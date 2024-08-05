Популярные экскурсии

Найдено 3 экскурсии в категории «Популярные экскурсии» в Кронштадте, цены от 850 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Морское путешествие к Толбухину - старейшему маяку России
1 отзыв
3 часа
Индивидуальная
до 11 чел.
Морское путешествие к Толбухину - старейшему маяку России
Погрузитесь в атмосферу морской романтики и исторических событий, посетив Толбухин маяк в Кронштадте. Узнайте удивительные истории и легенды
Начало: Кронштадт, Цитадельское шоссе 14Ж
Расписание: Ежедневно в 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Завтра в 16:00
6 авг в 10:00
20 000 за всё до 11 чел.
Квест в Кронштадте (с посещением парка Остров фортов)
На автобусе
5 часов
Квест
до 5 чел.
Квест-экскурсия по Кронштадту: тайны и приключения
Погрузитесь в мир приключений на квест-экскурсии по Кронштадту. Узнайте секрет исполнения желаний, исследуйте грозные форты и почувствуйте себя моряком
Начало: Метро «Старая деревня»
Завтра в 09:00
6 авг в 09:00
2 300 за человека
Групповая экскурсия по форту Риф
Пешая
1 час
Билеты
Групповая экскурсия по форту Риф
Начало: Г. Кронштадт, Кронштадтское шоссе, 74 лит А
Расписание: Форт РИФ открыт для посещения по будням — 12:00-22:00, сб., вс. — 11:00-22:00.
Сегодня в 15:00
10 авг в 12:00
850 за билет

Ответы на вопросы от путешественников по Кронштадту в категории «Популярные экскурсии»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кронштадте
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Морское путешествие к Толбухину - старейшему маяку России
  2. Квест в Кронштадте (с посещением парка Остров фортов)
  3. Групповая экскурсия по форту Риф
Какие места ещё посмотреть в Кронштадте
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Морской собор
  2. Самое главное
  3. Петровский док
  4. Форт Кроншлот
  5. Форт Константин
  6. Форт Александр
  7. Форт Павел
  8. Владимирский собор
  9. Итальянский дворец
  10. Петровский парк
Сколько стоит экскурсия по Кронштадту в августе 2024
Сейчас в Кронштадте в категории "Популярные экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 850 до 20 000. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
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