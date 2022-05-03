Комплекс защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений (дамба)
Морской Никольский собор
Военные корабли в Средней (Петровской) гавани
Кронштадтский футшток и многое другое…
На комфортабельном минивене Вы совершите путешествие в уникальный город-порт. Город с великой военной историей и завораживающими видами на Финский залив. Старая часть Кронштадта внесена в список всемирного наследия Юнеско, ведь тут почти на каждом шагу есть своя достопримечательность! Вас ждет увлекательная путевая экскурсия, пешеходная экскурсия по городу, а так же, посещение главного храма Военно-морского флота России - Морского Никольского собора, поражающего своим масштабом и убранством.
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 49 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
По вторникам в 11:00
TakeAGuide — ваш гид в Кронштадте
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