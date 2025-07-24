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Семейные развлекательные туры Курильска

Найдено 3 тура в категории «Можно с детьми» в Курильске, цены от 55 288 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Отправляемся покорять Итуруп - остров белых скал
Джиппинг
5 дней
3 отзыва
Отправляемся покорять Итуруп - остров белых скал
Начало: Г. Южно-Сахалинск
2 окт в 10:00
9 окт в 10:00
99 518 ₽ за человека
Зимний остров Итуруп
На автобусе
3 дня
3 отзыва
Зимний остров Итуруп
Начало: Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
2 янв в 10:00
55 288 ₽ за человека
Weekend на острове Итуруп
4 дня
3 отзыва
Weekend на острове Итуруп
Начало: Г. Южно-Сахалинск
10 авг в 10:00
15 сен в 10:00
89 000 ₽ за человека

Последние отзывы на туры

  • И
    Инна
    24 июля 2025
    Зимний остров Итуруп
    Наша поездка была просто космос, организация на 100 баллов! На протяжении всего маршрута нас сопровождали разные гиды, все внимательные и
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    отзывчивые, с хорошим уровнем знания истории. Не было никаких накладок, если что-то не позволяла погода, то нам меняли программу так, что мы даже не замечали этого) программа всегда была насыщенная. Отели выбираются очень хорошие, с достойным уровня сервиса. Отдых удался, спасибо ещё раз, от всей души благодарю 🤍

    Наша поездка была просто космос, организация на 100 баллов! На протяжении всего маршрута нас сопровождали разныеНаша поездка была просто космос, организация на 100 баллов! На протяжении всего маршрута нас сопровождали разныеНаша поездка была просто космос, организация на 100 баллов! На протяжении всего маршрута нас сопровождали разныеНаша поездка была просто космос, организация на 100 баллов! На протяжении всего маршрута нас сопровождали разныеНаша поездка была просто космос, организация на 100 баллов! На протяжении всего маршрута нас сопровождали разные
  • А
    Анастасия
    22 июля 2025
    Weekend на острове Итуруп
    Организация на высоте, комфортные трансферы, вкуснейшие обеды, проживание в лучшей гостинице города. Отдельное спасибо гиду Анастасии - мастер своего дела, интересно погрузила нас в историю и культуру острова.
    Организация на высоте, комфортные трансферы, вкуснейшие обеды, проживание в лучшей гостинице города. Отдельное спасибо гиду Анастасии
  • М
    Медведев
    21 июля 2025
    Weekend на острове Итуруп
    Наш гид Анастасия просто супер. Видно, что она любит свой Сахалин, рассказала нам много о нем интересного и любопытного. Большое спасибо!
    Наш гид Анастасия просто супер. Видно, что она любит свой Сахалин, рассказала нам много о нем интересного и любопытного. Большое спасибо!Наш гид Анастасия просто супер. Видно, что она любит свой Сахалин, рассказала нам много о нем интересного и любопытного. Большое спасибо!Наш гид Анастасия просто супер. Видно, что она любит свой Сахалин, рассказала нам много о нем интересного и любопытного. Большое спасибо!Наш гид Анастасия просто супер. Видно, что она любит свой Сахалин, рассказала нам много о нем интересного и любопытного. Большое спасибо!Наш гид Анастасия просто супер. Видно, что она любит свой Сахалин, рассказала нам много о нем интересного и любопытного. Большое спасибо!
  • О
    Ольга
    22 ноября 2024
    Отправляемся покорять Итуруп - остров белых скал
    Это было потрясающее путешествие! Локации все обалденные, дух захватывало от красоты, хотелось реже моргать, чтобы не пропустить ни секунды.
    Это было потрясающее путешествие! Локации все обалденные, дух захватывало от красоты, хотелось реже моргать, чтобы не пропустить ни секундыЭто было потрясающее путешествие! Локации все обалденные, дух захватывало от красоты, хотелось реже моргать, чтобы не пропустить ни секундыЭто было потрясающее путешествие! Локации все обалденные, дух захватывало от красоты, хотелось реже моргать, чтобы не пропустить ни секундыЭто было потрясающее путешествие! Локации все обалденные, дух захватывало от красоты, хотелось реже моргать, чтобы не пропустить ни секундыЭто было потрясающее путешествие! Локации все обалденные, дух захватывало от красоты, хотелось реже моргать, чтобы не пропустить ни секундыЭто было потрясающее путешествие! Локации все обалденные, дух захватывало от красоты, хотелось реже моргать, чтобы не пропустить ни секундыЭто было потрясающее путешествие! Локации все обалденные, дух захватывало от красоты, хотелось реже моргать, чтобы не пропустить ни секунды
  • И
    Ирина
    30 сентября 2024
    Weekend на острове Итуруп
    Спасибо за отличную организацию моего незабываемого путешествия.
  • И
    Ирина
    19 сентября 2024
    Отправляемся покорять Итуруп - остров белых скал
    Тур по Курильским островам очень понравился. Очень много красивых локаций. Удобно передвигаться на джипах по острову с опытными водителями(хорошо, что
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    небольшие расстояния, поэтому нет усталости от длительных переездов) Отличная гостиница (проживала в Касатке),чувствуешь себя как дома, есть чай, кофе, посуда, микроволновка. Рядом магазин и кафе. Очень вкусно и сытно кормили на экскурсиях, готовя уху на костре и накрывая столы на природе. В общем очень советую посетить Итуруп, меня уже трудно удивить, но тут просто восторг, хочется вернуться ещё.

  • Л
    Людмила
    20 июня 2024
    Отправляемся покорять Итуруп - остров белых скал
    Большое спасибо Большой Стране и вашему партнёру фирме Амист за прекрасную организацию потрясающего тура на Итуруп! Такое чувство осталось у
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    всей нашей группы. Всем своим друзьям будем рекомендовать только вас! Надеюсь и сами не раз ещё воспользуемся вашими предложениями. Вы супер!

  • А
    Александр
    15 января 2024
    Зимний остров Итуруп
    Все очень понравилось, особенно контраст термальных источников с окружающей температурой (у подножья в. Барановского), езда на снегоходах, бухта Касатка и
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    Тихий океан! Масса незабываемых впечатлений и ни с чем не сравнимый зимний запах охотского моря! Жаль что я взял тур всего на три дня, с большим количеством дней можно было бы также сходить на о. Шикотан. Всем рекомендую!

    Все очень понравилось, особенно контраст термальных источников с окружающей температурой (у подножья в. Барановского), езда наВсе очень понравилось, особенно контраст термальных источников с окружающей температурой (у подножья в. Барановского), езда наВсе очень понравилось, особенно контраст термальных источников с окружающей температурой (у подножья в. Барановского), езда наВсе очень понравилось, особенно контраст термальных источников с окружающей температурой (у подножья в. Барановского), езда наВсе очень понравилось, особенно контраст термальных источников с окружающей температурой (у подножья в. Барановского), езда наВсе очень понравилось, особенно контраст термальных источников с окружающей температурой (у подножья в. Барановского), езда наВсе очень понравилось, особенно контраст термальных источников с окружающей температурой (у подножья в. Барановского), езда наВсе очень понравилось, особенно контраст термальных источников с окружающей температурой (у подножья в. Барановского), езда наВсе очень понравилось, особенно контраст термальных источников с окружающей температурой (у подножья в. Барановского), езда наВсе очень понравилось, особенно контраст термальных источников с окружающей температурой (у подножья в. Барановского), езда на
  • А
    Александр
    15 января 2024
    Зимний остров Итуруп
    В общем и целом все понравилось. Организация работы на пять баллов. Ваш представитель в аэропорте Южно-Сахалинска встретил нас, снабдил документами,
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    другой представитель встретил в аэропорте Курильска и хорошо организовал все мероприятия. Никаких проблем за все время тура я не испытал. Гостиница и администратор тоже хороши. В общем только положительные эмоции, никаких огорчений и расстройств. Отдых на Итурупе мне понравился и практический результат не разошелся с ожидаемым.

    В общем и целом все понравилось. Организация работы на пять баллов. Ваш представитель в аэропорте Южно-СахалинскаВ общем и целом все понравилось. Организация работы на пять баллов. Ваш представитель в аэропорте Южно-СахалинскаВ общем и целом все понравилось. Организация работы на пять баллов. Ваш представитель в аэропорте Южно-СахалинскаВ общем и целом все понравилось. Организация работы на пять баллов. Ваш представитель в аэропорте Южно-СахалинскаВ общем и целом все понравилось. Организация работы на пять баллов. Ваш представитель в аэропорте Южно-СахалинскаВ общем и целом все понравилось. Организация работы на пять баллов. Ваш представитель в аэропорте Южно-СахалинскаВ общем и целом все понравилось. Организация работы на пять баллов. Ваш представитель в аэропорте Южно-СахалинскаВ общем и целом все понравилось. Организация работы на пять баллов. Ваш представитель в аэропорте Южно-СахалинскаВ общем и целом все понравилось. Организация работы на пять баллов. Ваш представитель в аэропорте Южно-СахалинскаВ общем и целом все понравилось. Организация работы на пять баллов. Ваш представитель в аэропорте Южно-Сахалинска

Ответы на вопросы от путешественников по Курильску в категории «Можно с детьми»

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Сколько стоит тур в Курильске в июле 2025
Сейчас в Курильске в категории "Можно с детьми" можно забронировать 3 тура от 55 288 до 99 518. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Забронируйте тур в Курильске на 2025 год по теме «Можно с детьми», 9 ⭐ отзывов, цены от 55288₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь