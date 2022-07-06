Ранний прилет в Красноярск.
Трансфер аэропорт – город Красноярск, обед.
Заезд на восточный вход национального парка «Красноярские столбы», обзор уникальных сиенитовых скал на смотровой площадке, гранитный карьер, таежный родник.
Трансфер до смотровой площадки «Царь-рыба», фото.
Трансфер до Красноярской ГЭС, второй по мощности ГЭС России.
Трансфер до Хакасии.
Ужин в кафе.
Озеро Белё, которое славится своим минерализированным составом, в котором присутствует глауберова соль, знаменитая своими целебными качествами.
Ночевка на базе «Скалки», в хакасских юртах.
Общее время пути 7 часов, 480 км.
Ранний подъем.
Завтрак.
Трансфер к музею под открытым небом «Сундуки», по мнению ученых, являвшегося в древности Обсерваторией.
Экскурсия с обзором панорамы бескрайней хакасской степи, удивительных каменных останцов, древних курганов.
Фото.
Обед, национальная кухня.
Трансфер до гостиницы в поселке Приисковый.
Отдых, ужин, ночлег.
Общее время пути 5 часов, 200 км.
Ранний подъем.
Завтрак.
Трансфер гостиница – заказник регионального значения «Июсский».
Обед.
Треккинговая прогулка по тропам природного парка с уникальными снежниками.
Возвращение в гостиницу.
Ужин, отдых.
Ранний подъем.
Завтрак.
Треккинговый маршрут по парку «Ивановские озера».
Озера известны своей кристально чистой водой, небольшими водопадами и живописными субальпийскими лугами.
Экскурсионная программа.
Возвращение в гостиницу.
Обед, ужин, отдых.
Ранний подъем.
Завтрак.
Старинная дорога в юрточный лагерь в с. Ефремкино.
Потрясающие пейзажи, оффроуд (при отсутствии обильных дождей).
Обед, национальная кухня.
Отдых, ужин, ночлег в хакасских юртах.
Подъем.
Завтрак.
Треккинговый маршрут «Тропа Предков» (4 км).
На тропе множество гротов, которые действительно похожи на открытые рты.
В самом начале тропы есть грот, в котором была обнаружена стоянка древнего человека.
Пещера Шамана.
Возвращение в лагерь.
Обед.
Отдых, ужин, ночлег.
Ранний подъем.
Завтрак.
Трансфер до участка «Оглахты» заповедника «Хакасский», одного из самых живописных мест Хакасии.
Визит-центр и экскурсионная тропа к горе Сорок Зубьев познакомят вас с выдающимися археологическими открытиями, сделанными на территории Оглахтинского горного массива, стилями наскального искусства Хакасии, а также наиболее яркими событиями древней истории хакасской земли.
Посещение большого Салбыкского кургана, самого крупного из 56 курганов Долины царей (Салбыкской долины).
Это сооружение относят к V-VI вв. до н. э.
Экскурсия, фото.
Трансфер до гостиницы г. Абакана.
Ужин, ночлег.
Общее время пути 9 часов, 520 км
Ранний подъем.
Завтрак.
Трансфер до уникального юрточного лагеря в археологическом музее-заповеднике «Казановка».
Экскурсия.
Обед, включающий хакасские блюда.
Отдых. Ужин, ночлег.
Общее время пути 3 часа, 210 км.
Ранний подъем.
Завтрак.
Трансфер до Сафроновского кургана, называемого «Энциклопедией сибирского шаманизма».
Сафроновский могильник относится к тагарской культуре эпохи бронзы и раннего железа и имеет возраст около 2,5 тысяч лет.
Обед.
Трансфер до отеля.
Ужин, отдых.
Ранний подъем.
Завтрак.
Выезд в аэропорт г. Абакана.
Окончание тура.
Тур предусматривает двухместное размещение в гостиницах, юртах, базе отдыха и гостевом доме по маршруту.
Примерный перечень мест размещения:
Отель «Ажур Приисковый» с баром и принадлежностями для барбекю расположен в поселке Приисковое. Постояльцы могут посетить ресторан и заказать доставку еды и напитков в номер. Стойка регистрации работает круглосуточно. Можно воспользоваться бесплатным Wi-Fi. Предоставляется бесплатная частная парковка. В отеле можно взять напрокат автомобиль.
В номерах отеля установлен шкаф для одежды. В каждом номере отеля «Ажур Приисковый» имеется письменный стол и собственная ванная комната.
По утрам для гостей сервируют континентальный завтрак или завтрак «шведский стол».
В деревне Ефремкино в окружении красоты гор расположен гостевая база – «Зов предков». Территория состоит из 3 юрт для зимнего проживания с домашним оформлением. Они тёплые, уютные и чистые. Домики оснащены электричеством, а также водой и туалетом. В 2-х юртах свободно помещается 6 персон, есть кибитка, предусмотренная на пару, на 2 места. Утеплённые домики имеют кирпичные печи, которые дарят гостям полноценный сон, поэтому отдыхают в этих местах не только в зимние месяцы, но и в летние, так же осенью и весной.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.