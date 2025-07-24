Отправляемся покорять Итуруп - остров белых скал
Начало: Г. Южно-Сахалинск
2 окт в 10:00
9 окт в 10:00
99 518 ₽ за человека
Зимний остров Итуруп
Начало: Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
2 янв в 10:00
55 288 ₽ за человека
Weekend на острове Итуруп
Начало: Г. Южно-Сахалинск
10 авг в 10:00
15 сен в 10:00
89 000 ₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ИИнна24 июля 2025Наша поездка была просто космос, организация на 100 баллов! На протяжении всего маршрута нас сопровождали разные гиды, все внимательные и
- ААнастасия22 июля 2025Организация на высоте, комфортные трансферы, вкуснейшие обеды, проживание в лучшей гостинице города. Отдельное спасибо гиду Анастасии - мастер своего дела, интересно погрузила нас в историю и культуру острова.
- ММедведев21 июля 2025Наш гид Анастасия просто супер. Видно, что она любит свой Сахалин, рассказала нам много о нем интересного и любопытного. Большое спасибо!
- ООльга22 ноября 2024Это было потрясающее путешествие! Локации все обалденные, дух захватывало от красоты, хотелось реже моргать, чтобы не пропустить ни секунды.
- ИИрина30 сентября 2024Спасибо за отличную организацию моего незабываемого путешествия.
- ИИрина19 сентября 2024Тур по Курильским островам очень понравился. Очень много красивых локаций. Удобно передвигаться на джипах по острову с опытными водителями(хорошо, что
- ЛЛюдмила20 июня 2024Большое спасибо Большой Стране и вашему партнёру фирме Амист за прекрасную организацию потрясающего тура на Итуруп! Такое чувство осталось у
- ААлександр15 января 2024Все очень понравилось, особенно контраст термальных источников с окружающей температурой (у подножья в. Барановского), езда на снегоходах, бухта Касатка и
- ААлександр15 января 2024В общем и целом все понравилось. Организация работы на пять баллов. Ваш представитель в аэропорте Южно-Сахалинска встретил нас, снабдил документами,
Ответы на вопросы от путешественников по Курильску в категории «Можно с детьми»
Самые популярные туры этой рубрики в Курильске
В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Сколько стоит тур в Курильске в июле 2025
Сейчас в Курильске в категории "Можно с детьми" можно забронировать 3 тура от 55 288 до 99 518. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Забронируйте тур в Курильске на 2025 год по теме «Можно с детьми», 9 ⭐ отзывов, цены от 55288₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь