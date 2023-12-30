Встречаем 2024 на Красноярских Столбах: снегоходы, праздничный ужин и прогулка по скалам

Групповой тур в Красноярске

Промчаться по зимней тайге на снегоходе и насладиться старинной енисейской кухней

Самую волшебную ночь в году проведём в сказочном лесу у Красноярских Столбов. Только представьте: густая тайга, высокие отвесные скалы и бесконечные снежные просторы.

Будем много гулять по национальному парку пешком, ловить лучшие кадры на смотровых площадках и вдыхать морозный воздух. А ещё вас ждёт путешествие на снегоходе с крутыми подъёмами и спусками.

Проживание, питание, в том числе и новогодний ужин, уже включены в стоимость — вам не придётся ни о чём беспокоиться.
Встречаем 2024 на Красноярских Столбах: снегоходы, праздничный ужин и прогулка по скалам
Встречаем 2024 на Красноярских Столбах: снегоходы, праздничный ужин и прогулка по скалам
Встречаем 2024 на Красноярских Столбах: снегоходы, праздничный ужин и прогулка по скалам
Встречаем 2024 на Красноярских Столбах: снегоходы, праздничный ужин и прогулка по скалам
Встречаем 2024 на Красноярских Столбах: снегоходы, праздничный ужин и прогулка по скалам
Встречаем 2024 на Красноярских Столбах: снегоходы, праздничный ужин и прогулка по скалам
Встречаем 2024 на Красноярских Столбах: снегоходы, праздничный ужин и прогулка по скалам
Встречаем 2024 на Красноярских Столбах: снегоходы, праздничный ужин и прогулка по скалам
Ближайшие даты:
30
дек

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет42 600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Организационные детали

Возможно участие детей любого возраста.

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия по Красноярску

Встретим вас в аэропорту Красноярска, позавтракаем в кафе и отправимся исследовать город. Посетим часовню Параскевы Пятницы 19 века, побываем на площади Мира и Театральной площади.

После заселения в гостиницу вас ждёт экскурсия в Красноярский краевой краеведческий музей, где мы погрузимся в историю освоения Сибири.

Ужинать будем в ресторане старинной енисейской кухни.

Экскурсия по КрасноярскуЭкскурсия по КрасноярскуЭкскурсия по Красноярску
2 день

Национальный парк «Красноярские Столбы»

После завтрака поедем в национальный парк «Красноярские Столбы». Вас ждёт приятная прогулка по центральной группе скал: пройдём по скалам Дед, Перья, Слоник и Львиные ворота. Со смотровых площадок нам откроется завораживающий вид на бескрайние лесные просторы, запорошенные снегом, и Красноярск. Что такое философия столбизма, как проводит свободное время настоящий столбист и чем отличаются некоторые столбы — узнаете на экскурсии.

Обед будет в формате перекуса. После заселения в гостиницу при национальном парке — праздничный ужин и встреча Нового года в сказочном лесу на Столбах.

Национальный парк «Красноярские Столбы»Национальный парк «Красноярские Столбы»Национальный парк «Красноярские Столбы»Национальный парк «Красноярские Столбы»
3 день

Прогулка к Манской стенке и возвращение в Красноярск

Сегодня хорошенько выспимся, позавтракаем и снова отправимся к Столбам. Пешком доберёмся до Манской стенки — скалы, поражающей своими габаритами, в долине ручья Калтат. По дороге будем останавливаться на смотровых площадках и фотографироваться.

Пообедаем в формате перекуса и вернёмся в Красноярск, заселимся в гостиницу и отдохнём.

Прогулка к Манской стенке и возвращение в КрасноярскПрогулка к Манской стенке и возвращение в КрасноярскПрогулка к Манской стенке и возвращение в КрасноярскПрогулка к Манской стенке и возвращение в Красноярск
4 день

«Царь-Рыба», плотина Красноярской ГЭС и катание на снегоходах

После завтрака поедем в Дивногорск, из окна любуясь густым лесом. На смотровой площадке «Царь-Рыба» сделаем эффектные кадры Енисея и рассмотрим скульптуру осётра в натуральную величину.

Увидим плотину Красноярской ГЭС, пообедаем в кафе Дивногорска и отправимся на базу отдыха «Мана» в горах. Разместимся на снегоходах и помчим в мини-путешествие по сибирской тайге на 2 часа. Путь наш пройдёт по лесу и руслу реки, будут и крутые подъёмы и спуски. Если у вас есть опыт управления снегоходом, вы сможете сами сесть за руль, а если нет — занять место пассажира.

Затем вернёмся в гостиницу.

«Царь-Рыба», плотина Красноярской ГЭС и катание на снегоходах«Царь-Рыба», плотина Красноярской ГЭС и катание на снегоходах«Царь-Рыба», плотина Красноярской ГЭС и катание на снегоходах
5 день

Отъезд

После завтрака соберём вещи и выселимся из гостиницы до 12:00. Затем — самостоятельный трансфер в аэропорт или на ж. -д. вокзал.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Красноярска, утро
Завершение: База отдыха «Мана», выезд до 12:00. Самостоятельный трансфер в аэропорт или на ж. - д. вокзал Красноярска
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Красноярска

ГрупповыеНа машинеМожно с детьмиЗимниеЛетниеАктивный отдыхНовогодние 2024Красноярские СтолбыПопулярные местаМногодневные туры5-дневные турыГастрономические

Похожие туры из Красноярска

Зимний тур по рекам Сибири
Авторский тур
7 дней
Зимний тур по рекам Сибири
Россия, Красноярский край, Туруханский район, посе...
1 фев
7 фев
67 000 за человека
Великое Саянское Кольцо: Красноярский край, Тува, Хакасия. Этнотур
скидка
16%
Авторский тур
10 дней
3 отзыва
Великое Саянское Кольцо: Красноярский край, Тува, Хакасия. Этнотур
г. Красноярск
4 июня
2 июля
15 июля
23 июля
166000140 000 за человека
Выходные в Красноярске
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Выходные в Красноярске
г. Красноярск
7 мар
28 апр
9 мая
8 июня
49 000 за человека
У нас ещё много экскурсий в Красноярске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
ХОРОШО
🧭
ТАМ