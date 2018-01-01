Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Кронштадта

Индивидуальная экскурсия на аэролодке

За 1 час в компании своих друзей и нашего капитана вы увидите большинство кронштадтских фортов

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За 1 час в компании своих друзей и нашего капитана вы увидите большинство кронштадтских фортов, недоступных для осмотра с суши.
Индивидуальная экскурсия на аэролодке
Индивидуальная экскурсия на аэролодке
Индивидуальная экскурсия на аэролодке
Индивидуальная экскурсия на аэролодке
Индивидуальная экскурсия на аэролодке
Индивидуальная экскурсия на аэролодке
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Аэролодка “Пират” — это комфортная, тёплая, быстрая лодка с двумя печками и обзором 360°. Вместимостью до 9 человек

Про экскурсию:

Продолжительность: 1 часа незабываемой атмосфере времён Петра Первого. Экскурсия без гида-историка, но наш Капитан расскажет интересные факты о Кронштадте и его фортах.

Увидите необитаемые форты:

  • Форт «Шанц»,
  • Северный форт №3,
  • Северный форт №4 («Зверев»),
  • Северный форт №5,
  • Северный форт №6,
  • Седьмой Северный форт,
  • Пороховой форт.
  • Высадка: Пороховой форт.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
ул. Восстания 11б
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 9 чел.

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