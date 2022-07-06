7 день

Оглахты. Гора Сорок зубьев. Салбыкский курган

Ранний подъем.

Завтрак.

Трансфер до участка «Оглахты» заповедника «Хакасский», одного из самых живописных мест Хакасии.

Визит-центр и экскурсионная тропа к горе Сорок Зубьев познакомят вас с выдающимися археологическими открытиями, сделанными на территории Оглахтинского горного массива, стилями наскального искусства Хакасии, а также наиболее яркими событиями древней истории хакасской земли.

Посещение большого Салбыкского кургана, самого крупного из 56 курганов Долины царей (Салбыкской долины).

Это сооружение относят к V-VI вв. до н. э.

Экскурсия, фото.

Трансфер до гостиницы г. Абакана.

Ужин, ночлег.

Общее время пути 9 часов, 520 км