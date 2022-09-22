Места службы Галины Павловны и дом, в котором она жила
Морской собор
Якорная площадь
Летний сад
Петровский парк
Итальянский дворец
Стоянка кораблей Балтийского флота
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Описание
Что вас ждет
Уникальная экскурсия по местам блистательной звёзды Большого театра — Галины Павловны Вишневской.
История Кронштадта глазами юной девушки, мечтающей стать великой. История сильного города и не менее сильной личности. Семья, тревоги и испытания, война, мечты и конечно же любовь.
Все это будет в моей экскурсии, как и основные достопримечательности Кронштадта, на которые мы посмотрим под небанальным углом. Посмотрим глазами Галины Вишневской.
Экскурсия — победитель конкурса комитета по туризму СПб.
Важно знать:
В стоимость экскурсии включено:
услуги гида.
Туристы оплачивают самостоятельно:
личные расходы.
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Кронштадт, просп. Ленина, д. 16, у фонтана
Завершение: Кронштадт, Якорная площадь
Когда и сколько длится?
Когда: По будним дням, в 11:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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