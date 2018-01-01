Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Кронштадта

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Описание
Аэролодка “Пират” — это комфортная, тёплая, быстрая лодка с двумя печками и обзором 360°. Вместимостью до 9 человек
Про экскурсию:
Продолжительность: 1 часа незабываемой атмосфере времён Петра Первого. Экскурсия без гида-историка, но наш Капитан расскажет интересные факты о Кронштадте и его фортах.
Увидите необитаемые форты:
Форт «Шанц»,
Северный форт №3,
Северный форт №4 («Зверев»),
Северный форт №5,
Северный форт №6,
Седьмой Северный форт,
Пороховой форт.
Высадка: Пороховой форт.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
ул. Восстания 11б
Когда и сколько длится?
Когда:
По выбранному вами времени
Экскурсия длится около
1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия
, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 9 чел.
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