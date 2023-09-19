1 час
Водная прогулка
Морская прогулка по фортам и маякам Кронштадта
Погрузитесь в атмосферу морской истории, любуясь фортами и маяками Кронштадта. Прогулка на теплоходе подарит незабываемые впечатления и свежий морской воздух
Начало: На причале Остров Фортов
Завтра в 11:30
6 авг в 11:30
1 100₽ за человека
скидка
20%
1.5 часа
Аудиогид
Аудиогид по Кронштадту: увлекательное путешествие для всей семьи
Кронштадт полон историй и загадок. Узнайте о флоте, фортов и инженерных чудесах с аудиогидом мистером Ушкиным. Интересно и познавательно для всей семьи
Начало: На улице Ленина
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
14901 192₽ за всё до 4 чел.
скидка
20%
1 час
Водная прогулка
Корабль флибустьеров: приключение на водолазном боте
Отправьтесь в захватывающее путешествие на водолазном боте. Узнайте тайны Кронштадта и его фортов, исследуйте старинный корабль и насладитесь морскими видами
Начало: У форта «Пётр I»
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
23001 840₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия19 сентября 2023Отличная экскурсия! Много полезной информации. Организация на высшем уровне👍 весь отпуск пользуемся услугами этой компании, однозначно рекомендую!
- ЛЛюбовь24 августа 2023На теплоходе прекрасная атмосфера, очень вежливые, обходительные, сотрудники теплохода и ребята, что помогают ступить на борт и сойти с него,
- ДДмитрий12 августа 2023Очень классная прогулка на теплоходе, да ещё и с экскурсией. Рекомендую всем очень интересно и познавательно.
Ответы на вопросы от путешественников по Кронштадту в категории «Все»
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