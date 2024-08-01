1 час
Водная прогулка
Групповая экскурсия по фортам Кронштадта на катере
Погрузитесь в историю Кронштадта, путешествуя на катере по Финскому заливу. Увидите знаменитые форты и узнаете их тайны
Начало: В гавани форта «Пётр Первый»
Расписание: ежедневно в 10:00, 11:30, 13:00, 14:30, 16:00, 17:30 и 19:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 10:00
1 600₽ за человека
скидка
20%
1.5 часа
Аудиогид
Аудиогид по Кронштадту: увлекательное путешествие для всей семьи
Кронштадт полон историй и загадок. Узнайте о флоте, фортов и инженерных чудесах с аудиогидом мистером Ушкиным. Интересно и познавательно для всей семьи
Начало: На улице Ленина
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
14901 192₽ за всё до 4 чел.
скидка
20%
1 час
Водная прогулка
Корабль флибустьеров: приключение на водолазном боте
Отправьтесь в захватывающее путешествие на водолазном боте. Узнайте тайны Кронштадта и его фортов, исследуйте старинный корабль и насладитесь морскими видами
Начало: У форта «Пётр I»
Сегодня в 16:00
Завтра в 10:00
23001 840₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААльбина1 августа 2024Искрометное чувство юмора экскурсовода на протяжении часовой экскурсии дало такой позитивный заряд энергии! Даниил, спасибо! Вы-лучший! В дополнение, знание истории, занимательный маршрут вдоль фортов, умение удержать внимание туристов и грамотная речь еще больше украсили этот великолепный летний день! Спасибо!!!
- ДДмитрий29 июля 2024Замечательная прогулка, обширный обзор истории фортов Кранштадта!!!
- ЕЕкатерина25 июля 2024Прогулка очень понравилась, повезло с погодой, не тривиальная подача материала гидом, дополнительно посетили маяк. Могу смело рекомендовать, получите удовольствие от прогулки!
Ответы на вопросы от путешественников по Кронштадту в категории «Экскурсии для пенсионеров»
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