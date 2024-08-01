Экскурсии для пенсионеров

Найдено 3 экскурсии в категории «Экскурсии для пенсионеров» в Кронштадте, цены от 1 192 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Форты Кронштадта: водная прогулка в мини-группе
На катере
26 отзывов
1 час
Водная прогулка
Групповая экскурсия по фортам Кронштадта на катере
Погрузитесь в историю Кронштадта, путешествуя на катере по Финскому заливу. Увидите знаменитые форты и узнаете их тайны
Начало: В гавани форта «Пётр Первый»
Расписание: ежедневно в 10:00, 11:30, 13:00, 14:30, 16:00, 17:30 и 19:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 10:00
1 600 за человека
Семейная прогулка по Кронштадту с иммерсивным аудиогидом
Пешая
скидка
20%
1.5 часа
Аудиогид
Аудиогид по Кронштадту: увлекательное путешествие для всей семьи
Кронштадт полон историй и загадок. Узнайте о флоте, фортов и инженерных чудесах с аудиогидом мистером Ушкиным. Интересно и познавательно для всей семьи
Начало: На улице Ленина
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
14901 192 за всё до 4 чел.
Корабль флибустьеров: приключение на водолазном боте
скидка
20%
1 час
Водная прогулка
Корабль флибустьеров: приключение на водолазном боте
Отправьтесь в захватывающее путешествие на водолазном боте. Узнайте тайны Кронштадта и его фортов, исследуйте старинный корабль и насладитесь морскими видами
Начало: У форта «Пётр I»
Сегодня в 16:00
Завтра в 10:00
23001 840 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Альбина
    1 августа 2024
    Форты Кронштадта: водная прогулка в мини-группе
    Искрометное чувство юмора экскурсовода на протяжении часовой экскурсии дало такой позитивный заряд энергии! Даниил, спасибо! Вы-лучший! В дополнение, знание истории, занимательный маршрут вдоль фортов, умение удержать внимание туристов и грамотная речь еще больше украсили этот великолепный летний день! Спасибо!!!
  • Д
    Дмитрий
    29 июля 2024
    Форты Кронштадта: водная прогулка в мини-группе
    Замечательная прогулка, обширный обзор истории фортов Кранштадта!!!
    Замечательная прогулка, обширный обзор истории фортов Кранштадта!!!
  • Е
    Екатерина
    25 июля 2024
    Форты Кронштадта: водная прогулка в мини-группе
    Прогулка очень понравилась, повезло с погодой, не тривиальная подача материала гидом, дополнительно посетили маяк. Могу смело рекомендовать, получите удовольствие от прогулки!
    Прогулка очень понравилась, повезло с погодой, не тривиальная подача материала гидом, дополнительно посетили маяк. Могу смело

Ответы на вопросы от путешественников по Кронштадту в категории «Экскурсии для пенсионеров»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кронштадте
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Форты Кронштадта: водная прогулка в мини-группе
  2. Семейная прогулка по Кронштадту с иммерсивным аудиогидом
  3. Корабль флибустьеров: приключение на водолазном боте
Какие места ещё посмотреть в Кронштадте
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Морской собор
  2. Самое главное
  3. Петровский док
  4. Форт Кроншлот
  5. Форт Константин
  6. Форт Александр
  7. Форт Павел
  8. Владимирский собор
  9. Итальянский дворец
  10. Петровский парк
Сколько стоит экскурсия по Кронштадту в августе 2024
Сейчас в Кронштадте в категории "Экскурсии для пенсионеров" можно забронировать 3 экскурсии от 1 192 до 1 840 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 26 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
Забронируйте экскурсию в Кронштадте на 2024 год по теме «Экскурсии для пенсионеров», 26 ⭐ отзывов, цены от 1192₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
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