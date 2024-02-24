2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Кунгур купеческий: старинные особняки и история города
Прогулка по старинным улицам Кунгура раскроет перед вами тайны купеческих особняков и административных зданий
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
7 авг в 09:00
8 авг в 09:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Прогулка по Кунгуру: исторические здания, арт-объекты и живописные виды
Начните путешествие с площади перед Народным театром молодежи, поднимитесь по Сибирскому тракту и откройте для себя исторические места Кунгура
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Кунгур купеческий: индивидуальная экскурсия по историческим местам
Откройте для себя Кунгур: старинные здания, купеческие особняки, Городовой магистрат и Соборная площадь. Узнайте больше о торговой истории города
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия по чайной столице Кунгура
Погрузитесь в историю Кунгура, посетив усадьбы известных чаеторговцев и узнав о их вкладе в развитие города и благотворительность
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия24 февраля 2024Галина Васильевна очень интересно с любовью к городу рассказывала о истории города, людях и событиях происходивших в Кунгуре. С нами был ребенок она вовлекала его и создавала интерес, это очень понравилось!!! Мы остались очень довольны😊
- ММария5 января 2024Отличная, совершенно позитивная поездка! 4 января 2024г. Приехали из Перми, гулять! Типа тур выходного дня)) Интересный рассказчик Светлана, с ней
- ООльга23 июля 2023Спасибо большое за экскурсию по Кунгуру, экскурсовод Галина очень интересно рассказала про Кунгур и ответила на все наши вопросы.
Ответы на вопросы от путешественников по Кунгуру в категории «Популярные экскурсии»
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