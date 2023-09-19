Все – экскурсии в Кронштадте

Найдено 3 экскурсии в категории «Все» в Кронштадте, цены от 1 100 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Форты Кронштадта на теплоходе
На теплоходе
32 отзыва
1 час
Водная прогулка
Морская прогулка по фортам и маякам Кронштадта
Погрузитесь в атмосферу морской истории, любуясь фортами и маяками Кронштадта. Прогулка на теплоходе подарит незабываемые впечатления и свежий морской воздух
Начало: На причале Остров Фортов
Завтра в 11:30
6 авг в 11:30
1 100 за человека
Семейная прогулка по Кронштадту с иммерсивным аудиогидом
Пешая
скидка
20%
1.5 часа
Аудиогид
Аудиогид по Кронштадту: увлекательное путешествие для всей семьи
Кронштадт полон историй и загадок. Узнайте о флоте, фортов и инженерных чудесах с аудиогидом мистером Ушкиным. Интересно и познавательно для всей семьи
Начало: На улице Ленина
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
14901 192 за всё до 4 чел.
Корабль флибустьеров: приключение на водолазном боте
скидка
20%
1 час
Водная прогулка
Корабль флибустьеров: приключение на водолазном боте
Отправьтесь в захватывающее путешествие на водолазном боте. Узнайте тайны Кронштадта и его фортов, исследуйте старинный корабль и насладитесь морскими видами
Начало: У форта «Пётр I»
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
23001 840 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    19 сентября 2023
    Форты Кронштадта на теплоходе
    Отличная экскурсия! Много полезной информации. Организация на высшем уровне👍 весь отпуск пользуемся услугами этой компании, однозначно рекомендую!
  • Л
    Любовь
    24 августа 2023
    Форты Кронштадта на теплоходе
    На теплоходе прекрасная атмосфера, очень вежливые, обходительные, сотрудники теплохода и ребята, что помогают ступить на борт и сойти с него,
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    очень профессиональный гид: рассказ интересный, нескучный, захватывающий. Теплоход просторный, уютный, в нем тепло, капитан корабля уверенно и хорошо ведет теплоход. Кронштадт и форты завораживают и очень величественны, хоть бесхозяйственность и время сильно сказались на фортах. Сейчас три форта из 21 восстанавливаются, много сделано, но большая работа еще впереди. Очень понравился перед проходом на причал парк Остров фортов, который разделен на зоны: можно увидеть очень интересные экспозиции, покататься на качелях и детям и взрослым, и другие развлечения (здесь можно провести пару часов перед экскурсией к фортам или после)

  • Д
    Дмитрий
    12 августа 2023
    Форты Кронштадта на теплоходе
    Очень классная прогулка на теплоходе, да ещё и с экскурсией. Рекомендую всем очень интересно и познавательно.

Ответы на вопросы от путешественников по Кронштадту в категории «Все»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кронштадте
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Форты Кронштадта на теплоходе
  2. Семейная прогулка по Кронштадту с иммерсивным аудиогидом
  3. Корабль флибустьеров: приключение на водолазном боте
Какие места ещё посмотреть в Кронштадте
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Морской собор
  2. Самое главное
  3. Петровский док
  4. Форт Кроншлот
  5. Форт Константин
  6. Форт Александр
  7. Форт Павел
  8. Владимирский собор
  9. Итальянский дворец
  10. Петровский парк
Сколько стоит экскурсия по Кронштадту в августе 2024
Сейчас в Кронштадте в категории "Все" можно забронировать 3 экскурсии от 1 100 до 1 840 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 32 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
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