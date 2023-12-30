Промчаться по зимней тайге на снегоходе и насладиться старинной енисейской кухней
Будем много гулять по национальному парку пешком, ловить лучшие кадры на смотровых площадках и вдыхать морозный воздух. А ещё вас ждёт путешествие на снегоходе с крутыми подъёмами и спусками.
Проживание, питание, в том числе и новогодний ужин, уже включены в стоимость — вам не придётся ни о чём беспокоиться.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|42 600 ₽
Описание
Организационные детали
Возможно участие детей любого возраста.
Программа тура по дням
Экскурсия по Красноярску
Встретим вас в аэропорту Красноярска, позавтракаем в кафе и отправимся исследовать город. Посетим часовню Параскевы Пятницы 19 века, побываем на площади Мира и Театральной площади.
После заселения в гостиницу вас ждёт экскурсия в Красноярский краевой краеведческий музей, где мы погрузимся в историю освоения Сибири.
Ужинать будем в ресторане старинной енисейской кухни.
Национальный парк «Красноярские Столбы»
После завтрака поедем в национальный парк «Красноярские Столбы». Вас ждёт приятная прогулка по центральной группе скал: пройдём по скалам Дед, Перья, Слоник и Львиные ворота. Со смотровых площадок нам откроется завораживающий вид на бескрайние лесные просторы, запорошенные снегом, и Красноярск. Что такое философия столбизма, как проводит свободное время настоящий столбист и чем отличаются некоторые столбы — узнаете на экскурсии.
Обед будет в формате перекуса. После заселения в гостиницу при национальном парке — праздничный ужин и встреча Нового года в сказочном лесу на Столбах.
Прогулка к Манской стенке и возвращение в Красноярск
Сегодня хорошенько выспимся, позавтракаем и снова отправимся к Столбам. Пешком доберёмся до Манской стенки — скалы, поражающей своими габаритами, в долине ручья Калтат. По дороге будем останавливаться на смотровых площадках и фотографироваться.
Пообедаем в формате перекуса и вернёмся в Красноярск, заселимся в гостиницу и отдохнём.
«Царь-Рыба», плотина Красноярской ГЭС и катание на снегоходах
После завтрака поедем в Дивногорск, из окна любуясь густым лесом. На смотровой площадке «Царь-Рыба» сделаем эффектные кадры Енисея и рассмотрим скульптуру осётра в натуральную величину.
Увидим плотину Красноярской ГЭС, пообедаем в кафе Дивногорска и отправимся на базу отдыха «Мана» в горах. Разместимся на снегоходах и помчим в мини-путешествие по сибирской тайге на 2 часа. Путь наш пройдёт по лесу и руслу реки, будут и крутые подъёмы и спуски. Если у вас есть опыт управления снегоходом, вы сможете сами сесть за руль, а если нет — занять место пассажира.
Затем вернёмся в гостиницу.
Отъезд
После завтрака соберём вещи и выселимся из гостиницы до 12:00. Затем — самостоятельный трансфер в аэропорт или на ж. -д. вокзал.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Аэропорт Красноярска, утроЗавершение: База отдыха «Мана», выезд до 12:00. Самостоятельный трансфер в аэропорт или на ж. - д. вокзал Красноярска
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.