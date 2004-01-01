Еще несколько необычных экскурсий в Красноярске

Что вас ожидает

Приятная прогулка 👣 по лесу

На входе в заповедник мы встретим скальную гряду Такмак и Гранитный карьер. Далее отправимся по живописным лесным тропам к скале Воробушки. По пути вы узнаете историю 📖 и легенды этих земель, раскроете, в чем магическая сила Столбов и почему их так любят посещать местные жители. А также насладитесь красотой сибирской природы, журчанием ручьев, пением птиц и чистейшим воздухом!

Покорение вершин

Я покажу вам очень легкий и безопасный способ забраться на скалу Воробушки. На вершине мы сделаем чудесные фотографии 📸, помедитируем, устроим пикник с травяным чаем и понаблюдаем за полетом стрижей и причудливыми облаками. Неподалеку от Воробушков есть еще одна скала — Снегирь, по желанию мы поднимемся и на нее! А потом, заряженные и бодрые, вернемся к точке старта.

Организационные детали

Экскурсия предполагает небольшую физическую нагрузку.