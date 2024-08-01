Сейчас в Кронштадте в категории "Экскурсии для пенсионеров" можно забронировать 3 экскурсии от 1 192 до 1 840 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 26 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5