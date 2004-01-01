Максим проводит ещё 3 экскурсии

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Тысяча и одна панорама Дивных гор

Открыть необычные места и захватывающие виды в окрестностях Красноярска и Дивногорска

Максим
Максим – Гид из Красноярска
Поездка соткана из лучших пейзажей в районе города и его спутника.

Одни откроются вам на благоустроенных смотровых площадках, к другим, секретным, я проведу по диким таежным тропам и скальным утесам.

Так, под аккомпанемент травяного чая и лесных ароматов Сибири, вы услышите истории 📖 края и взглянете с разных ракурсов на Красноярское море 🌊, долину Енисея и знаменитую ГЭС.
Задать вопросОбычно отвечает за 1 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 60004 200 ₽ за экскурсиюскидка30%

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Тысяча и одна панорама Дивных гор
Тысяча и одна панорама Дивных гор

Что вас ожидает

Достопримечательности Дивногорска
Путешествие начнется с посещения утеса, на сотни метров возвышающегося над могучим Енисеем. Здесь вы откроете не только впечатляющий вид на окрестные скалы и долину реки, но и побываете на знаменитой смотровой площадке с памятником гигантскому осетру. Затем переместитесь в затерявшийся между скал уютный городок Дивногорск, где я расскажу, как и почему именно здесь построили одну из лучших набережных России. А с нескольких разноуровневых смотровых площадок, у одной из крупнейших в мире ГЭС, поговорим о секретах отечественного чуда инженерной мысли.

Покоряем Дивные горы!
Новая порция панорам и новые высоты ждут вас далее по маршруту. Тайными дорогами, сквозь индустриальные развалины, заброшенный карьер и живописную долину горного ручья вы выедете к началу крутого подъема. Я проведу вас через густую тайгу и скальные утесы к малоизвестной и труднодоступной, но самой духозахватывающей смотровой площадке в этих местах. Оттуда как на ладони вы увидите обширную гладь Красноярского моря 🌊, долину Енисея и ГЭС с невероятного ракурса. За чашкой травяного чая насладимся головокружительными видами и тишиной. А затем, под интересные истории 📖 края, вы вернетесь в город 🏙️, полные новых впечатлений!

Организационные детали

  • Я заберу вас от места вашего проживания в Красноярске или другой удобной для вас точки
  • Общая длина пешей части маршрута составит 3 км
  • Позаботьтесь о хорошей обуви и репеллентах от насекомых, возьмите с собой воду и перекус
Тысяча и одна панорама Дивных гор
Тысяча и одна панорама Дивных гор
Тысяча и одна панорама Дивных гор
Тысяча и одна панорама Дивных гор
Тысяча и одна панорама Дивных гор
Тысяча и одна панорама Дивных гор
Тысяча и одна панорама Дивных гор
Тысяча и одна панорама Дивных гор
Тысяча и одна панорама Дивных гор
Тысяча и одна панорама Дивных гор
Тысяча и одна панорама Дивных гор
Тысяча и одна панорама Дивных гор
Тысяча и одна панорама Дивных гор
Тысяча и одна панорама Дивных гор
Тысяча и одна панорама Дивных гор

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Максим
Максим
Привет, меня зовут Максим, и я не представляю жизни без путешествий и приключений! Профессию выбрал исключительно по любви, в ней с 2014 года. За это время успел поработать зарубежом, стать сертифицированным гидом-экскурсоводом в родном Красноярске, а также был аккредитованным гидом Всемирной зимней универсиады 2019. Люблю находить интересные места, собирать удивительные факты и делиться этим с вами!
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