На комфортабельном минивене Вы совершите путешествие в уникальный город-порт. Город с великой военной историей и завораживающими видами на Финский залив. Старая часть Кронштадта внесена в список всемирного наследия Юнеско, ведь тут почти на каждом шагу есть своя достопримечательность! Вас ждет увлекательная путевая экскурсия, пешеходная экскурсия по городу, а так же, посещение главного храма Военно-морского флота России - Морского Никольского собора, поражающего своим масштабом и убранством.