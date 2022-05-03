Путешествие в колыбель Российского флота - неприступный петровский Кронштадт

TP-58368
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Путешествие в колыбель Российского флота - неприступный петровский Кронштадт
Путешествие в колыбель Российского флота - неприступный петровский Кронштадт
Путешествие в колыбель Российского флота - неприступный петровский Кронштадт
Путешествие в колыбель Российского флота - неприступный петровский Кронштадт

Что вас ожидает 🤩

  • Комплекс защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений (дамба)
  • Морской Никольский собор
  • Военные корабли в Средней (Петровской) гавани
  • Кронштадтский футшток и многое другое…
На комфортабельном минивене Вы совершите путешествие в уникальный город-порт. Город с великой военной историей и завораживающими видами на Финский залив. Старая часть Кронштадта внесена в список всемирного наследия Юнеско, ведь тут почти на каждом шагу есть своя достопримечательность! Вас ждет увлекательная путевая экскурсия, пешеходная экскурсия по городу, а так же, посещение главного храма Военно-морского флота России - Морского Никольского собора, поражающего своим масштабом и убранством.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги экскурсовода
  • Транспортное обслуживание
Что не входит
  • Личные расходы туристов
Где начинаем и завершаем?
Начало: Лиговский проспект 10 / 118, гостиница «Октябрьская»
Завершение: Станция метро «Площадь Восстания»
Когда и сколько длится
Когда: По вторникам в 11:00
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 49 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

По вторникам в 11:00

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