся головокружительными видами и тишиной. А затем, под интересные истории 📖 края, вы вернетесь в город 🏙️, полные новых впечатлений!

Организационные детали