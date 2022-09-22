Что вас ждет

Уникальная экскурсия по местам блистательной звёзды Большого театра — Галины Павловны Вишневской.

История Кронштадта глазами юной девушки, мечтающей стать великой. История сильного города и не менее сильной личности. Семья, тревоги и испытания, война, мечты и конечно же любовь.

Все это будет в моей экскурсии, как и основные достопримечательности Кронштадта, на которые мы посмотрим под небанальным углом. Посмотрим глазами Галины Вишневской.

Экскурсия — победитель конкурса комитета по туризму СПб.

Важно знать:

В стоимость экскурсии включено:

услуги гида.

Туристы оплачивают самостоятельно:

личные расходы.