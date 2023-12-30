Встретим вас в аэропорту Красноярска, позавтракаем в кафе и отправимся исследовать город. Посетим часовню Параскевы Пятницы 19 века, побываем на площади Мира и Театральной площади.

После заселения в гостиницу вас ждёт экскурсия в Красноярский краевой краеведческий музей, где мы погрузимся в историю освоения Сибири.

Ужинать будем в ресторане старинной енисейской кухни.