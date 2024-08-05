3 часа
Индивидуальная
до 11 чел.
Морское путешествие к Толбухину - старейшему маяку России
Погрузитесь в атмосферу морской романтики и исторических событий, посетив Толбухин маяк в Кронштадте. Узнайте удивительные истории и легенды
Начало: Кронштадт, Цитадельское шоссе 14Ж
Расписание: Ежедневно в 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Завтра в 16:00
6 авг в 10:00
20 000₽ за всё до 11 чел.
5 часов
Квест
до 5 чел.
Квест-экскурсия по Кронштадту: тайны и приключения
Погрузитесь в мир приключений на квест-экскурсии по Кронштадту. Узнайте секрет исполнения желаний, исследуйте грозные форты и почувствуйте себя моряком
Начало: Метро «Старая деревня»
Завтра в 09:00
6 авг в 09:00
2 300₽ за человека
1 час
Билеты
Групповая экскурсия по форту Риф
Начало: Г. Кронштадт, Кронштадтское шоссе, 74 лит А
Расписание: Форт РИФ открыт для посещения по будням — 12:00-22:00, сб., вс. — 11:00-22:00.
Сегодня в 15:00
10 авг в 12:00
850₽ за билет
Ответы на вопросы от путешественников по Кронштадту в категории «Популярные экскурсии»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кронштадте
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Кронштадте
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Кронштадту в августе 2024
Сейчас в Кронштадте в категории "Популярные экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 850 до 20 000. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
Забронируйте экскурсию в Кронштадте на 2024 год по теме «Популярные экскурсии», 1 ⭐ отзыв, цены от 850₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь