3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Кронштадт - мифы и реальность: путешествие в историю и легенды
Погрузитесь в удивительный мир Кронштадта, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю о мореплавателях, изобретателях и великих событиях
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
5 500₽ за всё до 10 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Кронштадт глазами мальчишки: форт, маяк, гавань
Индивидуальная экскурсия по Кронштадту: заброшенные форты, военные корабли и уникальная природа острова Котлин
Начало: В Кронштадте
17 авг в 15:00
18 авг в 09:00
7 980₽ за всё до 4 чел.
1 час
Водная прогулка
Морская прогулка по фортам и маякам Кронштадта
Погрузитесь в атмосферу морской истории, любуясь фортами и маяками Кронштадта. Прогулка на теплоходе подарит незабываемые впечатления и свежий морской воздух
Начало: На причале Остров Фортов
Завтра в 18:00
6 авг в 11:30
1 100₽ за человека
скидка
20%
1 час
Водная прогулка
Корабль флибустьеров: приключение на водолазном боте
Отправьтесь в захватывающее путешествие на водолазном боте. Узнайте тайны Кронштадта и его фортов, исследуйте старинный корабль и насладитесь морскими видами
Начало: У форта «Пётр I»
Сегодня в 19:00
Завтра в 10:00
23001 840₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна26 июля 2024Дарили экскурсию с Никитой коллеге!!! Его семья в восторге, Никита смог влюбить в Кронштадт. И мальчишкам 8, 12 лет и взрослым очень понравилось.
- ННаталья21 июля 2024Мы в восторге, и взрослые и особенно дети (16 и 11 лет). Столь содержательного и захватывающего рассказа мы не слышали
- ЛЛариса18 июля 2024Отличная экскурсия, отличающаяся от традиционных групповых и по маршруту, и по информации. Огромное спасибо Алевтине, прекрасный, компетентный экскурсовод!
- ТТатьяна16 июля 2024Благодарим Никиту за живую, динамичную и очень интересную прогулку! Время пролетело незаметно! Захотелось вернуться в Кронштадт!
- ААнтон23 июня 2024Посетил несколько экскурсий организованных через Трипстер. Все были хороши, но эта лучшая. Гид Алевтина прекрасный рассказчик, блестяще знает историю Кронштадта,
- ААлиса11 июня 2024Большая благодарность, за прекрасную экскурсию! Мы ходили всей семьей я с мужем и дети (девочки 12 и 14 лет) Всем было очень интересно и познавательно! Рекомендуем)
- ААнастасия19 сентября 2023Отличная экскурсия! Много полезной информации. Организация на высшем уровне👍 весь отпуск пользуемся услугами этой компании, однозначно рекомендую!
- ЛЛюбовь24 августа 2023На теплоходе прекрасная атмосфера, очень вежливые, обходительные, сотрудники теплохода и ребята, что помогают ступить на борт и сойти с него,
- ДДмитрий12 августа 2023Очень классная прогулка на теплоходе, да ещё и с экскурсией. Рекомендую всем очень интересно и познавательно.
Ответы на вопросы от путешественников по Кронштадту в категории «Что ещё посмотреть»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кронштадте
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Какие места ещё посмотреть в Кронштадте
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Кронштадту в августе 2024
Сейчас в Кронштадте в категории "Что ещё посмотреть" можно забронировать 4 экскурсии от 1 100 до 7 980 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 171 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
Забронируйте экскурсию в Кронштадте на 2024 год по теме «Что ещё посмотреть», 171 ⭐ отзыв, цены от 1100₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь