Еще несколько необычных экскурсий в Красноярске

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Восточные столбы, или хайкинг по-красноярски

Насладиться скалами, таежными лесами, свежим воздухом и услышать местные легенды

Кристина
Кристина – Гид из Красноярска
Приглашаю отдохнуть от городского шума и на несколько часов погрузиться в мир сибирской природы! Вы откроете для себя заповедник Столбы — символ Красноярска — с непривычного для многих восточного входа.

Погуляете по тайным лесным тропам, покорите скалы Воробушки и Снегирь и узнаете о феномене «столбизма».
Задать вопросОбычно отвечает за 17 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 4.5 часов
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 2 500 ₽ за экскурсию

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Восточные столбы, или хайкинг по-красноярски
Восточные столбы, или хайкинг по-красноярски

Что вас ожидает

Приятная прогулка 👣 по лесу
На входе в заповедник мы встретим скальную гряду Такмак и Гранитный карьер. Далее отправимся по живописным лесным тропам к скале Воробушки. По пути вы узнаете историю 📖 и легенды этих земель, раскроете, в чем магическая сила Столбов и почему их так любят посещать местные жители. А также насладитесь красотой сибирской природы, журчанием ручьев, пением птиц и чистейшим воздухом!

Покорение вершин
Я покажу вам очень легкий и безопасный способ забраться на скалу Воробушки. На вершине мы сделаем чудесные фотографии 📸, помедитируем, устроим пикник с травяным чаем и понаблюдаем за полетом стрижей и причудливыми облаками. Неподалеку от Воробушков есть еще одна скала — Снегирь, по желанию мы поднимемся и на нее! А потом, заряженные и бодрые, вернемся к точке старта.

Организационные детали

Экскурсия предполагает небольшую физическую нагрузку.

Восточные столбы, или хайкинг по-красноярски
Восточные столбы, или хайкинг по-красноярски
Восточные столбы, или хайкинг по-красноярски
Восточные столбы, или хайкинг по-красноярски
Восточные столбы, или хайкинг по-красноярски
Восточные столбы, или хайкинг по-красноярски
Восточные столбы, или хайкинг по-красноярски
Восточные столбы, или хайкинг по-красноярски
Восточные столбы, или хайкинг по-красноярски
Восточные столбы, или хайкинг по-красноярски
Восточные столбы, или хайкинг по-красноярски
Восточные столбы, или хайкинг по-красноярски

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Кристина
Кристина
Привет! Я Кристина, и сибирская природа — моя большая слабость. Я не профессиональный гид, но с радостью открою для вас самые красивые места Красноярского края. На экскурсиях мы никуда не будем спешить. Я знаю, как важно остановиться в понравившемся месте, насладиться моментом, сделать чудесные фото на память, вдохнуть полной грудью свежий воздух и затем с улыбкой на лице продолжить двигаться вперед. Я очень чутко отношусь к людям и уверена, что в моей компании вам будет весело и легко!
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