Кронштадт Галины Вишневской

Уникальная экскурсия по местам блистательной звёзды Большого театра

Уникальная экскурсия по местам блистательной звёзды Большого театра — Галины Павловны Вишневской. История Кронштадта глазами юной девушки, мечтающей стать великой. История сильного города и не менее сильной личности. Семья, тревоги и испытания, война, мечты и конечно же любовь.
Кронштадт Галины Вишневской
Кронштадт Галины Вишневской
Кронштадт Галины Вишневской
Кронштадт Галины Вишневской
Кронштадт Галины Вишневской
Кронштадт Галины Вишневской

Что вас ожидает 🤩

  • Места службы Галины Павловны и дом, в котором она жила
  • Морской собор
  • Якорная площадь
  • Летний сад
  • Петровский парк
  • Итальянский дворец
  • Стоянка кораблей Балтийского флота
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ждет

Уникальная экскурсия по местам блистательной звёзды Большого театра — Галины Павловны Вишневской.
История Кронштадта глазами юной девушки, мечтающей стать великой. История сильного города и не менее сильной личности. Семья, тревоги и испытания, война, мечты и конечно же любовь.
Все это будет в моей экскурсии, как и основные достопримечательности Кронштадта, на которые мы посмотрим под небанальным углом. Посмотрим глазами Галины Вишневской.
Экскурсия — победитель конкурса комитета по туризму СПб.

Важно знать:

В стоимость экскурсии включено:

услуги гида.

Туристы оплачивают самостоятельно:

личные расходы.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Кронштадт, просп. Ленина, д. 16, у фонтана
Завершение: Кронштадт, Якорная площадь
Когда и сколько длится?
Когда: По будним дням, в 11:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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