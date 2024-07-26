Что ещё посмотреть – экскурсии в Кронштадте

Найдено 4 экскурсии в категории «Что ещё посмотреть» в Кронштадте, цены от 1 100 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Кронштадт - мифы и реальность
На машине
41 отзыв
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Кронштадт - мифы и реальность: путешествие в историю и легенды
Погрузитесь в удивительный мир Кронштадта, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю о мореплавателях, изобретателях и великих событиях
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
5 500 за всё до 10 чел.
Кронштадт глазами мальчишки
На машине
98 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Кронштадт глазами мальчишки: форт, маяк, гавань
Индивидуальная экскурсия по Кронштадту: заброшенные форты, военные корабли и уникальная природа острова Котлин
Начало: В Кронштадте
17 авг в 15:00
18 авг в 09:00
7 980 за всё до 4 чел.
Форты Кронштадта на теплоходе
На теплоходе
32 отзыва
1 час
Водная прогулка
Морская прогулка по фортам и маякам Кронштадта
Погрузитесь в атмосферу морской истории, любуясь фортами и маяками Кронштадта. Прогулка на теплоходе подарит незабываемые впечатления и свежий морской воздух
Начало: На причале Остров Фортов
Завтра в 18:00
6 авг в 11:30
1 100 за человека
Корабль флибустьеров: приключение на водолазном боте
скидка
20%
1 час
Водная прогулка
Корабль флибустьеров: приключение на водолазном боте
Отправьтесь в захватывающее путешествие на водолазном боте. Узнайте тайны Кронштадта и его фортов, исследуйте старинный корабль и насладитесь морскими видами
Начало: У форта «Пётр I»
Сегодня в 19:00
Завтра в 10:00
23001 840 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    26 июля 2024
    Кронштадт глазами мальчишки
    Дарили экскурсию с Никитой коллеге!!! Его семья в восторге, Никита смог влюбить в Кронштадт. И мальчишкам 8, 12 лет и взрослым очень понравилось.
  • Н
    Наталья
    21 июля 2024
    Кронштадт глазами мальчишки
    Мы в восторге, и взрослые и особенно дети (16 и 11 лет). Столь содержательного и захватывающего рассказа мы не слышали
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    во все наши экскурсионные дни. . (ездили и в Карелию и по Питеру). Когда слушаешь увлеченного человека, испытываешь чувство гордости за город воинской славы- Кронштадт, за нашу страну, наших защитников❤🌊⚓🎆 Хотелось бы пожелать большой удачи орнанизатору! С удовольствием вернемся еще в Кронштадт❤

    Мы в восторге, и взрослые и особенно дети (16 и 11 лет). Столь содержательного и захватывающегоМы в восторге, и взрослые и особенно дети (16 и 11 лет). Столь содержательного и захватывающегоМы в восторге, и взрослые и особенно дети (16 и 11 лет). Столь содержательного и захватывающегоМы в восторге, и взрослые и особенно дети (16 и 11 лет). Столь содержательного и захватывающегоМы в восторге, и взрослые и особенно дети (16 и 11 лет). Столь содержательного и захватывающегоМы в восторге, и взрослые и особенно дети (16 и 11 лет). Столь содержательного и захватывающегоМы в восторге, и взрослые и особенно дети (16 и 11 лет). Столь содержательного и захватывающегоМы в восторге, и взрослые и особенно дети (16 и 11 лет). Столь содержательного и захватывающего
  • Л
    Лариса
    18 июля 2024
    Кронштадт - мифы и реальность
    Отличная экскурсия, отличающаяся от традиционных групповых и по маршруту, и по информации. Огромное спасибо Алевтине, прекрасный, компетентный экскурсовод!
    Отличная экскурсия, отличающаяся от традиционных групповых и по маршруту, и по информации. Огромное спасибо Алевтине, прекрасный
  • Т
    Татьяна
    16 июля 2024
    Кронштадт глазами мальчишки
    Благодарим Никиту за живую, динамичную и очень интересную прогулку! Время пролетело незаметно! Захотелось вернуться в Кронштадт!
  • А
    Антон
    23 июня 2024
    Кронштадт - мифы и реальность
    Посетил несколько экскурсий организованных через Трипстер. Все были хороши, но эта лучшая. Гид Алевтина прекрасный рассказчик, блестяще знает историю Кронштадта,
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    очевидно имеет уникальный опыт вождения экскурсий, а потому и маршрут и рассказ отлично структурированы, погружаешься в тему и не оторваться. Прекрасное отношение к экскурсантам, внимательное и уважительное. Кронштадт прекрасен. Убедительно рекомендую!

    Посетил несколько экскурсий организованных через Трипстер. Все были хороши, но эта лучшая. Гид Алевтина прекрасный рассказчикПосетил несколько экскурсий организованных через Трипстер. Все были хороши, но эта лучшая. Гид Алевтина прекрасный рассказчикПосетил несколько экскурсий организованных через Трипстер. Все были хороши, но эта лучшая. Гид Алевтина прекрасный рассказчикПосетил несколько экскурсий организованных через Трипстер. Все были хороши, но эта лучшая. Гид Алевтина прекрасный рассказчикПосетил несколько экскурсий организованных через Трипстер. Все были хороши, но эта лучшая. Гид Алевтина прекрасный рассказчикПосетил несколько экскурсий организованных через Трипстер. Все были хороши, но эта лучшая. Гид Алевтина прекрасный рассказчикПосетил несколько экскурсий организованных через Трипстер. Все были хороши, но эта лучшая. Гид Алевтина прекрасный рассказчикПосетил несколько экскурсий организованных через Трипстер. Все были хороши, но эта лучшая. Гид Алевтина прекрасный рассказчикПосетил несколько экскурсий организованных через Трипстер. Все были хороши, но эта лучшая. Гид Алевтина прекрасный рассказчикПосетил несколько экскурсий организованных через Трипстер. Все были хороши, но эта лучшая. Гид Алевтина прекрасный рассказчик
  • А
    Алиса
    11 июня 2024
    Кронштадт - мифы и реальность
    Большая благодарность, за прекрасную экскурсию! Мы ходили всей семьей я с мужем и дети (девочки 12 и 14 лет) Всем было очень интересно и познавательно! Рекомендуем)
  • А
    Анастасия
    19 сентября 2023
    Форты Кронштадта на теплоходе
    Отличная экскурсия! Много полезной информации. Организация на высшем уровне👍 весь отпуск пользуемся услугами этой компании, однозначно рекомендую!
  • Л
    Любовь
    24 августа 2023
    Форты Кронштадта на теплоходе
    На теплоходе прекрасная атмосфера, очень вежливые, обходительные, сотрудники теплохода и ребята, что помогают ступить на борт и сойти с него,
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    очень профессиональный гид: рассказ интересный, нескучный, захватывающий. Теплоход просторный, уютный, в нем тепло, капитан корабля уверенно и хорошо ведет теплоход. Кронштадт и форты завораживают и очень величественны, хоть бесхозяйственность и время сильно сказались на фортах. Сейчас три форта из 21 восстанавливаются, много сделано, но большая работа еще впереди. Очень понравился перед проходом на причал парк Остров фортов, который разделен на зоны: можно увидеть очень интересные экспозиции, покататься на качелях и детям и взрослым, и другие развлечения (здесь можно провести пару часов перед экскурсией к фортам или после)

  • Д
    Дмитрий
    12 августа 2023
    Форты Кронштадта на теплоходе
    Очень классная прогулка на теплоходе, да ещё и с экскурсией. Рекомендую всем очень интересно и познавательно.

Ответы на вопросы от путешественников по Кронштадту в категории «Что ещё посмотреть»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кронштадте
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Кронштадт - мифы и реальность
  2. Кронштадт глазами мальчишки
  3. Форты Кронштадта на теплоходе
  4. Корабль флибустьеров: приключение на водолазном боте
Какие места ещё посмотреть в Кронштадте
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Морской собор
  2. Самое главное
  3. Петровский док
  4. Форт Кроншлот
  5. Форт Константин
  6. Форт Александр
  7. Форт Павел
  8. Владимирский собор
  9. Итальянский дворец
  10. Петровский парк
Сколько стоит экскурсия по Кронштадту в августе 2024
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